Додано: Сер 17 січ, 2018 14:34 Итоги: Мировой фондовый рынок 17.01.18 США



Американский фондовый рынок по итогам вторника понизился.



Индекс Dow Jones Industrial Average умеренно вырос во вторник, поскольку инвесторы оценивали политические события против квартальных отчетов о прибылях и экономических данных — оба эти фактора поддерживают оптимизм Уолл-стрит.

Индекс DIA Jones Industrial Average рос в ход торгов на 265 пунктов, но по итогу вырос на 41 пункт, или на 0,1%, до 25 844. Акции компаний Merck & Co Inc. и UnitedHelath Group Inc. Были в лидерах рост, соответственно прибавив 7,6% и 2,5%. Акции компании General Electric Co. снизились более чем на 4%.



Фондовый индекс S&P500 снизился на 4 пункта, или на 0,1%, до 2,782, при этом восемь из 11 основных секторов торговались со снижением. Сектора недвижимости, здравоохранения и потребительских товаров были единственными, кто показал рост, а снижение цен на нефть привело к снижению энергетического сектора и сектора материалов.



Индекс Nasdaq Composite снизился на 16 пунктов, или на 0,2%, до 7 244.

Все основные индексы достигли внутридневных максимумов сразу же после открытия торгов, но затем отошли от своих максимумов.



В течение последних 12 месяцев три индекса выросли между 23% и 31%, чему способствовали такие факторы, как растущая экономика США, рост прибыли и энтузиазм в бизнесе на фоне политики президента Трампа, включая снижение налогов.



Корпорация Citigroup сообщила о чистом убытке за 2017 год, связанном с введением налоговой реформы в США, в $6,204 миллиарда против прибыли в $14,912 миллиарда годом ранее. При этом без учета списаний прибыль выросла на 6% - до $15,796 миллиарда, а скорректированная прибыль на акцию составила $5,33 против $4,72 в 2016 году.



JP Morgan в 2017 году сократил чистую прибыль на 1% - до $24,4 миллиарда, что также связано с выплатами из-за нового налогового законодательства. При этом выручка банка выросла на 4% - до $99,624 миллиарда.



А Wells Fargo, напротив, в минувшем году увеличил прибыль на 1% - до $22,183 миллиарда, а выручку - на 0,1%, до $88,389 миллиарда.



«Скорость, с которой рынок растет в последние пару недель, вызывает беспокойство, и риск перегрева в этом году увеличивается, так что я бы не удивился годовому откату назад на 7-12%», - сказал старший инвестспециалист Cornerstone Financial Partners Крис Закарелли.



«Мы увидим позитив рынка от хороших прибылей, но существует большая политическая неопределенность, которая провоцирует ожидания инвесторов», - сказала Александра Купе, заместитель директора PAAMCO.- «После года хорошей динамики и низкой волатильности для инвесторов очень естественно иметь страх, и мы, вероятно, продолжим видеть, что этот импульс сохраняется. Мы также должны помнить, что когда импульс обваливается, он делает это довольно жестоко».

«Оптимизм на Уолл-стрит довольно высок, так как многие ранее скептические и медвежьи инвесторы в последнее время превратились в поклонников фондового рынка», - отметил Бретт Шутте, главный инвестиционный стратег в Northwestern Mutual Wealth Management Co.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 10,33 пунктов или на 0,04% до 25 792,86 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 9,82 пункта или на 0,35% и составил 2 776,42 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq уменьшился на 37,37 пункта или на 0,51% до 7 223,69 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились во вторник преимущественно ростом ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок вырос, снижение курса евро поддержало акции экспортеров.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,13%, индекс остается близким к максимуму 2018 г. достигнутому 9 января.



Евро в течение дня снижался до $1,2231 с $1,2264 в конце понедельника. Евро укрепляется после выхода на прошлой неделе протокола заседания ЕЦБ по денежной политике в декабре.



За четыре сессии он вырос на 2,7%. Протокол заседания ЕЦБ предполагает, что возможен переход к более «жесткой» денежной политике. Согласно появившимся в понедельник сообщениям СМИ, член управляющего совета ЕЦБ Ханссон сказал, что ЕЦБ может полностью прекратить покупку облигаций после сентября: в интервью он отметил, что если экономический рост и инфляция останутся в рамках прогнозов, было бы возможным и целесообразным завершить программу «количественного смягчения».



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,13%, индекс остается близким к максимуму 2018 г. достигнутому 9 января.



Британский FTSE 100 просел на 0,17% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 755,93 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,35%, до 13 246,33 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,08% — на отметке 5 513,82 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в «минусе» на фоне негатива на американских биржах накануне.



По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,24%, до 3444,67 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite снизился на 0,3%, до 1921,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,17%, до 31959,21 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,35%, до 23868,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,54%, до 6015,8 пункта, корейский KOSPI - на 0,25%, до 2515,43 пункта.



С пессимизмом отреагировали азиатские инвесторы на то, что основные фондовые индексы США завершили торги во вторник снижением после достижения рекордно высоких отметок: Dow Jones в ходе торгов впервые в истории пробил отметку в 26000 пунктов.



«Инвесторов расстроила динамика на американских биржах. Dow пробил отметку 26000 пунктов впервые в истории, но быстро потерял все свои достижения», - таково мнение рыночного аналитика Tokai Tokyo Research Centre Макото Сенгоку.



В то же время немного ограничить негативную динамику на биржах Японии помогли внутренние статданные. В частности, в среду стало известно, что объем базовых заказов в машиностроении ноябре в месячном исчислении вырос на 5,7% после роста на 5% месяцем ранее. Показатель значительно превзошел прогнозы аналитиков, ожидавших снижения на 1,4%.



Россия



Индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС на закрытии торгов во вторник снизились. Индекс Мосбиржи по итогам торгов уменьшился на 0,16% - до 2257,89 пункта, а РТС - на 0,25%, до 1261,09 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,1% - до $69,51 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,33%, «АЛРОСы» — на 0,39%, «Газпрома» — на 1,61%. Акции «ЛУКОЙЛа» упали в цене на 0,37%, Московской биржи — на 0,76%.



Российский рынок акций устал расти, но для смены краткосрочного тренда этого, пожалуй, недостаточно. Индекс Мосбиржи остается в коридоре 2 250—2 275 пунктов, ближайшая поддержка располагается на уровне 2 200 пунктов, сопротивление — около 2 295 пунктов. Пока январь складывается для рублевого индикатора более чем позитивно, но вся эта скорость роста и его объемы чем дальше, тем больше заставляют нервничать. Индекс РТС закрепляется в диапазоне 1 240—1 265 пунктов, и, пока валютный сегмент не покажет выраженной смены тренда, для индикатора все останется на своих местах.



Пока снижение индекса Мосбиржи носит, скорее, технический характер. В моменте котировки падали до отметки 2232,94. После 8 сессий непрерывного роста коррекция не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. Происходит частичная фиксация прибыли, что и влечет за собой падение котировок. Кроме того, откат от трехлетнего максимума развили и цены на нефть, что также оказывает умеренное давление на российский бенчмарк.



Если ситуация коренным образом не изменится и нефть продолжит снижение, индекс Мосбиржи может продолжать краткосрочное снижение в район уровня 2230 пунктов.



Однако, как уже отмечалось, поводов для решительного падения нет. Вполне возможно, что уже к концу текущей недели российский бенчмарк предпримет попытку прорваться к историческому максимуму (уровень 2294).



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 16 января, понизился на 0,19 пункта или на 0,06%, оказавшись на отметке 334,18 пунктов.



Объем торгов за день составил 60,0 млн. грн., акциями наторговали 0,34 млн. грн.



Как сообщалось в понедельник 15 января, ПФТС-индекс повысился на 1,07 пункта или на 0,32%, оказавшись на отметке 334,37 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 19,12 пунктов или на 6,07% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 16 января, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром растут, кроме Австралии, при этом биржи КНР перешли к росту после снижения днем ранее на внутренних новостях.



По состоянию на 06.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,3% - до 3420,8 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,54%, до 1924,07 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,32% - до 31751,6 пункта, корейский KOSPI - поднимался на 0,36%, до 2512,77 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался при этом на 0,3% - до 6058,8 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 0,76%, до 23895,22 пункта.



По итогам торгов предыдущего дня индексы Китая снизились на падении темпа кредитования в стране. В понедельник ЦБ сообщил, что в декабре банки страны выдали кредиты на 584,4 миллиарда юаней ($90,35 миллиарда), что значительно ниже прогнозов на уровне 1 триллиона юаней ($154 миллиарда) и ноябрьского показателя в 1,12 триллиона юаней ($173,2 миллиарда). Это также самый низкий показатель с апреля 2016 года.



Японский индекс Nikkei 225 при этом поддерживается снижением курса иены к доллару. Данная динамика положительно влияет на стоимость акций японских экспортеров, что увеличивает их доход в местной валюте. Так, бумаги Subaru Corp. дорожают на 2,5%, Mazda Motor - на 1%.



Удорожание нефти до рекордов с уровней декабря 2014 года поддерживает стоимость бумаг нефтяных компаний. В результате акции японской нефтяной JX Holdings дорожают на 1,3%, китайской CNOOC - на 2%.



Биржи Австралии при этом снижаются на фоне роста стоимости железной руды. В результате дешевеют акции компаний сектора. Бумаги BHP Billiton теряют в цене 0,7%, Rio Tinto - 0,4%.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно положительной динамикой на фоне коррекции на биржах Китая и снижения курса иены к доллару



По итогам вторника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,48%, до 3426,77 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,56%, до 1924,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,66%, до 31860,56 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 1%, до 23951,81 пункта. При этом в ходе торгов индекс достигал отметки 23962,07 пункта, что является максимальным показателем с ноября 1991 года.



Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,47%, до 6048,6 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,72%, до 2521,74 пункта.



Во вторник на биржах Китая произошел коррекционный рост после того, как накануне было зафиксировано снижение на фоне данных о падении темпа кредитования в стране в декабре 2017 года.



Поддержку основному японскому индексу оказало снижение курса иены к доллару, которое благоприятно для экспортеров Японии. Курс доллара к иене увеличивается во вторник в среднем до ¥110,8 за доллар со ¥110,53 на предыдущем закрытии.

Рост курса иены к доллару остановился, и это способствует улучшению настроений инвесторов наряду с ожиданиями хороших финансовых показателей компаний за минувший квартал.



Участники торгов также обратили внимание на сообщения от горнодобывающей компании Rio Tinto, которая в минувшем году сократила выпуск меди на 9%, до 478,1 тысячи тонн, а выпуск алюминия - на 1% до 3,6 миллиона тонн. По итогам торгов на бирже Австралии акции компании снизились на 0,6%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.03 Киева вырос на 0,11% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 777,3 пункта.



Немецкий DAX повысился на 1,01% и был равен 13 333,42 пунктов.



Французский САС 40, прибавив 0,38%, находился на отметке 5 530,75 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торги во вторник умеренным снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,99% - до 1490,45 пункта, индекс ПФТС - на 0,06%, до 334,18 пункта.



Объем торгов на УБ составил 521,88 млн. грн., в том числе акциями - 3,9 млн. грн. Объем торгов на ПФТС составил почти 60 млн. грн., в том числе акциями - 0,34 млн. грн.



Среди индексных акций УБ наиболее подешевели бумаги Укрнафты (-1,78%), Центрэнерго (-1,41%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,4%).

Выросли в цене только акции Мотор Сичи (+0,05%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-1,51%) и Мотор Сичи (+1,27%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник вырос на 0,78% - до 513,61 пункта при объеме торгов 1,9 млн. злотых (почти 16 млн. грн.).



В «индексной корзине» лучший рост зафиксирован по бумагам «Агротона» (+3,16%), агрохолдинга ИМК (+1,59%) и «Астарты» (+1,1%).

Снизились в цене только акции KSG Agro (-0,49%).



К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются, кроме Шанхайской биржи, следуя динамике американских индексов.



По состоянию на 6.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос менее чем на 0,1% - до 3436,66 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,53%, до 1917,37 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,57% - до 31724,05 пункта.



Корейский KOSPI уменьшался на 0,48%, до 2509,65 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,48%, до 6019,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,65%, до 23796,63 пункта.



Крупнейшие биржи США во вторник закрылись снижением после достижения рекордов на прошлой неделе из-за публикации отчетности крупнейших американских банков. Аналитики считают, что скорость, с которой рынок растет в последние пару недель, вызывает беспокойство, и риск перегрева в этом году увеличивается. Поэтому, по их мнению, незначительное падение американских бирж не вызвало удивления инвесторов.



На азиатские торги также негативно влияет удешевление нефти. Стоимость «черного золота» падает, что оказывает давление на акции энергетических компаний региона. В результате бумаги австралийской Woodside Petroleum дешевеют на 0,34%, Oil Search - на 0,13%.

В четверг трейдеры ожидают публикации статистики по ВВП Китая. Эксперты прогнозируют, что в IV квартале 2017 года экономика страны выросла на 6,7%, а по итогам всего года - на 6,8%.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в «минусе» на фоне негатива на американских биржах накануне.



По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,24%, до 3444,67 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite снизился на 0,3%, до 1921,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,17%, до 31959,21 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,35%, до 23868,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,54%, до 6015,8 пункта, корейский KOSPI - на 0,25%, до 2515,43 пункта.



С пессимизмом отреагировали азиатские инвесторы на то, что основные фондовые индексы США завершили торги во вторник снижением после достижения рекордно высоких отметок: Dow Jones в ходе торгов впервые в истории пробил отметку в 26000 пунктов.



«Инвесторов расстроила динамика на американских биржах. Dow пробил отметку 26000 пунктов впервые в истории, но быстро потерял все свои достижения», - таково мнение рыночного аналитика Tokai Tokyo Research Centre Макото Сенгоку.



В то же время немного ограничить негативную динамику на биржах Японии помогли внутренние статданные. В частности, в среду стало известно, что объем базовых заказов в машиностроении ноябре в месячном исчислении вырос на 5,7% после роста на 5% месяцем ранее. Показатель значительно превзошел прогнозы аналитиков, ожидавших снижения на 1,4%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева просел на 0,27% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 734,94 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,21% и был равен 13 218,16 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,29%, находился на отметке 5 497,67 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Сектора недвижимости, здравоохранения и потребительских товаров были единственными, кто показал рост, а снижение цен на нефть привело к снижению энергетического сектора и сектора материалов. При этом без учета списаний прибыль выросла на 6% - до $15,796 миллиарда, а скорректированная прибыль на акцию составила $5,33 против $4,72 в 2016 году.JP Morgan в 2017 году сократил чистую прибыль на 1% - до $24,4 миллиарда, что также связано с выплатами из-за нового налогового законодательства. При этом выручка банка выросла на 4% - до $99,624 миллиарда.А Wells Fargo, напротив, в минувшем году увеличил прибыль на 1% - до $22,183 миллиарда, а выручку - на 0,1%, до $88,389 миллиарда.«Скорость, с которой рынок растет в последние пару недель, вызывает беспокойство, и риск перегрева в этом году увеличивается, так что я бы не удивился годовому откату назад на 7-12%», - сказал старший инвестспециалист Cornerstone Financial Partners Крис Закарелли.«Мы увидим позитив рынка от хороших прибылей, но существует большая политическая неопределенность, которая провоцирует ожидания инвесторов», - сказала Александра Купе, заместитель директора PAAMCO.- «После года хорошей динамики и низкой волатильности для инвесторов очень естественно иметь страх, и мы, вероятно, продолжим видеть, что этот импульс сохраняется. Мы также должны помнить, что когда импульс обваливается, он делает это довольно жестоко».«Оптимизм на Уолл-стрит довольно высок, так как многие ранее скептические и медвежьи инвесторы в последнее время превратились в поклонников фондового рынка», - отметил Бретт Шутте, главный инвестиционный стратег в Northwestern Mutual Wealth Management Co.Фондовые торги в Европе завершились во вторник преимущественно ростом ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок вырос, снижение курса евро поддержало акции экспортеров.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,13%, индекс остается близким к максимуму 2018 г. достигнутому 9 января.Евро в течение дня снижался до $1,2231 с $1,2264 в конце понедельника. Евро укрепляется после выхода на прошлой неделе протокола заседания ЕЦБ по денежной политике в декабре.За четыре сессии он вырос на 2,7%. Протокол заседания ЕЦБ предполагает, что возможен переход к более «жесткой» денежной политике. Согласно появившимся в понедельник сообщениям СМИ, член управляющего совета ЕЦБ Ханссон сказал, что ЕЦБ может полностью прекратить покупку облигаций после сентября: в интервью он отметил, что если экономический рост и инфляция останутся в рамках прогнозов, было бы возможным и целесообразным завершить программу «количественного смягчения».Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в «минусе» на фоне негатива на американских биржах накануне.С пессимизмом отреагировали азиатские инвесторы на то, что основные фондовые индексы США завершили торги во вторник снижением после достижения рекордно высоких отметок: Dow Jones в ходе торгов впервые в истории пробил отметку в 26000 пунктов.«Инвесторов расстроила динамика на американских биржах. Dow пробил отметку 26000 пунктов впервые в истории, но быстро потерял все свои достижения», - таково мнение рыночного аналитика Tokai Tokyo Research Centre Макото Сенгоку.В то же время немного ограничить негативную динамику на биржах Японии помогли внутренние статданные. В частности, в среду стало известно, что объем базовых заказов в машиностроении ноябре в месячном исчислении вырос на 5,7% после роста на 5% месяцем ранее. Показатель значительно превзошел прогнозы аналитиков, ожидавших снижения на 1,4%.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,33%, «АЛРОСы» — на 0,39%, «Газпрома» — на 1,61%. Акции «ЛУКОЙЛа» упали в цене на 0,37%, Московской биржи — на 0,76%.Российский рынок акций устал расти, но для смены краткосрочного тренда этого, пожалуй, недостаточно. Индекс Мосбиржи остается в коридоре 2 250—2 275 пунктов, ближайшая поддержка располагается на уровне 2 200 пунктов, сопротивление — около 2 295 пунктов. Пока январь складывается для рублевого индикатора более чем позитивно, но вся эта скорость роста и его объемы чем дальше, тем больше заставляют нервничать. Индекс РТС закрепляется в диапазоне 1 240—1 265 пунктов, и, пока валютный сегмент не покажет выраженной смены тренда, для индикатора все останется на своих местах.Пока снижение индекса Мосбиржи носит, скорее, технический характер. В моменте котировки падали до отметки 2232,94. После 8 сессий непрерывного роста коррекция не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. Происходит частичная фиксация прибыли, что и влечет за собой падение котировок. Кроме того, откат от трехлетнего максимума развили и цены на нефть, что также оказывает умеренное давление на российский бенчмарк.Если ситуация коренным образом не изменится и нефть продолжит снижение, индекс Мосбиржи может продолжать краткосрочное снижение в район уровня 2230 пунктов.Однако, как уже отмечалось, поводов для решительного падения нет. Вполне возможно, что уже к концу текущей недели российский бенчмарк предпримет попытку прорваться к историческому максимуму (уровень 2294).

