Додано: Сер 17 січ, 2018 14:31 Итоги: Валюта 17.01.18



По состоянию на 08.15 Киева индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,24%, до 90,61 пункта.



Курс евро к доллару снижался до $1,2243 за евро с $1,2261 за евро на предыдущем закрытии, при этом ранее в ходе торгов курс евро достигал $1,2323 - максимума с 18 декабря 2014 года.



Курс доллара к иене увеличивался до ¥110,8 за доллар со ¥110,46 на прошлых торгах.



Снижение курса доллара к евро до минимума с 2014 года было вызвано удорожанием евро после публикации протокола последнего заседания Евроцентробанка на прошлой неделе. Согласно документу, регулятор готовится в текущем году свернуть программу выкупа облигаций, которая на протяжении трех лет была ключевым аспектом монетарной политики ЕЦБ. Во вторник член совета управляющих ЕЦБ Ардо Ханссон сказал в интервью газете Borsen-Zeitung, что регулятор может полностью прекратить покупку облигаций в октябре.

Однако теперь в ходе торгов наблюдается коррекционный рост курса доллара.



«Рынки берут передышку от такого удара доллара», - приводит газета The Wall Street Journal мнение аналитиков Scotiabank.



Небольшую поддержку американской валюте в среду оказывает удешевление евро, связанное с новостями из Германии. В одном из регионов страны члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосовали против переговоров с Христианско-демократическим союзом (ХДС), возглавляемым канцлером Ангелой Меркель, из-за сомнений относительно ее способности в формировании «большой коалиции».

На прошлой неделе ведущие немецкие партии достигли предварительной договоренности о начале переговоров по формированию правительственной коалиции в ФРГ. Новый кабинет министров Германии должен быть сформирован по итогам выборов в бундестаг, состоявшихся 24 сентября. Первоначально Меркель во главе победившего на выборах альянса ХДС/ХСС планировала договориться о коалиции с «Зелеными» и Свободной демократической партией, но переговоры провалились.



Фьючерсы на золото выросли во вторник, достигнув наивысшего уровня с начала сентября, даже несмотря на то, что индекс доллара США попытался положить конец своему снижению.



По итогам торгов на СОМЕХ февральское золото выросло на $2,20 , или почти на 0,2%, до $1 377,10 за унцию.



«Ближнесрочной тенденцией для золота остается рост, и это соответствует росту инфляции», - говорят аналитики из Sevens Report. - «Это, в свою очередь, сказывается на реальных процентных ставках, что является бычьим фактором для золота».

«Важный уровень для золота находится на $1360, так как его преодоление станет быстрым техническим прорывом», - говорят аналитики Sevens Report.

Золото, которое вернулось к уровням, которые в последний раз видели в середине сентября на последних торговых сессиях, на прошлой неделе показало пятую неделю роста подряд, самого длинного такого периода с апреля. С начала месяца металл поднялся примерно на 2%.



Между тем, индекс доллара США прибавил почти 0,1% с пятницы до 90,51 пунктов.

По мнению аналитиков, золото остается относительно сильным на фоне трех повышений процентной ставки в США в 2017 году, но может пострадать, если ужесточение продолжится, и особенно если темпы повышения усилятся в 2018 году.



Мартовское серебро выросло на 0,3% до $17,189 за унцию.



Мартовский палладий упал на 1,6% до $1 088,15 за унцию после рекордного закрытия в пятницу.



Апрельская платина прибавила 0,9% до $1004,90 за унцию, что является самым высоким уровнем с начала сентября



После того, как доллар попытался во вторник прервать серию из четырёх сессий снижения, оно возобновилось в течение американской сессии.

Индекс доллара USDX находится на 90,40 пунктов, что близко к уровню закрытия понедельника. В течение дня индекс достигал уровня 90,83 пунктов. Индекс остаётся около минимума за три года, достигнутого в понедельник на 90,28 пунктов.



Пары евро-доллар и фунт-доллар восстановились после снижения в течение дня.



Против йены снижение доллара возобновилось после попытки роста, пара снижается на 0,2% до ¥110,31, она находится ниже относительного минимума ноября около ¥110,80 (на этом уровне внутридневной рост приостановился).



Пара доллар США-канадский доллар находится на уровне закрытия понедельник, в ожидании заседания Банка Канады по денежной политике в среду.



Доллар США в течение дня восстанавливался после волны снижения. Аналитики оценивают приостановку снижения во вторник как паузу. При это образуется «падающая звезда» на дневном графике. Доллар достиг в последние дни минимального уровня против евро с декабря 2014 г., так как внимание с перспективы ужесточения политики ФРС переключилось на ожидаемый в этом году переход ЕЦБ к более жесткой денежной политике с завершением «количественного смягчения».

Негативным фактором для евро во вторник была политика: несмотря на попытки образования коалиции между христианскими демократами и социал-демократами, завершившиеся заключением предварительного соглашения, берлинская фракция социал-демократов проголосовала против плана.



В конце понедельника евро получил некоторую поддержку после заявления члена управляющего совета ЕЦБ Ханссона, который сказал, что банк может полностью завершить покупки облигаций после сентября. Более «жесткая» денежная политика обычно приводит к укреплению соответствующей валюты.

Фунт снижался при входе экономических данных из Великобритании. Инфляция снизилась, основной индекс потребительских цен был в декабре на уровне 3,0%, что ниже ожидавшихся 3,1%. Базовый индекс потребительских цен снизился до 2,5% с 2,7% (ожидалось 2,6%).



Банк Англии в ноябре повысил процентные ставки, что произошло впервые за десятилетие, при росте инфляции до около 3% при цели центрального банка 2%. С учётом того, что инфляция в декабре снизилась, аналитики отмечают, что давление на Банк Англии по повышению процентной ставки ещё раз уменьшилось.

Экономические данные:

Промышленный индекс от ФРБ Нью-Йорка в декабре снизился до 17,7 с 18 в ноябре — индекс снижается третий месяц подряд.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 17 января повысился на 20,47 коп. и составил 56,5925 UB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 3,11 коп., на торгах вторника потерял 8,49 коп., оказавшись на уровне 28,6526 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 16 января с уровней предыдущего закрытия 28,57/28,61 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже около 10.05 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,59/28,63, а спустя 7 минут, сохранив рост, оказался на цифре 28,63/28,67 UAH/USD. С этого момента доллар потерял тем роста, консолидировавшись по состоянию на 10.17 Киева на уровне цифре 28,63/28,66 UAH/USD. С 10.49 рост курса СКВ был пролонгирован, и «американец» к 10.49 консолидировался на 28,65/28,67 UAH/USD, вызвав тревогу регулятора, тотчас появившегося на межбанке с оферами дефицитного на моменте доллара, реализуя их по запросу наилучшего курса уполномоченным банкам по 28,66 UAH/USD. Интервенции замедлили «зеленое» ралли, и к 11.07 доллар отметился на цифре 28,655/28,675, а спустя полчаса наконец-то появились продажи экспортеров, убедившихся, что НБУ курс СКВ выше не пустит: 28,655/28,665 UAH/USD.



Пополудни, на 12.13, пролонгируя коррекцию, доллар понизился до 28,64/28,66, а через 25 минут оказался на уровне 28,60/28,62 UAH/USD. На этой же цифре межбанк ушел на обеденный перерыв около 13.00 Киева, возобновив восхождение с 13.20 Киева. Поэтапно поднимаясь на единичных покупках пустеющего рынка, доллар по состоянию на 14.25 оказался на цифре 28,62/28,64, которую не покидал до 16.15, совершив в этот час еще полшага наверх: 28,625/28,645 UAH/USD.



Эти цены держались до самого закрытия вторничной сессии межбанка.



На цифре 28,625/28,645 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 16 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,6526 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,09% с 28,0672 UAH/USD до 28,6526 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 16 января гривна overnight котировалась банками по 11,50/13,50% годовых (после 12.10 Киева - 11,75/13,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 16 января, прибавил в цене по знакомым причинам.



Во-первых, как будет видно ниже, гривневая ликвидность выросла.



Во-вторых, на межбанк вернулись, отсутствовавшие накануне импортеры, которым покупать СКВ 15-го было незачем – США были выходные.



В-третьих, как и накануне, наблюдался дефицит предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.



В-четвертых, экспортеры не торопились расставаться с СКВ, дожидаясь локальных курсовых максимумов.



Думаю, отложенный с понедельника спрос на СКВ обеспечил довольно заметное подорожание доллара. Если накануне «американец» вырос на 3,11 коп., нынче его «привес» составил 8,49 коп.



Как мы указывали выше, гривневая ликвидность возобновила рост, о чем дали понять повысившиеся с уровня 51 335,4 млн. грн. к отметке 52 382,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 16 января заметно, на $110,0 млн., выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в отличие от понедельника, 16 января на межбанке торговался доллар валютированием tod или «сегодня».



Во-вторых, заметно выросла активность импортеров, энергично скупавших СКВ.



В-третьих, поскольку НБУ интервенциями дал понять, что заметно выше цифры 28,60 UAH/USD курс доллара не пустит, «придерживавшие» до 11.00 СКВ экспортеры инициировали ее продажи.



В-четвертых, проведя долларовую интервенцию по запросу наилучшего курса, НБУ внес свою лепту в рост итоговой ликвидности, продав $46,0 млн.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с понедельником, 15 января, во вторник, 16-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $114,4 млн. к отметке $235,9 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «тяжелее», поднявшись с $87,7 млн. к $197,7 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» во вторник мы сообщили выше.



Торги 16 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) шли по одинаковому сценарию, констатировав некоторое подорожание наличного доллара в течение вторника, ставшее следствием реакции потенциальных клиентов на углубление «бычьего» тренда в секторе доллара валютного межбанка.



Несколько забегая вперед, рискнем предположить временность вторничного курсового «залета» безналичного «американца», заставившего раскошелиться регулятора на $46,0 млн. Полагаю, основной причиной мощной атаки импортеров на доллар межбанка стал отложенный за длинные выходные в США спрос, столь впечатливший незрелые души обывателей, возобновивших скупку наличной «зелени».



Есть вероятность снижения «прессинга» на рынке «зеленого» безнала. Как посредством роста предложения со стороны экспортеров, так и отказа импортеров приобретать СКВ по запредельным ценам.



Однако, мы отвлеклись.



За исключением Запорожья, констатировавшего итоговое незначительное преобладание спроса на наличный доллар, рынки остальных вышеперечисленных городов рапортовали о сформировавшемся в течение вторника равновесии покупок и продаж, которое, однако, не всегда гарантировало приличную ликвидность. Как, например, в столице, валютчики которой жаловались на «вялость» местного рынка, ставшую причиной заметного регресса в оборотах. В то же время «неформалы» Запорожья похвалились выросшей до «хорошего» уровня ликвидностью.



Остальные рынки доложили о стабильности оборотов, повторивших показатели предыдущей сессии.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 5,0-8,0 коп. (лидировал в росте рынок Харькова).

Офера наличного «американца» во вторник прибавили 3,0-10,0 коп. (снова в лидерах «наличка» первой столицы).



По сравнению с закрытием понедельника позиция «спрос» наличного доллара выросла на 5,0-8,0 коп., предложение прибавило 5,0-10,0 коп. (снова в лидерах роста рынок Харькова).



Так или иначе, наличная пара доллар-гривня снова возобновила рост.



Итак, наличный рынок по итогам вторника двинулся вослед за «зелеными быками» межбанка, приподняв действующие цены как в реакции на клиентский спрос, так и в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс спрос/предложение.



Впрочем, по порядку.



Торги 16 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,62/28,68 UAH/USD, евро - 34,90/35,10 UAH/EUR, рубль – 0,490/0,500 UAH/RUB.



Уже на протяжении первой половины вторника в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра дилеры были вынуждены реагировать на преобладание клиентского спроса. Ранние покупки наличного доллара стали следствием динамичного подорожания «зеленого» безнала на межбанке прямо с 10.15 Киева.



Оперативным повышением цен, наши дилеры обеспечили уже до 12.00 Киева равновесие покупок и продаж.



В дальнейшем им приходилось заниматься тем же. В частности, около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка: 28,58-60/28,65-67 UAH/USD, евро - 34,80-85/35,00-05 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.



После обеда повышение действующих цен было продолжено, обеспечив к закрытию торгов итоговое равновесие покупок и продаж розничного доллара. Итоговый баланс позволил сохранить обороты во вторник на уровне предыдущей сессии, заслужив от «неформалов» розницы Днепра «четверку с плюсом», как и накануне.



В течение 16 января, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» выросли на 5,0-7,0 коп., офера прибавили 3,0 коп. Акцентирование внутридневного повышения цен в более значимых бидах – индикатор существовавших проблем с клиентским «приносом».



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника, 15 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 9,0 коп., позиция «предложение» прибавила 8,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 28,62/28,68 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта уже к обеду вторника добились устойчивого равновесия покупок и продаж оптовых партий «американца», и этот баланс был сохранен до самого закрытия торгов, обеспечив приличную итоговую ликвидность, повторив показатели предыдущей сессии и заслужив «твердую четверку».



На протяжении вторник биды оптового наличного доллара «по-днепровски» выросли на 5,0-7,0 коп., офера «потяжелели» на 3,0 коп.



По сравнению с закрытием 15 января позиция «спрос» наличного оптового доллара в Днепре повысилась на 9,0 коп., предложение прибавило 8,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 16 января уровнями 34,90/35,10 UAH/EUR, констатировав в течение вторника рост бидов на 15,0-20,0 коп. на фоне прибавки оферов в 10,0-13,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 10,0-15,0 коп., офера стали выше на 25,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 16 января пришлось главным образом заниматься парой доллар-гривня, которой для равновесия покупок и продаж требовалась курсовая поддержка. При этом дилерам приходилось быть внимательными, не допуская спада ликвидности сделок.



При этом наши валютчики, приподнимая в течение вторника обе позиции в паре евро-гривня, в первую очередь учитывали внутридневное подорожание наличного «американца». Не забывая перестраховаться от неприятных сюрпризов непоседливого в последнее время евро в миру.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2262 к отметке $1,2228 констатировав внутридневное его снижение на «заметные» 34 пункта.



Думаю, наши валютчики главным образом учли продолжительность пребывания пары евро-доллар на более высоком уровне во вторник, а также уже отмеченное подорожание наличного доллара.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 16 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,2265, пара евро-доллар не покидала ближайшие окрестности этой отметки до 09.00 Киева. Со стартом европейской сессии форекса заметно выросла волатильность торгов, которая проявлялась в более размашистых разнополярных колебаниях пары. При этом евро инициировал динамичную коррекцию, затянувшуюся до 16.10 Киева, в результате которой пара коснулась в указанный час внутридневного минимума ($1,2194). Снижение пары проходило в рамках «технологии» «курсовой пилы», сопровождаясь многочисленными провалами и отскоками.

С 16.10, выходя из «ямы», пара евро-доллар начала «реабилитационное» ралли, причем настолько увлеклась, что около 21.00 Киева оказалась на уровне $1,2265, полностью отыграв свои внутридневные потери.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Долларовый индекс поднимается во вторник после снижения в течение предыдущих четырех сессий.



Фунт стерлингов дешевеет на данных о более существенном, чем ожидалось, ослаблении инфляции в Великобритании.



Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно корзины шести основных мировых валют, вырос в ходе торгов на 0,2%. Накануне значение индекса опускалось до минимального уровня за три года.



Курс евро к доллару около 15.10 Киева снизился до $1,2235 по сравнению с $1,2264 на закрытие предыдущей сессии.



Курс доллара к иене находится на уровне ¥110,71 против ¥110,54 накануне.



Укрепление американской валюты во вторник трейдеры расценивают как паузу в активных продажах доллара.



Ужесточение кредитно-денежной политики в какой-либо стране всегда благоприятно для валюты этого государства, поскольку способствует привлечению инвестиций.

Курс фунта опустился в ходе торгов до $1,3761 по сравнению с $1,3792 на закрытие предыдущей сессии.



Потребительские цены в Великобритании в декабре 2017 года выросли на 3% в годовом выражении, сообщило Национальное статистическое управление страны (ONS).



Инфляция замедлилась по сравнению с ноябрьскими 3,1%, эксперты не ожидали ее ослабления.



Банк Англии в ноябре текущего года поднял ключевую процентную ставку впервые за десять лет, чтобы сдержать инфляцию. Ее замедление ослабляет давление на британский ЦБ в плане дальнейшего подъема ставки, отмечают эксперты.



Спустя час курс доллара корректируется во вторник после снижения в течение предыдущих четырех сессий. Фунт стерлингов дешевеет на данных о более слабой, чем ожидалось, инфляции в Великобритании. Индекс доллара USDX, показывающий динамику доллара относительно корзины шести основных мировых валют, вырос в ходе торгов на 0,2%. Накануне индекс падал до минимума за три года. Его снижение на 2% за последние пять дней стало максимальным с начала 2016 года.



Курс евро к доллару по состоянию на 16.10 Киева упал до $1,2194 по сравнению с $1,2264 на закрытие предыдущей сессии.



Пара доллар-иена торгуется на уровне ¥110,66 против ¥110,54 накануне.



Спекулянты, очевидно, решили взять паузу в активных продажах доллара. Курс доллара к евро 15 января обновил минимум с декабря 2014 года, поскольку трейдеры переключили внимание на действия Евроцентробанка с действий Федрезерва. Однако стремительная девальвация доллара может обратить на себя внимание властей, особенно европейских, чего опасаются трейдеры. В ночь на вторник министр финансов Японии заявил, что «неожиданные» движения американской валюты могут превратиться в проблему. Поводом для беспокойства ЕЦБ может стать то, что ему не удастся разогнать инфляцию до 2% в случае дальнейшего укрепления евро.



Накануне поддержку евро оказали слова члена совета управляющих ЕЦБ Ардо Ханссена о том, что Центробанк может полностью закрыть программу выкупа активов после сентября. В интервью немецкой газете Boersen-Zeitung он заявил, что при динамике экономического роста и инфляции в еврозоне на уровне прогнозов завершить программу было бы «допустимо и целесообразно».



Курс фунта опускался до $1,3743 по сравнению с $1,3792 на закрытие предыдущей сессии.



Потребительские цены в Великобритании в декабре 2017 года выросли на 3% в годовом выражении, согласно данным Офиса национальной статистики страны (ONS). Инфляция замедлилась по сравнению с ноябрьскими 3.1%, эксперты не ожидали ее ослабления. Банк Англии в ноябре прошлого года поднял процентную ставку впервые за десять лет, чтобы сдержать инфляцию. Ее замедление ослабляет давление на британский ЦБ в плане дальнейшего подъема ставки, отмечают эксперты.

Рост фунта стерлингов к доллару в январе обусловлен не только общим снижением доллара, но и новостями по Brexit.



На прошлой неделе СМИ сообщили, что испанские и голландские власти будут совместно продвигать переговоры по Brexit к тому, чтобы склонить Евросоюз к принятию так называемого «мягкого» плана по выходу Великобритании из ЕС. Тем временем, сегодня глава Евросовета Дональд Туск заявил, что самая трудная работа по переговорам об условиях выхода Великобритании из Евросоюза впереди. Он также напомнил, что британцы еще могут отказаться от своего решения покинуть единый блок, однако Brexit состоится, если страна не изменит своего решения. Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года.



Переговоры о «разводе» ЕС и Великобритании проходят в два этапа. Первый закончился согласованием положений о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. Теперь необходимо сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС. «Мягкий» вариант выхода страны предполагает сохранение тесных торговых связей Великобритании с ЕС. Британия рассчитывает сохранить для себя доступ к европейскому рынку товаров и услуг, в частности, для продвижения своей ключевой отрасли - банковского сектора.



Таким образом, пара евро-доллар во вторник не смогла обновить максимум понедельника, отметку $1,23 так и не показали. Пара пошла вниз и снижалась до отметки $1,22.



Не исключено, что генеральная репетиция разворота, по всей видимости, состоялась.



Считаем, что вскоре вероятность обвала пары выросла, несмотря на вышеупомянутое «реабилитационное» ралли на американской сессии форекса.



Цена выскочила выше отметки $1,20 только на срабатывании стопов, теперь ничего здесь цену не держит, поскольку «базового» нет.



Все спекулянты, кто хотел купить пару евро-доллар, уже давно ее купили, как мы писали, чистые длинные позиции в евро достигли исторического максимума. Нового «топлива» теперь уже, по всей видимости», не будет, стопы закончились, а покупать на таких высоких уровнях не будут даже спекулянты.



На наш взгляд, в интересах крупных игроков сейчас сбросить цену в какой-то момент быстро вниз, чтобы уже там набирать новые объемы на продажу. Спекулянты могут начать снова пытаться покупать евро хотя бы после коррекции, и, судя по всему, вечером во вторник на американских торгах это уже сделали.



Но на текущих уровнях, на наш взгляд, хороших объемов на покупку не набрать. Цене так высоко, выше $1,20, просто нечего делать.



Еще раз подчеркнем, что логика в нынешних движениях цены пары евро-доллар

исключительно спекулятивная. Прошедший рост пары – спекулятивный пузырь, в чем-то подобный пузырю на биткоине, который за вторник рухнул с $14 тыс. за биткоин до $12250.



Меж тем вероятность повышения ставки ФРС в марте уже выросла до 88,2%, это произошло после того, как в пятницу данные по инфляции показали рост стержневого индекса потребительских цен США с 1,7% до 1,8% г/г (прогноз был 1,8%).



Аналитические ленты наконец начали замечать, что доллар парадоксально не реагирует на ужесточение монетарной политики ФРС. Объяснения, которые выдавались раньше, вроде того, что рынки закладываются на предстоящее ужесточение политики ЕЦБ, уже никого не устраивают, притянутость за уши здесь слишком очевидна.



А заявления о том, что рынок уже заложил в цену пары повышения ставки ФРС в 2017-2018 гг не выдерживают никакой критики. Когда же рынок успел заложить их, если в 2017 году доллар только падал, вопреки перманентным повышениям ставок?



Быть может, рынки заложили это еще во время роста доллара в 2014 году?



Тогда как раз рынки не верили в повышения ставки ФРС, и уж тем более невероятным казалось, что ФРС начнет сворачивать баланс.



Думается, все просто: целых два года пара евро-доллар торчала в диапазоне $1,05-1,15, и прежде чем начинать новую глобальную волну роста доллара, под паритет (если угодно, инициировать новый цикл), после долгого стояния на месте, было произведено такое спекулятивное движение, направленное на вытряхивание с рынка стратегических покупателей доллара, заставив их молиться на евро.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 34,90/35,10 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное повышение бидов на 15,0-20,0 коп. на фоне роста оферов этой СКВ на 10,0-13,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», прибавив в течение вторника 100 пунктов по более значимым бидам и не изменившись по предложению.



Торги рублем 16 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,490/0,500 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля выросли на 100 пунктов, не претерпев изменений по предложению.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 16 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по выросшему на 10,0-55,0 коп. с закрытия понедельника спросу и прибавившему 15,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 16 января по спросу выросли на 100 пунктов, не изменившись по предложению.



Отложенный за понедельник спрос со стороны импортеров в комплекте с развернувшейся к расширению гривневой ликвидностью, вызвали более динамичное, чем накануне, подорожание безналичного доллара на торгах украинского межбанковского валютного рынка.



Динамичный дополуденный рост курса безналичного «американца» заставил регулятор появиться на рынке для проведения интервенций дефицитного нынче доллара по запросу наилучшего курса. По нашим данным, НБУ «заливал» СКВ по цене 28,66 UAH/USD. Это мероприятие, судя по всему, лишило надежд потенциальных продавцов доллара, рассчитывавших на возобновление роста курса СКВ. По этой причине после полудня экспортеры вышли на рынок со своими продажами доллара уронив цену последнего поближе к уровню 28,60 UAH/USD. Не исключено, что эта цифра стала рубежом, выше которого наш регулятор пытается не пустить цену безналичного «американца».



Меж тем, несмотря на послеполуденную коррекцию, итоговая цена безналичного «американца» все равно продемонстрировала более заметный, чем накануне, рост. Реализовав тем самым известный алгоритм пресловутой «курсовой пилы» в течение вторничной сессии: «два шага вверх, один вниз».



Наличный рынок, ведомый настроениями «впечатлившихся» событиями на межбанке клиентов также продемонстрировал «бычью» динамику, в которой приняли участи дилеры «налички», стараясь опережающим поднятием цен догнать настроения рынка, обеспечив равновесие покупок и продаж.



Думается, вторничная сессии валютного межбанка, прошедшая под диктовку отложенного с понедельника спроса, сменится более равновесными торгами безналичным долларом, замедлив его подорожание, которое, повторимся, к финишу текущей недели имеет хорошие шансы сойти на нет, продемонстрировав вхождение «зеленого» безнала в полосу относительной стабильности после 22 января.



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,625/28,645 UAH/USD виртуально, без сделок.



Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о признаках сжатия гривневой ликвидности и заметном снижении объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ понизились с уровня 52 382,0 млн. грн. к отметке 49 659,5 млн. грн.



Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.05 понизился, составив 28,61/28,63 UAH/USD. «Сегодня есть шанс сходить в теплые долины, констатировав откат доллара»,- поделился прогнозом наш гуру из банка-«бегемота».



К 10.30 котировки доллара, инициировав рост, оказались на отметке 28,62/28,64 UAH/USD, сопровождаясь низкой ликвидностью сделок. Американец оставался на этом уровне до 10.42 Киева.



Около 11.05 безналичный доллар возобновив рост, оказался на уровне 28,630/28,655 UAH/USD.



К 11.20 котировки доллара на торгах валютного межбанка сохранила рост, оказавшись на указанное время на цифре 28,635/28,665 UAH/USD.



К 11.38 котировки доллара пролонгировали рост, подняв «американца» до 28,660/28,675 UAH/USD.



Крайне непродолжительная коррекция цен безналичного «американца» на межбанке , смерившаяся около 10.30 Киева «нетвердым» «зеленным» ралли, сопровождалось признаками некоторого сжатия рынка гривневого ресурса, о котором дали понять выросшие с уровня 11,50/13,50% до отметки 12,00/13,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Этот более значимых бидов «ночной» гривни в целом пребывает в гармонии с заметным снижением объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



По состоянию на 12.07 безналичный «американец», пролонгировав рост, оказался на уровне 28,68/28,69 UAH/USD. «Пора будить регулятор, не дожидаясь перитонита», продемонстрировал киношную эрудицию наш гуру из банка-«госбегемота».



Судя по всему, НБУ впал в январскую спячку – на 12.30 цена «американца» на торгах валютного межбанка выросла до 28,70/28,72 UAH/USD.



Чуть позже стало известно о «заливках» регулятора по запросу наилучшего курса по 28,70 UAH/USD.



Наконец, около 13.08 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены не покинули отметку 28,70/28,72 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 января с уровней: доллар – 28,45/28,70 UAH/USD, евро – 34,70/35,20 UAH/EUR, рубль - 0,490/0,510 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 16 января по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 16 января по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,2260, упав к отметке $1,2220 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вниз до $1,2214 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 17 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,63-65/28,70-72 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 5,0-7,0 коп., предложение прибавило 5,0-7,0 коп.); евро – 34,85/35,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 января спрос вырос на 10,0-15,0 коп., предложение прибавило 15,0-18,0 коп.); рубль - 0,490/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 17 января в розничном сегменте на моменте наблюдалась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,63-65/28,70-72 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 5,0-7,0 коп., предложение прибавило 5,0-7,0 коп.); евро – 34,85/35,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 января спрос вырос на 10,0-15,0 коп., предложение прибавило 15,0-18,0 коп.); рубль - 0,490/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 16 января в оптовом сегменте рынка наблюдались редкие равновесные сделки в паре доллар-гривня.



К 12.02 столичные валютчики, констатировав пролонгацию сбалансированной, но вялотекущей торговли, сузили спред в парах доллар-гривня и евро-гривня: 28,62/28,70 UAH/USD, евро – 34,93/35,05 UAH/EUR.



По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о том, что местный рынок все еще не «раскачался», демонстрируя сбалансированную торговлю единичными сделками с 2плинтусовой» ликвидностью. На моменте в Запорожье действуют цены: 28,62/28,70 UAH/USD, евро - 34,80/35,05 UAH/EUR, рубль 0,498/0,502 UAH/RUB.



Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка: 28,63/28,73 UAH/USD, евро - 34,90/35,20 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж c низкой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 17 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,60/28,75 UAH/USD, евро – 34,70/35,25 UAH/EUR, рубль 0,496/0,500 UAH/RUB, Киев опт 28,60/28,70 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,60/28,70 UAH/USD, евро (опт) 34,80/35,00 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 34,80/35,00 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,63/28,72 UAH/USD, евро – 34,85/35,15 UAH/EUR, рубль - 0,490/0,502 RUB/USD, Одесса – опт 28,60/28,70 UAH/USD, розница – 28,53/28,73 UAH/USD; Запорожье – 2860/28,68 UAH/USD; евро – 34,80/35,00 UAH/EUR, рубль - 0,498/0,502 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

