Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе...

Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:59

Runner написав: max_us_ua

Звісно, податки я сплачую і навіть займаюсь благочинною діяльністю.



Я навіть не лібертаріанець, просто розумію різницю між інвалідністю і лінощами- глупством-хитрожопістю на яке справді хворіє більшість українського населення. Якщо новина про те, що стане менше шари - сотні обурених коментів онлайн-інвалідів. Звісно, податки я сплачую і навіть займаюсь благочинною діяльністю.Я навіть не лібертаріанець, просто розумію різницю між інвалідністю і лінощами- глупством-хитрожопістю на яке справді хворіє більшість українського населення. Якщо новина про те, що стане менше шари - сотні обурених коментів онлайн-інвалідів.

Не опдменяйте понятия. Возмущения вызывает не новость про то, что придется платить больше, а новость про то, что платить придется больше ни за что.Я например из тех людей, которые могут себе позволить покупать по 5 новеньких айфонов ежемесячно, но не покупаю. Не из жадности, а потому что понимаю, что там 70% цены - это бренд, а не характеристики и функциональность (желание просто поглубже залезть ко мне в карман).Так же и тут: я не имею ни малейшего желания платить за газ ту цену, которую с меня хотят содрать, потому что 70-80% его цены - это лишь желание залезть ко мне в карман. Вот только айфон - это не жизненно необходимый товар, и там я могу выбирать покупать или нет, а газ я вынужден покупать, так как его цена входит в стоимость отопления (от которого я никак не могу отказаться по закону) и на нем я готовлю себе еду.