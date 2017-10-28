RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зволікання з ринковою ціною на
газ для населення принесе...

Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:19

  Criticus написав:
  andrijk777 написав: В нашій ситуації(в Україні) під ринковою розуміється ціна, яка формується в результаті = купівлі газу за кордоном + доставка до споживача + прибуток продавця(посередника). Ціна для населення зараз нижче ринкової. І як наслідок у нас один продавець, який компенсує ці збитки продажем українського газу. --------------- Про Норвегію. Цікаво а яка ціна норвезького газу для населення? Чому Норвегія не продає газ населенню по-собівартості?

Где убытки то? :)

Убыток (операционный - мы только о нем сейчас говорим) - это отрицательный результат разницы доходов и операционных расходов.

60% общего потребления покрывает внутренняя добыча. Остальные 40% - импортируем, закрывая дырку в балансе энергопотребления.

При этом даже импортируемый газ в отдельности (40%) тоже не продается с убытком, это неправда. Средняя цена импортируемого газа в 2017 году составила порядка 190 долларов


Я вот тоже не понимаю.
Простейшая ведь задача.
В страну ввозится Х газа по цене 200 и добывается Y газа по цене 60.
Тратится в стране газа Y+X по цене 250.
Что трудно посчитать?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Заблокований
Повідомлень: 1809
З нами з: 26.03.16
Подякував: 86 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:48

  Runner написав:Саме я міркую як вільна людина і розумію, що лише я сам відповідаю за свій добробут, а не чекаю на білого бвану, який зробить мене багатим.

Когда к Вам в карман лезут и забирают из него больше опловины Ваших денег, при этом для того чтобы сварить борщ Вы пользуетесь газом, цену на который Вам выставляет государственный монополист (почитайте какая доля рынка должна быть у одного субъекта, чтобы он признавался монополистом) и выставляет "от балды" прикрываясь "рыночной ценой" (при отсутствии рынка газа в стране), а Вы при этом говорите что Вы свободны человек, поэтому просто будете "молчать в тряпочку", то поверьте мне, Вы именно молчаливый и очень удобный раб.
Imp
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 1982
З нами з: 03.08.10
Подякував: 116 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:59

  Runner написав:max_us_ua
Звісно, податки я сплачую і навіть займаюсь благочинною діяльністю.

Я навіть не лібертаріанець, просто розумію різницю між інвалідністю і лінощами- глупством-хитрожопістю на яке справді хворіє більшість українського населення. Якщо новина про те, що стане менше шари - сотні обурених коментів онлайн-інвалідів.

Не опдменяйте понятия. Возмущения вызывает не новость про то, что придется платить больше, а новость про то, что платить придется больше ни за что.
Я например из тех людей, которые могут себе позволить покупать по 5 новеньких айфонов ежемесячно, но не покупаю. Не из жадности, а потому что понимаю, что там 70% цены - это бренд, а не характеристики и функциональность (желание просто поглубже залезть ко мне в карман).
Так же и тут: я не имею ни малейшего желания платить за газ ту цену, которую с меня хотят содрать, потому что 70-80% его цены - это лишь желание залезть ко мне в карман. Вот только айфон - это не жизненно необходимый товар, и там я могу выбирать покупать или нет, а газ я вынужден покупать, так как его цена входит в стоимость отопления (от которого я никак не могу отказаться по закону) и на нем я готовлю себе еду.
Imp
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 1982
З нами з: 03.08.10
Подякував: 116 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:17

yarg
Конечно не 100 тыс. долл.- это в Норвегии.
Но и не 500 грн., как Вы указали.

Сами посчитайте: весь газ местной добычи посчитайте по рыночной цене и разделите на численность населения.

Как ни крути, но если местный газ в большей части покрывает потребности в газе для населения, то вариант, когда один платит за другого непонятно на каком основании!! (несубсидиант за субсидианта) -- это и не рынок, и не справедливое распределение общего ресурса.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19063
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 2661 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:49

  detroytred написав:yarg
Конечно не 100 тыс. долл.- это в Норвегии.
Но и не 500 грн., как Вы указали.

Сами посчитайте: весь газ местной добычи посчитайте по рыночной цене и разделите на численность населения.

Как ни крути, но если местный газ в большей части покрывает потребности в газе для населения, то вариант, когда один платит за другого непонятно на каком основании!! (несубсидиант за субсидианта) -- это и не рынок, и не справедливое распределение общего ресурса.

Уточнение: газ местной добычи покрывает ВСЕ потребности населения в газе (именно населения). Даже еще и останется.
Imp
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 1982
З нами з: 03.08.10
Подякував: 116 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 12:25

lapay

Разница между янки, смотрящим бейсбол, и украинцем - футбол, невелика. Непринципиальна.

А вот разница в подходе к стране, бизнесу, обществу между Гейтсом-Баффетом и Ринатом-Беней колоссальна.
Также, как и между госчиновниками (которые следствие интересов крупного капитала).
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19063
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 2661 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 13:33

Re: Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе

  umniy написав:Уже 27 лет как распался СССР, а он всё виноват и виноват. Я так и вижу Украину через 100 лет - "Тато, а чого ми так погано живемо? -Та це всьо совок, синку винен, всьо совок! - А що це? - А біс його знає, але люди кажуть, що він нам мєнтальність спаскудив"

Та ні, це західні рептілоїди винні, що не взяли нас в ЄС, а східні, що нафту з газом нам не дають безкоштовно. А ми що, ми змінювати нічого не хочемо, нам і так добре. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 4744
З нами з: 01.08.15
Подякував: 654 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 13:44

Re: Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе

  Imp написав:Майдан "подымался" против плохого Януковича, а сейчас в разы худший Порошенко, но тишина.

Бо не в грошах щастя. Для кого це так, той і голосує за гречку, а потім ще й ниє - а чого це так погано, це все клята влада винна, а ми янголи.
Ватні казочки про проплачений майдана залиште для буратін. За гроші більше кількох тисяч не збереш, і, тим паче, не змусиш йти під кийки і кулі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 4744
З нами з: 01.08.15
Подякував: 654 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 16:39

  umniy написав:Мы действительно богатая страна. У нас климат шикарный, у нас есть и море и горы, целебные воды, шикарные поля, земля,своя нефть, свой газ, свои урановые рудники, свои шахты и люди - хорошие работящие люди.
Ну почему мы так бедно живём? Почему позволяем так издеваться над собой?

Бред!
У нас климат шикарный

Клімат у нас фіговий! Холодно, підвищена вологість повітря, температура часто коливається біля нуля. У нас один з найгірших кліматів на планеті, якщо не враховувати слабо заселені регіони.
у нас есть и море и горы, целебные воды,

А толку? В усіх великих держав, а Україна найбільша держава Європи, є різноманітні природні ландшафти. Наше море не дозволяє нам організувати курортну зону, як наприклад Турція чи Єгипет, тому що Чорне море холодне.
шикарные поля, земля,

Багато чув казочок про наш чудодійний чорнозем. Але недавно побачив репортаж в якому в пустелі вирощують помідори і експортують їх. Вирощувати помідори в пустелі виявляється набагато рентабельніше ніж на нашому чорноземі, бо там можна мати по 3 урожаї в рік, а у нас тільки один.
своя нефть

Це що за фантазії?
свой газ

Свій газ не покриває наших потреб. Ми імпортуємо газ!
свои урановые рудники, свои шахты

Сумнівні переваги. Та й і уран і вугілля ми імпортуємо по-моєму.
люди - хорошие работящие люди

Також дуже сумнівне твердження. Можливо наші люди і працьовитіші за європейців, але Європа вже досягла хорошого рівня життя і їм не потрібно сильно напрягатись. А ось якщо порівнювати наприклад з Китаєм, ми значно програємо його народу в працьовитості.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 926
З нами з: 11.11.14
Подякував: 92 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 23:25

  lapay написав:
  Imp написав:Майдан "подымался" против плохого Януковича, а сейчас в разы худший Порошенко, но тишина.

Бо не в грошах щастя. Для кого це так, той і голосує за гречку, а потім ще й ниє - а чого це так погано, це все клята влада винна, а ми янголи.
Ватні казочки про проплачений майдана залиште для буратін. За гроші більше кількох тисяч не збереш, і, тим паче, не змусиш йти під кийки і кулі.

Ну почему же? Только за деньги и можно заставить идти под пули тех, кто умеет командовать и хорошо разбирается в тактике проведении таких операций. Майдан - это военная операция, хорошо организованная, хорошо финансированная, с массовым привлечением журналистов для СМИ всех типов.

Военных операций без денег не существует. Заказчика военной операции можно определить иногда только через несколько лет. На заказчика точно укажут данные о том, кто получил главные прибыли от рассматриваемой военной операции.

Кто же получил существенные прибыли?
1. Путин и его приближение
2. Некоторые олигархи, помогавшие ему в этом.
3. Может еще кто-то, кто остался совсем в тени, например, нефтегазовая компания Шелл.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 649
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1018 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні рекордно низький рівень ВВП на душу населення... 1 ... 27, 28, 29
R2 » Суб 28 жов, 2017 11:54
282 16515
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 січ, 2018 15:29
budivelnik
Демографічна ситуація в Україні: кількість населення... 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 26 гру, 2017 09:51
35 3066
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2017 11:15
andrijk777
Населення все менше платить за житлокомпослуги - Держстат 1 ... 5, 6, 7
R2 » Суб 02 гру, 2017 20:58
65 3786
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2017 16:49
Стас
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.