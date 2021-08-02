Додано: Чет 26 чер, 2025 10:46

Успіх написав: Таки мій будинок вже здано!👍👍👍

От що мені відповіли >>>

Доброго ранку!

так, будинок введено в експлуатацію у квітні та присвоєно поштову адресу для вашого будинку - вул.Рудненська, 8 (....видалено)

Видача права власності/підписання ОД думаю розпочнеться на початку осені.

На даному етапі очікуємо на акт розподілу з землевласником та технічних паспортів на Ваш будинок, далі первинна реєстарція на забудовника та видача права власності.

п.с.

Форумчани! Останній абзац хтось може більш детальніше/людською мовою роз'яснити? Таки мій будинок вже здано!👍👍👍От що мені відповіли >>>Доброго ранку!так, будинок введено в експлуатацію у квітні та присвоєно поштову адресу для вашого будинку - вул.Рудненська, 8 (....видалено)Видача права власності/підписання ОД думаю розпочнеться на початку осені.На даному етапі очікуємо на акт розподілу з землевласником та технічних паспортів на Ваш будинок, далі первинна реєстарція на забудовника та видача права власності.п.с.Форумчани! Останній абзац хтось може більш детальніше/людською мовою роз'яснити?

Пане Успіх!Зранку переговорив з одним із найдосвідченіших людей у Львові - пан Михайло тримає руку на пульсі весь час з питань Забудовників.Я йому в голос зачитав цей текст.Ось його відповідь (по памʼяті):1. Справи у вас нормальні. Цей забудовник завжди затягує здачу на 2 чи три роки. Це знають всі, хто в «темі».2. Те, що вони вам надіслали відповідь - і саме таку - вже позитив.3. Ремонт в квартирі можна починати - боятися немає чого.4. З приводу останньої фрази та слова «земля».Це для Львова і того Забудовника «нормально»: скорше да все не були на початковому етапі точно врегульовані земельні питання. Вирогідно, що частина земельної ділянки належала Забудовнику, а частина - то був «призвати», або «самозахват», або інше. Реальний власник часткової земельної ділянки витримав час та подав - мабуть - в Суд. Такі питання вирішуються судом зазвичай позитивно, але на протязі двох-трьох років. Вирогідно, що Забудовник той суд виграв або вирішив питання з реальним власником і справа зрушила з місця.Прогноз позитивний.5. Питання з газом електрикою та водою - звичайні - все оформлено на ФОПів для зручності влаштування та введення всього в експлуатацію та остаточного поділу потім на власників квартир. Тобто то звичайний процес.6. Дали таку пораду саме знаючи Впшого Забудовника:а) найняти адвоката - спеціаліста з питань Забудовників. Сказали, що його послуги вартують не дорого;б) адвокат на підставі Договору подає підготовлену претензію до Забудовника посилаючись на термін здачі та ті незручності/проблеми, які Забудовник надав споживачеві.У заяві він вимагає про відшкодування грошима - компенсація.Також у заяві просять Забудовника надати точну дату видачі Права власності, нехай це буде навіть жовтень місяць.в) Ваш Забудовник того не афішує, але в 100% випадків надає відшкодування в грошовій формі.В цілому ситуацію оцінили як «нормальну» та як таку, яка має позитивний прогноз.Позитиву додає той факт що практично вся Україна переживає так сильно за вашу маленьку інвестицію: обговорення тривають цілорічно і щоденно.