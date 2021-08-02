Додано: П'ят 18 лип, 2025 20:31

Той пан розказує байку для дітей, які ніколи не були у Львові.

Місто фактично розташоване на пагорбах та схилах. Дійсно в нижній частині - там, де театр опери та балету є захована в тунелі маловодна річка. Туди в підвал навіть туристів пускають подивитися: вода текла так само як століття тому.

В багато з містах України є таке, що річки закопували у бетон.

Але то тільки самий центр Львова. Достатньо підніматися уверх по Городоцькій в бік залізничного вокзалу, щоби побачити, що місто розташоване на пагорбах, далі цирку ліворуч побачимо Архикатедральний собор Святого Юра. Я не впевнений, але можливо найвища точка міста.

Якщо зайти на його територію та попасти в чудове місце під назвою «Митрополичі сади», то з них відкривається чудовий вид на іншу частину Льова там, де є залишки львівської фортеці. Дуже добре видно, що Львів майже всією своєю площею розташований на досить високих пагорбах.

А між пагорбами, зрозуміло, і «нижні» площини. Ось як раз там і не було проблем.

Рухаємося далі: попадаєм на «шалене перехрестя» вулиць Коперника та Вітовського. Там не тільки водії не знають, куди та як їхати навіть на зелене світло світлофорів, але і вода не знаю куди й їй діватися. Нічого дивного.

Якщо лазирнути вище цього перехрестя в Сирицскиц парк, то вже в нижній (увага: в нижній!!!) його частині є чудове величезне озеро.

Ідемо далі по вулиці Івана Франка: праворуч будинок-музей Франка та будинок—музей Грушевського - і це досить великий підйом вверх та вверх.

Колись - до початку 20-го сторіччя - це був край міста, найдешевші ділянки землі.



Піднялися наверх (наверх!!!) та попали на довжелезну вулицю Стрийську, яка іде на південь.

Там купа озер - з низ найбільше на розі Наукової та Стрицськоі.

Так що той пан родкадуж просто казки.

Інша справа, шо керівництво села під назвою Сокільники, яке опинилося умовно кажучі в центрі Львова, давало дозволи на будівництво багатоповерхівок прямо в своєму селі і там якраз будинки і стояли у воді. Так то вже питання до забудовника та того сільського архітектора, які то спроєктувало.

Так що я дивився те відео вище і не те, щоби сміявся, а розумів що той товстий пан - справжній казкар.