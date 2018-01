Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 24.01.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 24.01.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 24 січ, 2018 13:18 Итоги: Мировой фондовый рынок 24.01.18 США



Фондовые индексы S&P500 и Nasdaq закончили торги во вторник новыми рекордами,

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился.



Фондовые индексы S&P500 и Nasdaq закончили торги во вторник новыми рекордами, поскольку хорошие отчеты по прибылям подкрепляли настроения инвесторов.

Завершение частичной приостановки работы правительства также устранило элемент политической неопределенности с рынка, что позволило инвесторам более полно сосредоточиться на корпоративных доходах, которые до сих пор были в целом сильными.



Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 3,79 пункта, или менее 0,1%, до 26 210,81 пункта. Индекс S&P500 поднялся на 6,16 пункта, или 0,2%, до 2 839,13 пункта, а индекс Nasdaq Composite вырос на 52,26 пункта, или 0,7%, до 7 460,29 пункта.



Чистая прибыль одного из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc. по итогам 2017 года выросла в 2,2 раза - до $30,55 миллиарда. При этом компания прогнозирует значительное улучшение своих операционных показателей в 2018 году благодаря налоговой реформе в США.



Крупнейший в мире производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson по итогам 2017 года уменьшил свою прибыль в 12,7 раза, однако без учета выплат, связанных с налоговой реформой, компания получила чистую прибыль в $4,8 миллиарда.



Кроме того, ранее президент страны Дональд Трамп подписал принятый обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля. Таким образом, трехдневная пауза в работе правительства завершилась.



Банк Bank of America Merrill Lynch повысил целевой показатель по индексу S&P500 на 2018 год до 3000 пункта с 2800 пункта в начале декабря, сославшись на более высокие прибыли в результате налоговой реформы.



После закрытия рынков США в понедельник Конгресс принял трехнедельные меры финансирования правительства. Соглашение удерживает правительство до 8 февраля, хотя основные разногласия между республиканцами и демократами по иммиграции и другие темы остаются.



«Мы только начинаем оценивать то, как налоговый закон будет влиять на компании по всей экономике. Некоторые из них демонстрируют значительную выгоду, в то время как другие объявляют о больших списаниях», - сказал Том Плумм, главный инвестиционный директор Plumb Funds.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 3,79 пунктов или на 0,01% до 26 210,81 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 6,18 пункта или на 0,22% и составил 2 839,13 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 52,26 пункта или на 0,71% до 7 460,29 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились во вторник преимущественно ростом ключевых индикаторов.



Европейский фондовый рынок вырос во вторник после достижения соглашения по финансированию правительства США после того, как оно не работало три дня, также в центре внимания были данные компаний по прибыли.



Европейский рынок достиг максимального уровня за десятилетие. DAX достиг нового рекордного уровня 13 596 пунктов. DAX вырос на 0,7%, общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,1%.



Британский FTSE 100 вырос на 0,21% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 731,83 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,71% до 13 559,6 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,12% — на отметке 5 535,26 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественным ростом на фоне новых рекордов американских биржевых индексов.



По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,37%, до 3559,47 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,51%, до 1960,93 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,14%, до 32976,91 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,76%, до 23940,78 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,29%, до 6054,7 пункта, корейский KOSPI - на 0,06%, до 2538 пунктов.



Оптимизм азиатским инвесторам обеспечили новости из США, где фондовые индексы завершили вторник преимущественно ростом на фоне сильных отчетностей ряда крупных американских компаний, при этом индексы NASDAQ и S&P 500 достигли рекордов.



В то же время японский индекс не поддержал всеобщий подъем и завершил торговую сессию в «минусе» на фоне новых макроэкономических данных, которые оказались хуже прогнозов аналитиков.



В частности, в среду стало известно, что профицит торгового баланса Японии вырос в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем в 3 раза до ¥359 миллиардов ($3,2 миллиарда), но оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ждали его роста до ¥530 миллиардов ($4,77 миллиарда).



При этом объем экспорта в отчетном периоде увеличился в годовом выражении на 9,3% против ожидаемых 10,1%, а импорт вырос на 14,9%, что, напротив, превзошло прогнозы роста на 12,3%.



Дополнительным негативным фактором, который спровоцировал фиксацию прибыли инвесторами в Японии, стало укрепление курса иены к доллару, до ¥109,94 иены за со ¥110,33 за доллар на предыдущем закрытии. Фиксация прибыли произошла на фоне негативного фактора в виде роста курса иены по отношению к доллару.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС снизились к закрытию сессии во вторник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,42% - до 2298,95 пункта, РТС - на 0,12%, до 1283,75 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 0,12%, до 56,43 RUB/USD, курс евро подрос на 0,19%, до 69,36 RUB/EUR.



По состоянию на 18.00 Киева стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,52% - до $70,08 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,11%, Московской биржи — на 0,59%. Акции «Газпрома» подешевели на 1,25%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,96%, «АЛРОСы» — на 0,07%.



Рынок РФ не удержался у рекордных пиков и под собственной тяжестью сполз вниз. Индекс Мосбиржи все еще сохраняет за собой шансы на стабилизацию около 2 300 пунктов. Многое будет зависеть от сессии 24-го: она покажет, были ли вторничные продажи банальной фиксацией прибыли, или инвесторы наконец пришли к пониманию перекупленности акций. Рублевый индикатор проведет сессию среды в пределах отметок 2 275—2 300 пунктов, индекс РТС — около уровня 1 270 пунктов.



Думаю, в ближайшие дни коррекция индекса Мосбиржи может продолжиться. Ближайшей целью падения может стать отметка 2250 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 23 января, повысился на 0,38 пункта или на 0,11%, оказавшись на отметке 332,13 пунктов.



Объем торгов за день составил 140,6 млн. грн., акциями наторговали 0,33 млн. грн.



Как сообщалось в понедельник 22 января, ПФТС-индекс повысился на 0,47 пункта или на 0,14%, оказавшись на отметке 331,75 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 16,69 пунктов или на 5,42% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 23 января, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут, инвесторы отыгрывают новости о принятии и подписании в США временного бюджетного закона о финансировании правительства.

По состоянию на 06.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,64% - до 3523,64 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,12%, до 1946,32 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,18% - до 32775,88 пункта.

Корейский KOSPI - на 1,02%, до 2527,6 пункта.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,75%, до 6037,1 пунктов, японский Nikkei 225 - на 1,27%, до 24118,53 пункта.



Президент США Дональд Трамп подписал принятый обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля. Таким образом, Трамп прекратил трехдневную паузу в работе федерального правительства. Ранее сенат проголосовал за временный бюджет 81 голосами против 18, а палата представителей поддержала законопроект 266 голосами против 150.



На этом позитивном фоне инвесторы слабо отреагировали на другие новости из США. В понедельник Дональд Трамп ввел жесткие тарифы на импорт солнечных панелей и стиральных машин, - продукцию, производимую в основном азиатской промышленностью. Министерство торговли Китая раскритиковало новые тарифы, назвав их «злоупотреблением» протекционистскими мерами, которые могут навредить мировой экономике.



«Я озадачен продолжающимся ростом азиатских рынков... То, что мы видели в последнее время, - это что азиатские рынки реагируют на американские биржи. Они игнорируют любые негативные настроения и, наоборот, фокусируют внимание на чем-то более-менее позитивном, например, на доходах, которые компании демонстрируют в США», - таково мнение аналитика CMC Markets в Сингапуре Ориано Лизза.



Банк Японии во вторник ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1% и обещал удерживать доходность 10-летних гособлигаций на нулевом уровне. Банк также сохранил объем выкупа государственных облигаций в объеме ¥80 триллионов ($720 миллиардов) в год. Регулятор не дал инвесторам никаких сигналов о возможном повышении ставки в текущем году.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника уверенным ростом на фоне политических новостей из США, а также на фоне решений Банка Японии по денежной политике.



По итогам вторника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,29%, до 3546,5 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,36%, до 1950,99 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,66%, до 32930,7 пункта, что является рекордно высоким уровнем закрытия индекса. Японский Nikkei 225 вырос на 1,29%, до 24124,15 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,75%, до 6037 пунктов, корейский KOSPI - на 1,38%, до 2536,6 пункта.



Положительное влияние на настроения инвесторов оказали политические новости в США, которые снизили неопределенность, связанную с финансированием федерального правительства. Так, в понедельник президент США Дональд Трамп подписал принятый обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля. Таким образом, Трамп прекратил трехдневную паузу в работе федерального правительства.



Кроме того, участники торгов с оптимизмом восприняли заявления Банка Японии, который во вторник снова сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Решение совпало с прогнозами аналитиков. За сохранение отрицательной процентной ставки высказались восемь членов регулятора, против - один. Японский центробанк ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.



Банк Японии не изменил свою кредитно-денежную политику и в целом свою позицию. Таким образом, регулятор остается на шаг позади от других мировых центробанков, которые стремятся нормализовать (ужесточить) свою денежную политику.



Фондовые торги в Европе проходят во вторник в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.40 Киева вырос на 0,21% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 731,36 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,84% и был равен 13 576,54 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,13%, находился на отметке 5 549,7 пункта.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,14% - до 1412,8 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,11% - до 332,13 пункта.



Объем торгов на УБ составил 68,5 млн. грн., в том числе акциями 6,3 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 140,6 млн. грн., в том числе акциями - 0,33 млн. грн.



В «индексной корзине» подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-1,29%), Укрнафты (-0,89%) и Центрэнерго (-0,03%).

Подорожали только акции Донбассэнерго (+0,09%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,48%) и Центрэнерго (+0,21%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник вырос на 2,64% - до 527,5 пункта при объеме торгов 15,9 млн. злотых (133,56 млн. грн.).



Среди индексных акций выросли в цене акции «Кернела» (+5,59%), «Милкиленда» (+1,95%), «Астарты» (+1,09%) и «Агротона» (+0,21%).

Отрицательная динамика отсутствовала.



К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы оценивают сообщения о торговой политике США.



По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,14% - до 3551,58 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite рос на 0,14%, до 1953,73 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,28% - до 32837,8 пункта. Корейский KOSPI опускался на 0,01% - до 2536,4 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,43%, до 6062,8 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 - снижался на 0,79%, до 23934,19 пункта.



Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение во вторник об ограничении на ввоз в США стиральных машин и элементов солнечных батарей, при этом он заявил, что торговой войны не будет.

Введение запретительных пошлин в США объясняли тем, что иностранные производители, в основном китайские, активно демпингуют на американском рынке и разоряют тем самым американских потребителей. Однако в прошлом пошлины конкретно против КНР не имели эффекта, поскольку китайский бизнес немедленно переводил производство в страны, не затронутые пошлинами.



По мнению старшего инвестиционного стратега BNP Paribas Asset Management Дэниэля Морриса, последние меры торговой политики США вряд ли в дальнейшем будут иметь серьезное распространение.



Кроме того, советник Трампа по экономическим вопросам Гари Кон, комментируя инициативу по созданию новых основ Транстихоокеанского партнерства (ТТП), заявил, что США открыты для честных торговых соглашений.



Инициатива создания ТТП принадлежала предыдущей администрации США и была призвана противостоять усилению Китая в регионе. В рамках этого партнерства планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественным ростом на фоне новых рекордов американских биржевых индексов.



По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,37%, до 3559,47 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,51%, до 1960,93 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,14%, до 32976,91 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,76%, до 23940,78 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,29%, до 6054,7 пункта, корейский KOSPI - на 0,06%, до 2538 пунктов.



Оптимизм азиатским инвесторам обеспечили новости из США, где фондовые индексы завершили вторник преимущественно ростом на фоне сильных отчетностей ряда крупных американских компаний, при этом индексы NASDAQ и S&P 500 достигли рекордов.



В то же время японский индекс не поддержал всеобщий подъем и завершил торговую сессию в «минусе» на фоне новых макроэкономических данных, которые оказались хуже прогнозов аналитиков.



В частности, в среду стало известно, что профицит торгового баланса Японии вырос в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем в 3 раза до ¥359 миллиардов ($3,2 миллиарда), но оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ждали его роста до ¥530 миллиардов ($4,77 миллиарда).



При этом объем экспорта в отчетном периоде увеличился в годовом выражении на 9,3% против ожидаемых 10,1%, а импорт вырос на 14,9%, что, напротив, превзошло прогнозы роста на 12,3%.



Дополнительным негативным фактором, который спровоцировал фиксацию прибыли инвесторами в Японии, стало укрепление курса иены к доллару, до ¥109,94 иены за со ¥110,33 за доллар на предыдущем закрытии. Фиксация прибыли произошла на фоне негативного фактора в виде роста курса иены по отношению к доллару.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду преимущественно в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.00 Киева просел на 0,24% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 712,95 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,09% и был равен 13 571,53 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,01%, находился на отметке 5 535,75 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовые индексы S&P500 и Nasdaq закончили торги во вторник новыми рекордами,Индекс Dow Jones Industrial Average снизился.Фондовые индексы S&P500 и Nasdaq закончили торги во вторник новыми рекордами, поскольку хорошие отчеты по прибылям подкрепляли настроения инвесторов.Завершение частичной приостановки работы правительства также устранило элемент политической неопределенности с рынка, что позволило инвесторам более полно сосредоточиться на корпоративных доходах, которые до сих пор были в целом сильными.Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 3,79 пункта, или менее 0,1%, до 26 210,81 пункта. Индекс S&P500 поднялся на 6,16 пункта, или 0,2%, до 2 839,13 пункта, а индекс Nasdaq Composite вырос на 52,26 пункта, или 0,7%, до 7 460,29 пункта.Чистая прибыль одного из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc. по итогам 2017 года выросла в 2,2 раза - до $30,55 миллиарда. При этом компания прогнозирует значительное улучшение своих операционных показателей в 2018 году благодаря налоговой реформе в США.Крупнейший в мире производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson по итогам 2017 года уменьшил свою прибыль в 12,7 раза, однако без учета выплат, связанных с налоговой реформой, компания получила чистую прибыль в $4,8 миллиарда.Кроме того, ранее президент страны Дональд Трамп подписал принятый обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля. Таким образом, трехдневная пауза в работе правительства завершилась.Банк Bank of America Merrill Lynch повысил целевой показатель по индексу S&P500 на 2018 год до 3000 пункта с 2800 пункта в начале декабря, сославшись на более высокие прибыли в результате налоговой реформы.После закрытия рынков США в понедельник Конгресс принял трехнедельные меры финансирования правительства. Соглашение удерживает правительство до 8 февраля, хотя основные разногласия между республиканцами и демократами по иммиграции и другие темы остаются.«Мы только начинаем оценивать то, как налоговый закон будет влиять на компании по всей экономике. Некоторые из них демонстрируют значительную выгоду, в то время как другие объявляют о больших списаниях», - сказал Том Плумм, главный инвестиционный директор Plumb Funds.Фондовые торги в Европе завершились во вторник преимущественно ростом ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок вырос во вторник после достижения соглашения по финансированию правительства США после того, как оно не работало три дня, также в центре внимания были данные компаний по прибыли.Европейский рынок достиг максимального уровня за десятилетие. DAX достиг нового рекордного уровня 13 596 пунктов. DAX вырос на 0,7%, общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,1%.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественным ростом на фоне новых рекордов американских биржевых индексов.Оптимизм азиатским инвесторам обеспечили новости из США, где фондовые индексы завершили вторник преимущественно ростом на фоне сильных отчетностей ряда крупных американских компаний, при этом индексы NASDAQ и S&P 500 достигли рекордов.В то же время японский индекс не поддержал всеобщий подъем и завершил торговую сессию в «минусе» на фоне новых макроэкономических данных, которые оказались хуже прогнозов аналитиков.В частности, в среду стало известно, что профицит торгового баланса Японии вырос в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем в 3 раза до ¥359 миллиардов ($3,2 миллиарда), но оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ждали его роста до ¥530 миллиардов ($4,77 миллиарда).При этом объем экспорта в отчетном периоде увеличился в годовом выражении на 9,3% против ожидаемых 10,1%, а импорт вырос на 14,9%, что, напротив, превзошло прогнозы роста на 12,3%.Дополнительным негативным фактором, который спровоцировал фиксацию прибыли инвесторами в Японии, стало укрепление курса иены к доллару, до ¥109,94 иены за со ¥110,33 за доллар на предыдущем закрытии. Фиксация прибыли произошла на фоне негативного фактора в виде роста курса иены по отношению к доллару.Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 0,12%, до 56,43 RUB/USD, курс евро подрос на 0,19%, до 69,36 RUB/EUR.По состоянию на 18.00 Киева стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,52% - до $70,08 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,11%, Московской биржи — на 0,59%. Акции «Газпрома» подешевели на 1,25%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,96%, «АЛРОСы» — на 0,07%.Рынок РФ не удержался у рекордных пиков и под собственной тяжестью сполз вниз. Индекс Мосбиржи все еще сохраняет за собой шансы на стабилизацию около 2 300 пунктов. Многое будет зависеть от сессии 24-го: она покажет, были ли вторничные продажи банальной фиксацией прибыли, или инвесторы наконец пришли к пониманию перекупленности акций. Рублевый индикатор проведет сессию среды в пределах отметок 2 275—2 300 пунктов, индекс РТС — около уровня 1 270 пунктов.Думаю, в ближайшие дни коррекция индекса Мосбиржи может продолжиться. Ближайшей целью падения может стать отметка 2250 пунктов.Как сообщалось в понедельник 22 января, ПФТС-индекс повысился на 0,47 пункта или на 0,14%, оказавшись на отметке 331,75 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 16,69 пунктов или на 5,42% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 23 января, сессия в ПФТС.К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 60948 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3594 раз. Подякували: 6843 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Irina555 Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 23.01.18

дядя Caша » Вів 23 січ, 2018 13:34 0 84

дядя Caша Вів 23 січ, 2018 13:34 Итоги: Мировой фондовый рынок 22.01.18

дядя Caша » Пон 22 січ, 2018 14:07 0 103

дядя Caша Пон 22 січ, 2018 14:07 Итоги: Мировой фондовый рынок 19.01.18

дядя Caша » П'ят 19 січ, 2018 13:50 0 192

дядя Caша П'ят 19 січ, 2018 13:50 реклама