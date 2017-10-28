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Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:17
yarg
Конечно не 100 тыс. долл.- это в Норвегии.
Но и не 500 грн., как Вы указали.
Сами посчитайте: весь газ местной добычи посчитайте по рыночной цене и разделите на численность населения.
Как ни крути, но если местный газ в большей части покрывает потребности в газе для населения, то вариант, когда один платит за другого непонятно на каком основании!! (несубсидиант за субсидианта) -- это и не рынок, и не справедливое распределение общего ресурса.
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detroytred
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:49
detroytred написав:
yarg
Конечно не 100 тыс. долл.- это в Норвегии.
Но и не 500 грн., как Вы указали.
Сами посчитайте: весь газ местной добычи посчитайте по рыночной цене и разделите на численность населения.
Как ни крути, но если местный газ в большей части покрывает потребности в газе для населения, то вариант, когда один платит за другого непонятно на каком основании!! (несубсидиант за субсидианта) -- это и не рынок, и не справедливое распределение общего ресурса.
Уточнение: газ местной добычи покрывает ВСЕ
потребности населения в газе (именно населения). Даже еще и останется.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:56
Runner написав:
Щоб непогано жити треба відповідальне і працьовите населення, а не місцеве "нє нає__шь - не проживешь".
Работаю на двух работах ( в белую ,з/п небольшие. ). Из всей этой лабуды конкретный вывод - одну работу брошу - нах надо ур**,это бесмысленно,уровень жизни от этого не меняется. Могу вам устроить протекцию на мое место
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