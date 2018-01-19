Итоги: Мировой фондовый рынок 19.01.18

Основные фондовые индексы США в четверг снизились на фоне оказавшейся хуже прогнозов статистики по американскому рынку недвижимости и отчетов крупных банков.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,37%, до 26017,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,03%, до 7296,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,16%, до 2798,03 пункта.
Фондовые рынки в США торговались в четверг со снижением, так как инвесторы сосредоточились на угрозе частичного закрытия правительства, а также на свежих итогах по квартальным доходам.
Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 103 пункта, или на 0,4%, до 26 012. Индекс на короткое время достиг свежего внутридневного максимума вблизи открытия на отметке 26 153,42 пункта, прежде чем снизиться на 168 пунктов до 25 947,32 пункта. Акции Boeing Co. Были в лидерах снижения в четверг.
Между тем, индекс S&P500 снизился примерно на 5 пунктов, или на 0,2%, на 2797, на фоне снижения секторов энергетики, промышленности и потребительского сектора.
Индекс Nasdaq вырос на 2 пункта, или менее 0,1% до 7 300 пункта.
Все три основных индекса закрылись рекордных уровнях в среду, что вызвано оптимизмом в отношении экономики и корпоративных результатов.
Количество новых домов в США в декабре уменьшилось на 8,2% по сравнению с пересмотренным показателем ноября и составило 1,192 миллиона. Результат заметно разошелся с прогнозами экспертов, которые ждали снижения индикатора только на 1,7%, до 1,275 миллиона по сравнению с первоначальным показателем ноября в 1,297 миллиона.
Кроме того, чистая прибыль Morgan Stanley по итогам 2017 года выросла на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 6,154 миллиарда долларов. При этом прибыль по итогам IV квартала 2017 года снизилась в годовом выражении в 2,4 раза, до $686 миллионов.
Ранее на этой неделе об ухудшении квартальных финансовых показателей сообщили такие банковские гиганты США, как Bank of America и Goldman Sachs, что связано со списаниями, обусловленными изменениями в налоговом законодательстве страны.
Промышленный индекс Dow Jones понизился на 93,84 пунктов или на 0,37% до 26 017,81 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 просел по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 4,53 пункта или на 0,16% и составил 2 798,03 пункта.
Высокотехнологичный Nasdaq упал на 2,23 пункта или на 0,03% до 7 296,05 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в четверг преимущественно ростом ключевых индикаторов.
Европейский фондовый рынок в четверг немного вырос, за счёт роста циклических акций при появлении информации от компаний и изменений рейтингов от брокеров.
Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,2%.
Сильнее остальных вырос технологический сектор, на 1%. Также сильнее остальных выросли акции финансовых компаний и компаний основных материалов, инвесторы более склонялись к акциям, более зависимым от экономического роста. Устойчивый экономический рост выше тренда и прогноз по прибыли компаний поддерживает циклические акции.
Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,2%.
Британский FTSE 100 просел на 0,32% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 700,96 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,74%, до 13 281,43 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,02% — на отметке 5 494,83 пункта.
Азия
Рынки акций в странах Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу на ожиданиях сильных квартальных результатов компаний.
До рекорда вырос сводный индикатор региона, а также гонконгский и индийский индексы. Тайваньский индекс достиг максимума за 28 лет, шанхайский - за два года. Меж тем на сиднейской и шэньчжэньской биржах преобладала тенденция к снижению.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,8%, поднявшись до исторического максимума.
Японские Nikkei 225 и Topix выросли соответственно на 0,2% и 0,7%.
Гонконгский индикатор Hang Seng повысился на 0,4%, как и китайский Shanghai Composite - на 0,4%, тайваньский Taiex - на 0,7%.
Южнокорейский KOSPI прибавил 0,2%, индийский Sensex - 0,7%.
Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,2%.
Юань в пятницу укрепился до самой высокой отметки с 2015 года в паре с долларом, подъем китайской нацвалюты с начала недели составляет 1%.
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании работы правительства - до 16 февраля. Однако из-за оппозиции со стороны демократов Сенат может не поддержать законопроект.
Если закон не будет принят, с субботы правительство США останется без финансирования. В этом случае все федеральные ведомства должны будут отпустить сотрудников в отпуск, и это требование не коснется только сотрудников, которые имеют отношение к обеспечению национальной безопасности.
В число лидеров роста входят производители электроники, а также станков и другого промышленного оборудования, пишет агентство Bloomberg. Mitsubishi Electric прибавила 2,3%, Sony - 1,2%, Hitachi - 1,4%, Daikin Industries - 1,2%. Акции японских банков также подорожали вслед за увеличением доходности 10-летних US Treasuries до максимума за три года: Mitsubishi UFJ - на 0,9%, Sumitomo Mitsui - на 1,4%.
Сезон отчетности японских промышленных компаний начнется на следующей неделе.
Японские корпоративные результаты выглядят убедительно, есть ожидания, что производители электроники и техники пересмотрят прогнозы годовой прибыли с повышением.
Индийский рынок завершил в плюсе седьмую неделю подряд, также благодаря ожиданиям, что финрезультаты компаний улучшились в минувшем квартале. Предыдущий раз столь длительное ралли фиксировалось в феврале 2012 года. Подъем в списке индекса Sensex в пятницу возглавила Adani Ports & Special Economic Zone (+2,9%), поскольку аналитики улучшили прогнозы для ее акций после того, как прибыли и выручка превысили ожидания.
Цена акций Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. увеличилась на 2,8%, до рекорда, благодаря превзошедшей прогнозы квартальной отчетности.
Азиатские акции сейчас считаются существенно дешевле бумаг США - спред увеличился до максимума по крайней мере за 13 лет, а по оценкам AXA Framlington Asia, до самого высокого уровня с момента после финансового кризиса 1997 года в Азии.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС выросли к закрытию торговой сессии. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,86% - до 2297,47 пункта, РТС - на 1,15%, до 1279,28 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 0,35%, до 56,56 RUB/USD, евро - на 0,22%, до 69,22 RUB/EUR.
По состоянию на 18.00 Киева стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,82% - до $68,81 за баррель.
Бумаги Сбербанка подорожали на 2,22%, «АЛРОСы» — на 2,84%, «Газпрома» — на 0,91%, Московской биржи — на 0,36%. Акции «ЛУКОЙЛа» упали в цене на 0,03%.
Российский фондовый рынок в четверг продолжил ралли. Индекс Мосбиржи подошел к рубежу в 2 300 пунктов — так высоко индикатор не забирался еще никогда. «Быкам» пока не страшно: внешняя конъюнктура и внутренние новости используются для очередных покупок. В случае если индекс Мосбиржи пробьет 2 300 пунктов и сможет по итогам недели закрепиться выше, для рублевого индикатора будет открыта дорога в область 2 345 пунктов. Однако рынок вполне может посчитать рост достаточным и в пятницу зафиксировать прибыль в области 2 255—2 285 пунктов.
На текущем этапе снижение, скорее, будет обусловлено техническими факторами, а именно фиксацией прибыли перед выходными. Целью коррекции может стать отметка 2268.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 18 января, понизился на 3,44 пункта или на 1,03%, оказавшись на отметке 330,77 пунктов.
Объем торгов за день составил 88,5 млн. грн., акциями наторговали 0,34 млн. грн.
Как сообщалось в среду 17 января, ПФТС-индекс повысился на 0,03 пункта или на 0,01%, оказавшись на отметке 334,21 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 15,71 пунктов или на 4,99% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 18 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются в четверг утром, биржи следуют рекордной динамике американских индексов, при этом японский Nikkei 225 впервые превысил отметку в 24000 с 1991 года.
По состоянию на 06.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,25% - до 3453,28 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,11%, до 1919,66 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,12% - до 32021,73 пункта, корейский KOSPI - на 0,34%, до 2523,88 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,12% - до 6023,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,66%, до 24026,91 пункта, при этом показатель торгуется выше отметки в 24000 впервые с ноября 1991 года.
По итогам торгов предыдущего дня Dow Jones впервые закрылся выше отметки в 26000 пунктов, при этом отмечается рост и в технологическом секторе. Акции Intel, IBM и Microsoft MSFT закрылись в «плюсе».
Ранее на этой неделе крупнейший в мире поставщик микропроцессоров и компьютерных услуг сообщил о сделке с датским транспортным конгломератом A.P. Moeller-Maersk A/S. Компании реализуют совместное предприятие по созданию торговой платформы для судоходной отрасли на основе блокчейн. По прогнозам, проект может существенно упростить, ускорить и обезопасить логистику в сфере грузоперевозок.
Кроме того, Федрезерв США сообщил, что экономика США в конце 2017 года в основном развивалась умеренными темпами, а спрос на рабочую силу на рынках труда всех 12 округов продолжал расти, говорится в «Бежевой книге» (Beige Book) - сводке комментариев регулятора.
Позднее в ходе торгов инвесторы ожидают данные по ВВП Китая за четвертый квартал, а также по промышленному производству и розничной торговле страны в декабре. Эксперты прогнозируют замедление роста экономики страны за прошлый квартал до 6,7% в годовом выражении с 6,8% в III квартале прошлого года.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно положительной динамикой индексов на фоне оптимизма на американских биржах накануне.
По итогам четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,87%, до 3474,75 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,13%, до 1924,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,46%, до 32129,52 пункта.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,44%, до 23763,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,02%, до 6014,6 пункта, корейский KOSPI поднялся на 0,02%, до 2515,81 пункта.
Инвесторы с оптимизмом отреагировали на то, что основные фондовые индексы США выросли к закрытию торгов в среду на фоне удорожания акций технологического сектора, при этом индекс Dow Jones впервые в истории закрылся выше отметки в 26000 пунктов.
Кроме того, поддержку оказали ожидания статистики по ВВП Китая за минувший год. Уже после закрытия торгов в Китае стало известно, что темпы роста ВВП страны в 2017 году ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году, что оказалось значительно лучше официального прогноза на уровне 6,5% и выше.
В то же время основной японский индекс завершил торги коррекционным снижением после роста в первые часы торгов до максимальной отметки с ноября 1991 года в 24084,42 пункта.
Начальный подъем ослаб, поскольку инвесторы стали фиксировать прибыль после роста. Будет неудивительно, если такая фиксация прибыли появится снова после сильного роста с начала этого года.
Кроме того, с пессимизмом восприняли инвесторы данные по промышленному производству в Японии в ноябре. Показатель вырос на 0,5% в месячном выражении, хотя аналитики ждали увеличения на 0,6%.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг преимущественно в «зеленой зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева просел на 0,26% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 705,09 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,38% и был равен 13 234,26 пункта.
Французский САС 40, прибавив 0,16%, находился на отметке 5 502,86 пункта.
Отечественный рынок акций завершил торги в четверг снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 2,58% - до 1449,6 пункта, индекс ПФТС - на 1,03%, до 330,77 пункта.
Объем торгов на УБ составил 58,3 млн. грн., в том числе акциями - 13 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 88,5 млн. грн., в том числе акциями - 0,34 млн. грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Укрнафты (-6,12%), Центрэнерго (-4,48%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,53%).
Подорожали только акции Донбассэнерго (+0,43%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-3,65%) и Мотор Сичи (-2,09%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 0,21% - до 518,8 пункта при объеме торгов 1 млн. злотых (8,4 млн. грн.).
В «индексной корзине» дорожали только акции «Кернела» (+0,41%).
В «красной зоне» торговались акции KSG Agro (-2,44%), «Агротона» (-2,25%) и «Астарты» (-0,72%).
К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут, инвесторы с оптимизмом смотрят на развитие мировой экономики.
По состоянию на 06.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,36% - до 3487,24 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,1%, до 1926,1 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,1% - до 32154,21 пункта.
Корейский KOSPI увеличивался на 0,11%, до 2518,58 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,1%, до 6008,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,05%, до 23751,83 пункта.
Оптимизм относительно перспектив глобального экономического роста и повышение доходов корпораций способствовали подъему на фондовых рынках в начале 2018 года. Поддержали уверенность в позитивном развитии экономики и данные по ВВП Китая, опубликованные в четверг.
Госстатбюро КНР сообщило, что темпы роста ВВП страны в 2017 году ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году, что оказалось значительно лучше официального прогноза. Власти Китая в начале года прогнозировали рост ВВП в 2017 году на уровне 6,5% и выше.
«В долгосрочной перспективе это будет хороший год для глобальных рынков», - таково мнение главного стратега Daiwa SB Investments Сойчиро Монджи.
Среди основных позитивных факторов влияния на глобальную экономику эксперт отметил цифровую революцию, которую мы наблюдаем в настоящее время.
Сдержали рост азиатских индексов сообщения из США. Палата представителей конгресса страны в четверг одобрила законопроект о временном финансировании правительства, который позволяет ему работать вплоть до середины февраля. Теперь документ должен поступить на рассмотрение сената. Срок действия нынешнего закона о финансировании американского правительства истекает в ночь с пятницы на субботу, и в том случае, если он не будет продлен, федеральные ведомства должны будут закрыться.
Во-вторых, рынки акций в странах Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу на ожиданиях сильных квартальных результатов компаний.
До рекорда вырос сводный индикатор региона, а также гонконгский и индийский индексы. Тайваньский индекс достиг максимума за 28 лет, шанхайский - за два года. Меж тем на сиднейской и шэньчжэньской биржах преобладала тенденция к снижению.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,8%, поднявшись до исторического максимума.
Японские Nikkei 225 и Topix выросли соответственно на 0,2% и 0,7%.
Гонконгский индикатор Hang Seng повысился на 0,4%, как и китайский Shanghai Composite - на 0,4%, тайваньский Taiex - на 0,7%.
Южнокорейский KOSPI прибавил 0,2%, индийский Sensex - 0,7%.
Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,2%.
Юань в пятницу укрепился до самой высокой отметки с 2015 года в паре с долларом, подъем китайской нацвалюты с начала недели составляет 1%.
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании работы правительства - до 16 февраля. Однако из-за оппозиции со стороны демократов Сенат может не поддержать законопроект.
Если закон не будет принят, с субботы правительство США останется без финансирования. В этом случае все федеральные ведомства должны будут отпустить сотрудников в отпуск, и это требование не коснется только сотрудников, которые имеют отношение к обеспечению национальной безопасности.
В число лидеров роста входят производители электроники, а также станков и другого промышленного оборудования, пишет агентство Bloomberg. Mitsubishi Electric прибавила 2,3%, Sony - 1,2%, Hitachi - 1,4%, Daikin Industries - 1,2%. Акции японских банков также подорожали вслед за увеличением доходности 10-летних US Treasuries до максимума за три года: Mitsubishi UFJ - на 0,9%, Sumitomo Mitsui - на 1,4%.
Сезон отчетности японских промышленных компаний начнется на следующей неделе.
Японские корпоративные результаты выглядят убедительно, есть ожидания, что производители электроники и техники пересмотрят прогнозы годовой прибыли с повышением.
Индийский рынок завершил в плюсе седьмую неделю подряд, также благодаря ожиданиям, что финрезультаты компаний улучшились в минувшем квартале. Предыдущий раз столь длительное ралли фиксировалось в феврале 2012 года. Подъем в списке индекса Sensex в пятницу возглавила Adani Ports & Special Economic Zone (+2,9%), поскольку аналитики улучшили прогнозы для ее акций после того, как прибыли и выручка превысили ожидания.
Цена акций Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. увеличилась на 2,8%, до рекорда, благодаря превзошедшей прогнозы квартальной отчетности.
Азиатские акции сейчас считаются существенно дешевле бумаг США - спред увеличился до максимума по крайней мере за 13 лет, а по оценкам AXA Framlington Asia, до самого высокого уровня с момента после финансового кризиса 1997 года в Азии.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в пятницу в «зеленой зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева вырос на 0,05% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 704,46 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,75% и был равен 13 380,97 пунктов.
Французский САС 40, прибавив 0,42%, находился на отметке 5 517,68 пункта.
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