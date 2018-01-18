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Усіх торговців зобов'яжуть
встановити POS-термінали

Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 00:02

Министерство экономического развития и торговли Украины начало общественное обсуждение проекта Постановления КМУ «Об утверждении требований к субъектам хозяйствования по приему электронных платежных средств в оплату за проданные ими товары (предоставленные услуги)».

Это постановление - один из шагов в рамках политики правительства и Национального банка Украины относительно увеличения безналичных расчетов и приближения страны к европейским стандартам торгового и банковского обслуживания.

Она обязывает продавцов и поставщиков услуг предоставить клиентам возможность оплатить товар или услугу безналично: либо с использованием электронных платежных средств и платежных устройств, или через электронные платежные сервисы.

Эта норма предусмотрена в Законе Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине".

Это не обязывает всех предпринимателей в обязательном порядке устанавливать платежные терминалы. Предприниматели могут организовать расчеты с помощью платежных сервисов, которые не требуют наличия физического платежного устройства. Например, оплату можно будет осуществлять через интернет-банкинг, платежные сервисы онлайн, с использованием mVisa, QR-кода, через перевод с карты на карту и тому подобное.

Одновременно, это постановление упрощает использование обычных платежных терминалов: предприниматели не будут обязаны их покупать, но иметь возможность арендовать такие устройства, или даже получить их бесплатно на условиях банков-эквайров. Кроме того, несколько предпринимателей могут использовать один терминал, ведь технологическая возможность осуществления зачислений на различные счета через одно устройство уже давно реализована производителями и банками.

Кроме того, введение обязанности осуществления безналичных расчетов никоим образом не ограничивает предпринимателей в использовании наличных в пределах действующих правил.

http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=u ... iTerminali
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 00:22

Странно видеть сопротивление торговцев лишнему способу получения денег.
Надо брать пример: https://news.finance.ua/ru/news/-/41896 ... rtvovaniya
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 00:39

  Сибарит написав:Странно видеть сопротивление торговцев лишнему способу получения денег.
Надо брать пример: https://news.finance.ua/ru/news/-/41896 ... rtvovaniya


Проблема не в этом, а в идиотских штрафах, которые сопровождают у нас законопроекты.
Сейчас штрафы иногда могут достигать анекдотических вершин.

Как-то несколько месяцев назад читал как пример нашего законодательства.
Правда дело было не с терминалами. Но пример показателен.

Сельхозпредприятие по производству куриных яиц на востоке Украины, на едином налоге, есть такая спецгруппа для сельхозников. В 2015 году не доплатило 300 гривен налога. Но проводили сверки, все было нормально. Потом в 2017 году эти 300 гривен как-то всплыли, откуда всплыли непонятно, каждый Новый год бухгалтер ходила сверяться в налоговую.
Получают в марте 2017 года письмо из налоговой, у вас долг числится в 300 грн с 2015 году, вы нарушили условия пребывания на едином налоге, на едином налоге не должно быть ни копейки задолженности два периода подряд, и по законодательству с 1 января 2016 года переведены на общую систему.
Последствия под миллион гривен доначислений, штрафа и пени из-за пересчета схемы налогообложения, нарушения кассовой дисциплины, которая не обязательна при едином налоге, но строго контролируется с помощью идиотских штрафов, не использования РРО, которые после перевода им задним числом стала обязательным им задним числом..

Тоже самое будет и с терминалами, будут носиться сумасшедшие какие-то, выискивать причину, искать блох и выписывать бредовые штрафы.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 18:28

Re: Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали

Спецпроект на счет проверок, очень рекомендую:
https://uteka.ua/special/checks-in-ukraine/#main
Для начала даже достаточно будет глянуть на суммы финансовых санкций к предприятиям...
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 14:06

  freeze написав:
  Puente написав:От я дивуюся цим апологетам безнала ...
Немає 200 грн готівки в кишені ніколи ?



В большинстве случаев причина одна - жаба давит заплатить один процент в банкомате и снять сотню-другую гривен.

В моем случае причина другая. Это мелочь в карманах! Терпеть это не могу. И не заставляйте меня носить портмоне.
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 15:24

  sergnemo68 написав:В моем случае причина другая. Это мелочь в карманах! Терпеть это не могу. И не заставляйте меня носить портмоне.


Боже мой, выкиньте эти копейки, люди уже ленятся в трамвае поднять с пола 25 копеек, а вы за них всё переживаете. Нельзя быть таким мелочным, оставьте продавцу лишних 20 копеек, от вас не убудет.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:31

  freeze написав:
  sergnemo68 написав:В моем случае причина другая. Это мелочь в карманах! Терпеть это не могу. И не заставляйте меня носить портмоне.


Боже мой, выкиньте эти копейки, люди уже ленятся в трамвае поднять с пола 25 копеек, а вы за них всё переживаете. Нельзя быть таким мелочным, оставьте продавцу лишних 20 копеек, от вас не убудет.


Німці охоче отримують на здачу 1-центові монетки і не називають це дріб'язковістю, а більше повагою до грошей, власної праці та ощадливістю.

У газетному кіоску якось продавчиня при мені комусь казала, що деякі пенсіонери не беруть на здачу монетки, навіть кидають назад зі злими словами. Значить наші пенсіонери й інші люди не такі й бідні.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:41

  Всюдиносапхайчик написав:Значить наші пенсіонери й інші люди не такі й бідні.


Значит пенсионеры умнее многих скупердяев. И уважать надо не 5 бессмысленных копеек, а уважать надо пенсионеров. А то как в анекдоте - поднимите с грязного пола 5 копеек и ни в чем себе не отказывайте.
freeze
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