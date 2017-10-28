Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе...
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andrijk777 написав: В нашій ситуації(в Україні) під ринковою розуміється ціна, яка формується в результаті = купівлі газу за кордоном + доставка до споживача + прибуток продавця(посередника). Ціна для населення зараз нижче ринкової. І як наслідок у нас один продавець, який компенсує ці збитки продажем українського газу. --------------- Про Норвегію. Цікаво а яка ціна норвезького газу для населення? Чому Норвегія не продає газ населенню по-собівартості?
Где убытки то?
Убыток (операционный - мы только о нем сейчас говорим) - это отрицательный результат разницы доходов и операционных расходов.
60% общего потребления покрывает внутренняя добыча. Остальные 40% - импортируем, закрывая дырку в балансе энергопотребления.
При этом даже импортируемый газ в отдельности (40%) тоже не продается с убытком, это неправда. Средняя цена импортируемого газа в 2017 году составила порядка 190 долларов
Я вот тоже не понимаю. Простейшая ведь задача. В страну ввозится Х газа по цене 200 и добывается Y газа по цене 60. Тратится в стране газа Y+X по цене 250. Что трудно посчитать?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Runner написав:Саме я міркую як вільна людина і розумію, що лише я сам відповідаю за свій добробут, а не чекаю на білого бвану, який зробить мене багатим.
Когда к Вам в карман лезут и забирают из него больше опловины Ваших денег, при этом для того чтобы сварить борщ Вы пользуетесь газом, цену на который Вам выставляет государственный монополист (почитайте какая доля рынка должна быть у одного субъекта, чтобы он признавался монополистом) и выставляет "от балды" прикрываясь "рыночной ценой" (при отсутствии рынка газа в стране), а Вы при этом говорите что Вы свободны человек, поэтому просто будете "молчать в тряпочку", то поверьте мне, Вы именно молчаливый и очень удобный раб.
Runner написав:max_us_ua Звісно, податки я сплачую і навіть займаюсь благочинною діяльністю.
Я навіть не лібертаріанець, просто розумію різницю між інвалідністю і лінощами- глупством-хитрожопістю на яке справді хворіє більшість українського населення. Якщо новина про те, що стане менше шари - сотні обурених коментів онлайн-інвалідів.
Не опдменяйте понятия. Возмущения вызывает не новость про то, что придется платить больше, а новость про то, что платить придется больше ни за что. Я например из тех людей, которые могут себе позволить покупать по 5 новеньких айфонов ежемесячно, но не покупаю. Не из жадности, а потому что понимаю, что там 70% цены - это бренд, а не характеристики и функциональность (желание просто поглубже залезть ко мне в карман). Так же и тут: я не имею ни малейшего желания платить за газ ту цену, которую с меня хотят содрать, потому что 70-80% его цены - это лишь желание залезть ко мне в карман. Вот только айфон - это не жизненно необходимый товар, и там я могу выбирать покупать или нет, а газ я вынужден покупать, так как его цена входит в стоимость отопления (от которого я никак не могу отказаться по закону) и на нем я готовлю себе еду.
yarg Конечно не 100 тыс. долл.- это в Норвегии. Но и не 500 грн., как Вы указали.
Сами посчитайте: весь газ местной добычи посчитайте по рыночной цене и разделите на численность населения.
Как ни крути, но если местный газ в большей части покрывает потребности в газе для населения, то вариант, когда один платит за другого непонятно на каком основании!! (несубсидиант за субсидианта) -- это и не рынок, и не справедливое распределение общего ресурса.
detroytred написав:yarg Конечно не 100 тыс. долл.- это в Норвегии. Но и не 500 грн., как Вы указали.
Сами посчитайте: весь газ местной добычи посчитайте по рыночной цене и разделите на численность населения.
Как ни крути, но если местный газ в большей части покрывает потребности в газе для населения, то вариант, когда один платит за другого непонятно на каком основании!! (несубсидиант за субсидианта) -- это и не рынок, и не справедливое распределение общего ресурса.
Уточнение: газ местной добычи покрывает ВСЕ потребности населения в газе (именно населения). Даже еще и останется.
umniy написав:Уже 27 лет как распался СССР, а он всё виноват и виноват. Я так и вижу Украину через 100 лет - "Тато, а чого ми так погано живемо? -Та це всьо совок, синку винен, всьо совок! - А що це? - А біс його знає, але люди кажуть, що він нам мєнтальність спаскудив"
Та ні, це західні рептілоїди винні, що не взяли нас в ЄС, а східні, що нафту з газом нам не дають безкоштовно. А ми що, ми змінювати нічого не хочемо, нам і так добре.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Imp написав:Майдан "подымался" против плохого Януковича, а сейчас в разы худший Порошенко, но тишина.
Бо не в грошах щастя. Для кого це так, той і голосує за гречку, а потім ще й ниє - а чого це так погано, це все клята влада винна, а ми янголи. Ватні казочки про проплачений майдана залиште для буратін. За гроші більше кількох тисяч не збереш, і, тим паче, не змусиш йти під кийки і кулі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
umniy написав:Мы действительно богатая страна. У нас климат шикарный, у нас есть и море и горы, целебные воды, шикарные поля, земля,своя нефть, свой газ, свои урановые рудники, свои шахты и люди - хорошие работящие люди. Ну почему мы так бедно живём? Почему позволяем так издеваться над собой?
Бред!
У нас климат шикарный
Клімат у нас фіговий! Холодно, підвищена вологість повітря, температура часто коливається біля нуля. У нас один з найгірших кліматів на планеті, якщо не враховувати слабо заселені регіони.
у нас есть и море и горы, целебные воды,
А толку? В усіх великих держав, а Україна найбільша держава Європи, є різноманітні природні ландшафти. Наше море не дозволяє нам організувати курортну зону, як наприклад Турція чи Єгипет, тому що Чорне море холодне.
шикарные поля, земля,
Багато чув казочок про наш чудодійний чорнозем. Але недавно побачив репортаж в якому в пустелі вирощують помідори і експортують їх. Вирощувати помідори в пустелі виявляється набагато рентабельніше ніж на нашому чорноземі, бо там можна мати по 3 урожаї в рік, а у нас тільки один.
своя нефть
Це що за фантазії?
свой газ
Свій газ не покриває наших потреб. Ми імпортуємо газ!
свои урановые рудники, свои шахты
Сумнівні переваги. Та й і уран і вугілля ми імпортуємо по-моєму.
люди - хорошие работящие люди
Також дуже сумнівне твердження. Можливо наші люди і працьовитіші за європейців, але Європа вже досягла хорошого рівня життя і їм не потрібно сильно напрягатись. А ось якщо порівнювати наприклад з Китаєм, ми значно програємо його народу в працьовитості.
Imp написав:Майдан "подымался" против плохого Януковича, а сейчас в разы худший Порошенко, но тишина.
Бо не в грошах щастя. Для кого це так, той і голосує за гречку, а потім ще й ниє - а чого це так погано, це все клята влада винна, а ми янголи. Ватні казочки про проплачений майдана залиште для буратін. За гроші більше кількох тисяч не збереш, і, тим паче, не змусиш йти під кийки і кулі.
Ну почему же? Только за деньги и можно заставить идти под пули тех, кто умеет командовать и хорошо разбирается в тактике проведении таких операций. Майдан - это военная операция, хорошо организованная, хорошо финансированная, с массовым привлечением журналистов для СМИ всех типов.
Военных операций без денег не существует. Заказчика военной операции можно определить иногда только через несколько лет. На заказчика точно укажут данные о том, кто получил главные прибыли от рассматриваемой военной операции.
Кто же получил существенные прибыли? 1. Путин и его приближение 2. Некоторые олигархи, помогавшие ему в этом. 3. Может еще кто-то, кто остался совсем в тени, например, нефтегазовая компания Шелл.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.