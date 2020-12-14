RSS
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:12

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:
  Vadim_ написав:Бетон . вас даже ютуб рекламирует .Дивно .на кидалово похоже. Ві же вроді давно там а не тут...по постам ...

Реклама отображает ваши поведенческие характеристики - устойчивые черты личности. Кароч меньше сидите в казино и порнохабе))
Я там никогда не был. Выехал на неделю в 22м, купил недвигу и обратно. И да. Я не ношу вышиванку

Цель - обратно?

Я совершил ошибку. Возможно, роковую. Каждому в жизни даётся шанс. Я его упустил.
С другой стороны, я не мог не вернуться и подставить людей.
Бетон

 

З нами з: 17.12.22


 

 

Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Решил сходить в Boho из большого любопытства. Во первых, 40 летних мужиков дофига. Красивых девчонок ещё больше.
Интересно другое.
Ни одной украинской песни. Ни одной. Все песни в караоке кацапские. При этом пела их даже вдова погибшего бойца.
Бетон

 

З нами з: 17.12.22


 

 

Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 21:18

Чому рили новобудівці перестали вести боротьбу з хрущовками, сталінками, брежнєвками????

На відміну від радянськмх мостів через Дніпро, ці споруди самі не впадуть, простоять ще 100 чи 200 років.
Мости через Дніпро і путєпроводи в Києві - точно скоро розсиплються, від старості і невміння уродів (слуг Російської і Австро-Угорської імперій, дрібних злодіїв) їх обслуговувати
Frant

 

З нами з: 12.09.11


 

 
