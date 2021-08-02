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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1047104810491050
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 09:41

Ну тоді краще вже розказати, як виїхати по вулиці Миколи Коперника (самий центр) на проспект Свободи (самий центр).
Особливо, якщо прямо перед палацем Потоцьких прямо під знаком «Зупинку заборонено» припаркується якась тендітна пані на чорному Мерседесі - «кубику».
А там взагалі обʼіхати неможливо ніяк…

P.S. Питання проїзду по Львову дуже цікаве.
Не памʼятаю назву вулиці, можливо це була вулиця Гоголя, по якій я виїжджав на Городоцьку з центра, але ледве не задавив пана Вакарчука, який якраз вийшов з підʼїзду та хотів сідати в чорного Мерседеса (авто було припарковані ліворуч на вулиці, а я змушений був його обʼіжджати з правого боку). Я ледве встиг зупинитися і дивився на Вакарчука, який дуже швидко хотів сісти на пасажирське крісло того Мерседеса. А пан Вакарчук дивився прямо на мене і стояв як Шевченко на проспекті Свободи...
Фактично його врятував не я, а львівська бруківка: швидко не поїдеш…
Вижив пан Вакарчук… як раз саме в той день був концерт на стадіоні Львів Арена.
В той день концерт почався із запізненням десь на 1,5 години - не інакше пан Вакарчук приходив до тями після того інциденту. Хі-хі…
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 10:06

Я там прямо під Трембітою цілий рік паркувався під знаком. За що два штрафа отримав. Один аж о 19.45.Щось ті пакувальник працюють не шкодуючи себе.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 10:46

  Успіх написав:Таки мій будинок вже здано!👍👍👍
От що мені відповіли >>>
Доброго ранку!
так, будинок введено в експлуатацію у квітні та присвоєно поштову адресу для вашого будинку - вул.Рудненська, 8 (....видалено)
Видача права власності/підписання ОД думаю розпочнеться на початку осені.
На даному етапі очікуємо на акт розподілу з землевласником та технічних паспортів на Ваш будинок, далі первинна реєстарція на забудовника та видача права власності.
п.с.
Форумчани! Останній абзац хтось може більш детальніше/людською мовою роз'яснити? :D


Пане Успіх!
Зранку переговорив з одним із найдосвідченіших людей у Львові - пан Михайло тримає руку на пульсі весь час з питань Забудовників.
Я йому в голос зачитав цей текст.
Ось його відповідь (по памʼяті):
1. Справи у вас нормальні. Цей забудовник завжди затягує здачу на 2 чи три роки. Це знають всі, хто в «темі».
2. Те, що вони вам надіслали відповідь - і саме таку - вже позитив.
3. Ремонт в квартирі можна починати - боятися немає чого.
4. З приводу останньої фрази та слова «земля».
Це для Львова і того Забудовника «нормально»: скорше да все не були на початковому етапі точно врегульовані земельні питання. Вирогідно, що частина земельної ділянки належала Забудовнику, а частина - то був «призвати», або «самозахват», або інше. Реальний власник часткової земельної ділянки витримав час та подав - мабуть - в Суд. Такі питання вирішуються судом зазвичай позитивно, але на протязі двох-трьох років. Вирогідно, що Забудовник той суд виграв або вирішив питання з реальним власником і справа зрушила з місця.
Прогноз позитивний.
5. Питання з газом електрикою та водою - звичайні - все оформлено на ФОПів для зручності влаштування та введення всього в експлуатацію та остаточного поділу потім на власників квартир. Тобто то звичайний процес.
6. Дали таку пораду саме знаючи Впшого Забудовника:
а) найняти адвоката - спеціаліста з питань Забудовників. Сказали, що його послуги вартують не дорого;
б) адвокат на підставі Договору подає підготовлену претензію до Забудовника посилаючись на термін здачі та ті незручності/проблеми, які Забудовник надав споживачеві.
У заяві він вимагає про відшкодування грошима - компенсація.
Також у заяві просять Забудовника надати точну дату видачі Права власності, нехай це буде навіть жовтень місяць.
в) Ваш Забудовник того не афішує, але в 100% випадків надає відшкодування в грошовій формі.

В цілому ситуацію оцінили як «нормальну» та як таку, яка має позитивний прогноз.
Позитиву додає той факт що практично вся Україна переживає так сильно за вашу маленьку інвестицію: обговорення тривають цілорічно і щоденно.
akurt
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  #<1 ... 1047104810491050
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