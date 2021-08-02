|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Сер 03 вер, 2025 19:55
prodigy написав:
трошки інформації про оренду:
курортне містечко на півдні (17км від Одеси)
2025, ціни подобово
червень: 1кімнатна -800, 2к-1200, 3к -1500
друга половина липня: 1200-2000-2500
серпень: 2000-2500-3000
сьогодні: 1к -500, 2к-700, 3к-1000(але на тиждень згодні по 800)
В Іллічівську світло вже з 31го серпня відновили чи від повербанків кондьори запускають?
барабашов
Повідомлень: 5336
Додано: Сер 03 вер, 2025 20:53
барабашов написав: prodigy написав:
трошки інформації про оренду:
курортне містечко на півдні (17км від Одеси)
2025, ціни подобово
червень: 1кімнатна -800, 2к-1200, 3к -1500
друга половина липня: 1200-2000-2500
серпень: 2000-2500-3000
сьогодні: 1к -500, 2к-700, 3к-1000(але на тиждень згодні по 800)
В Іллічівську світло вже з 31го серпня відновили чи від повербанків кондьори запускають?
у Чорноморську відновили десь 00.20 03/09/25
у мене приватний сектор-не вимикали взагалі
prodigy
Повідомлень: 12666
