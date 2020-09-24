Додано: Сер 27 жов, 2021 08:11

Квесторе_поверніться написав: Ось як Долярек взрючив всіх деполюдей Ось як Долярек взрючив всіх деполюдей

roberto dark написав: Я гадав то вже з ремонтом, меблями і технікою, але ж ні. Я гадав то вже з ремонтом, меблями і технікою, але ж ні.

Зробив всіх разом!©Якраз, минулоріч, тримав скирду ще на високих депостовпцях(які були "набиті" ще 2019го) і все перелив в грудні 2020го в бетон!Треба було ще, минулоріч, на початку осені все перелити, коли ще ціни на бетон тільки думали зростати - але моя скирда занадто була разкидана по депостовпцях!(А так, то ще б, мінімум, на 1Куй дешевше б купив смарт-квартиру)Я про ту останню за 950К теж подумав, що з ремонтом😁 А воно он як, Міхалич!©😁п.с.А тепер - жарти на бік.Трохи серйозних думок1. Капець, я думав, що вони ВЖЕ здали першу чергу - а вони ще вовтузяться і планують здати до кінця року! А це - пів року затримки!(хоча я передбачив те, що її затримають, про що тут раніше вже писав - і це теж був один із факторів, чому я не купив в першій черзі на останньому поверсі, де були ще відносно дешеві варіанти)2. Так, там вгорі - "хотілки", але думаю що можна взяти за віру НАЙНИЖЧУ ціну по тих хотілках і це буде мінімум 26Куїв за смарт!Хоч так - мій смарт в другій черзі і здача його більше ніж через пів року - але те, що він далеко відірвався від "ціни петрушки" - це жирний факт!!!І ще - так як я був впевнений, що першу чергу затримають мінімум на квартал(а по факту затримують на 2 ) - це було видно неозброєним оком, так як я був на об'єкті і бачив все "наживо"... - то про свою чергу можу сказати, що її навряд-чи затримають на пів року! Швидше на 3 міс.Правда, є ще великі сподівання і фактори, що здадуть ВЧАСНО, так як темпи другої черги йдуть нормальними кроками!👍(вже встановленні всі вікна, заливають стяжки, роблять електромонтажні роботи, фасад...)Тож - все буде добре!Все буде УСПІХ!ДумайТЕ!ДійТЕ!БагатійТЕ!