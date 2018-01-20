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У НБУ розповіли, скільки до інфляції додасть підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 січ, 2018 12:20
Пропонуємо до обговорення:
У Нацбанку зазначають, що підвищення МЗП без зростання продуктивності праці має негативний ефект.
Дивися повний текст У НБУ розповіли, скільки до інфляції додасть підвищення "мінімалки" до 4200 гривень
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Додано: Нед 21 січ, 2018 12:20
1.п.п це як розшифровується?
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