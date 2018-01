Итоги: Мировой фондовый рынок 31.01.18

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются по своим индексам во вторник, следуя динамике американских торгов, при этом японский Nikkei 225 - под дополнительным давлением на статистике роста безработицы.



По состоянию на 06.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,74% - до 3497 пунктов, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,42%, до 1911,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index на 0,83%, до 32693,43 пункта, корейский KOSPI - на 0,89%, до 2574,95 пункта.

Сингапурский Straits Times Index просел на 0,61% до 3 555,38 пунктов.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,88% - до 6021,8 пункта, Nikkei 225 - на 1,63%, до 23243,37 пункта.



Американские индексы снизились по итогам торгов понедельника на фоне удешевления акций компании Apple AAPL. Как сообщила в понедельник газета Nikkei со ссылкой на источники, небольшой объем продаж самой дорогой модели iPhone вынуждают Apple сократить производство iPhone X в течение первого квартала текущего года примерно до 20 миллионов единиц.



Во вторник и среду состоится заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор примет решение о процентной ставке. По данным CME Group, 94,8% экспертов считают, что на январском заседании ставка останется на текущем уровне 1,25-1,5% годовых.



Статистика рынка труда Японии оказывает давление на национальный индекс Nikkei 225. Согласно данным правительства страны, безработица с учетом сезонных колебаний в декабре выросла до 2,8% с показателя предыдущего месяца в 2,7%, поднявшись с минимального значения за последние 24 года.



Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги во вторник в «минусе» вслед за падением американского рынка акций, обусловленным ростом доходности гособлигаций.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 1,2%.

Некоторые инвесторы стали более осторожно относиться к акциям из-за сильного повышения их стоимости.



Японские Nikkei 225 и Topix за день опустились соответственно на 1,43% и 1,19% вслед за падением котировок акций горнодобывающих компаний и производителей электроники.



Снижение Nikkei 225 продолжалось уже пятую сессию подряд, чего не происходило с ноября прошлого года. При этом падение Topix стало максимальным за два месяца.

Бумаги Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. подешевели на 0,7%, Sony Corp. - на 1,9%.



Китайский индекс Shanghai Composite уменьшился на 0,99%. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,09%, что стало максимальным падением с 15 декабря.



Значение южнокорейского индекса Kospi по итогам торгов снизилось на 1,17%.



Австралийский индикатор S&P/ASX 200 за день потерял 0,87%, тайваньский TAIEX - 1,29%.



Котировки акций China Construction Bank опустились на торгах в Гонконге на 2,9%, Industrial & Commercial Bank of China - на 2,3%, Bank of Communications - на 3,2%.



Кроме того, подешевели бумаги нефтяных компаний, в частности, PetroChina - на 3,6%, CNOOC - на 2,8%, China Petroleum & Chemical - на 2,1%.



В Австралии снизилась цена бумаг горнодобывающих компаний BHP Billiton (на 1,3%) и Rio Tinto (на 0,7%).



Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing, которая является поставщиком компонентов для Apple Inc., подешевели на 2,1%.



Рыночная стоимость Samsung Electronics Co. сократилась на 2,8%, SK Hynix Inc. - на 2,9%. Эти компании также являются поставщиками Apple.

По данным Nikkei, американская компания объявила своим поставщикам о намерении снизить цель по производству в первом квартале вдвое из-за более слабого, чем ожидалось, спроса на iPhone X.



«Обеспокоен ли я ближайшим будущим? Конечно, - отметил главный исполнительный директор McKinley Capital Роберт Гильям. - Мир определенно готов к откату».



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.05 Киева просел на 0,36% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 644,26 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,14% и был равен 13 305,58 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,08%, находился на отметке 5 517,24 пункта.