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фондовый рынок 31.01.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 31.01.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 31 січ, 2018 14:39 Итоги: Мировой фондовый рынок 31.01.18 США



Фондовый рынок США во вторник снизился, снижение продолжается вторую сессию подряд. Индекс Dow показал наиболее значительно снижение за два дня с сентября 2016 г., под давлением снижения цен на акции компаний здравоохранения и роста доходностей облигаций.

Dow показал также наиболее значительное процентное снижение за период с мая 2017 г. - на 1,37%.



Доходность казначейских облигаций США выросла до многолетних максимумов после начала двухдневного заседания ФРС по денежной политике, которое может пролить свет на прогноз центрального банка по экономике и повышению процентных ставок.

Распродажа привела росту индекс волатильности VIX на 0,95 пункта до 14,79 — максимального уровня закрытия с 17 августа.



Акции компаний здравоохранения снизились на информации, что Amazon, Berkshire Hathaway и JPMorgan Chase сообща образуют компанию здравоохранения, для того, чтобы помочь контролировать издержки для работников. Индекс акций компаний здравоохранения S&P 500 Healthcare снизился на 2,13% - это наиболее снижение по секторам.



Прибыли компаний были пока лучше, чем ожидалось. Рост прибыли компаний из S&P 500 прогнозируется сейчас на 13,2%, что выше 12% месяц назад. Среди тех компаний, которые уже отчитались о квартальных результатах, 80% превысили ожидания аналитиков.



Число снизившихся акций к выросшим на NYSE составило 4,17 к 1, на Nasdaq 2,98 к 1.

Объем торговли на биржах США был 8,1 млрд. акций, по сравнению с 7,1 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 362,59 пунктов или на 1,37% до 26 076,89 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 31,10 пункта или на 1,09% и составил 2 822,43 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq опустился на 64,03 пункта или на 0,86% до 7 402,48 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились во вторник снижением ключевых индикаторов.



Европейский фондовый рынок во вторник снизился, следуя снижению мировых рынков. Инвесторы опасаются резкого роста доходностей в США и влияния этого на стоимость заимствований.



Акции нефтяных компаний возглавили снижение, так как цены на нефть снижаются.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,92% - это наибольший размер дневного снижения с 9 ноября.



Пара евро-доллар выросла на 0,1%, пара фунт-доллар на 0,4%.



Фунт восстановился после снижения ниже 1,40 в течение сессии на опасениях в отношении переговоров по Brexit. Просочившийся в прессу документ правительства оценивает, что экономика страны широко пострадает как в случае заключения торгового соглашения с ЕС, так и в случае выхода без него.



Европейский фондовый рынок последовал за глобальным снижением рынков: Dow Jones Industrial Average снизился более чем на 300 пунктов. Рост доходности облигаций делает акции относительно менее привлекательными для инвесторов.



После достижения максимального уровня доходности с апреля 2014 г. в понедельник, доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжила расти во вторник, торгуясь выше 2,71%.



Экономические данные:



Официальные предварительные данные показал, что рост ВВП еврозоны в четвёртом квартале вырос на 0,6%, что соответствует ожиданиям.

Рост ВВП Франции ускорился до наиболее быстрого за шесть лет — рост ВВП в 2017 г. составил 1,9%. Расходы потребителей во Франции в декабре неожиданно снизились.



Согласно статистическому агентству Испании, рост ВВП в четвёртом квартале составил 0,7%, по предварительным данным. Это немного ниже, чем 0,8% в третьем квартале.



В Германии инфляция в январе неожиданно снизилась — на 1,4%, после роста в декабре на 1,6%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,92% - это наибольший размер дневного снижения с 9 ноября.



Британский FTSE 100 просел на 1,09% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 587,98 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,95% до 13 197,71 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,87% — на отметке 5 473,78 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в «минусе» на фоне сохраняющегося пессимизма на биржах США и Европы.



По итогам среды японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,83%, до 23098,29 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,21%, до 3480,83 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,66%, до 1877,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,86%, до 32887,27 пункта.



Южнокорейский корейский KOSPI опустился на 0,05%, до 2566,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,25%, до 6037,7 пункта.



Негативные настроения у азиатских инвесторов вызвали новости о том, что основные фондовые индексы США завершили торги вторника снижением на фоне ожидания итогов заседания FOMC Федрезерва. Позднее в среду будут объявлены итоги двухдневного заседания ФРС по монетарной политике. По данным CME Group, 94,8% экспертов считают, что по итогам январского заседания ставка останется на текущем уровне - 1,25-1,5% годовых.



Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника также выраженной отрицательной динамикой на фоне укрепления евро. Похоже, азиатские рынки продолжают снижение на фоне сохранения коррекционных настроений на мировых биржах.



Участники торгов при этом также обратили внимание на внутренние корпоративные новости.



Так, чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в 2017 году выросла в 1,85 раза по сравнению с 2016 годом, до 42,19 триллиона вон (около 39,3 миллиарда долларов). На этом фоне акции компании по итогам торгов подорожали на 0,2%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС на закрытии торгов во вторник снизились. Индекс Мосбиржи по итогам торгов уменьшился на 0,17% - до 2280,36 пункта.

В свою очередь индекс РТС снизился на 0,05% и составил 1274,94 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,3% - до $68,54 за баррель.



Ранее во вторник стал известен список фигурантов «кремлевского списка». В документе содержится 210 имен: 114 российских чиновников, а также крупные бизнесмены и руководители госкомпаний. Туда включены премьер-министр Дмитрий Медведев, все его заместители, а также все 22 российских министра. Список не является санкционным. На фигурантов «кремлевского списка» не распространяются в США никакие ограничения и запреты.



Бумаги Сбербанка подорожали на 3,03%, «АЛРОСы» — на 0,99%. Акции «Газпрома» подешевели на 0,86%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,67%, Московской биржи — на 0,61%.



Пока настроения инвесторов в отношении бумаг РФ остаются смешанными, учитывая ряд корпоративных историй. Индекс Мосбиржи закрепляется в сложном коридоре 2 275—2 300 пунктов. Сложный он потому, что продавцы уже тестировали поддержку на уровне 2 275 пунктов, но даже при наличии повода ниже не спустились. Индекс РТС стабилизируется в пределах 1 275—1 285 пунктов. По-хорошему, коррекция в бенчмарках недостаточная и с высокой вероятностью продолжится.



Публикация «Кремлевского списка» оказала сдержанное влияние на фондовый рынок, учитывая отсутствие расширения санкций, однако не прибавило оптимизма в условиях нисходящей коррекции котировок нефти. Неопределенность санкционного вопроса не была снята с повестки дня, так как «потенциально» под санкции в дальнейшем могут попасть компании из опубликованного списка, кроме того, рынок ожидает публикацию в пятницу доклада касательно возможности совершения сделок с государственными облигациями.



В среду мы ожидаем дальнейшую коррекцию фондового рынка РФ: индекс Мосбиржи будет тестировать уровни 2265-2270 пунктов, индекс РТС 1265-1270 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 30 января, повысился на 1,20 пункта или на 0,36%, оказавшись на отметке 335,24 пунктов.



Объем торгов за день составил 213,4 млн. грн., акциями наторговали 0,36 млн. грн.



Как сообщалось в понедельник 29 января, ПФТС-индекс повысился на 0,60 пункта или на 0,18%, оказавшись на отметке 334,04 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 20,18 пунктов или на 6,41% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 30 января, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются по своим индексам во вторник, следуя динамике американских торгов, при этом японский Nikkei 225 - под дополнительным давлением на статистике роста безработицы.



По состоянию на 06.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,74% - до 3497 пунктов, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,42%, до 1911,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index на 0,83%, до 32693,43 пункта, корейский KOSPI - на 0,89%, до 2574,95 пункта.

Сингапурский Straits Times Index просел на 0,61% до 3 555,38 пунктов.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,88% - до 6021,8 пункта, Nikkei 225 - на 1,63%, до 23243,37 пункта.



Американские индексы снизились по итогам торгов понедельника на фоне удешевления акций компании Apple AAPL. Как сообщила в понедельник газета Nikkei со ссылкой на источники, небольшой объем продаж самой дорогой модели iPhone вынуждают Apple сократить производство iPhone X в течение первого квартала текущего года примерно до 20 миллионов единиц.



Во вторник и среду состоится заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор примет решение о процентной ставке. По данным CME Group, 94,8% экспертов считают, что на январском заседании ставка останется на текущем уровне 1,25-1,5% годовых.



Статистика рынка труда Японии оказывает давление на национальный индекс Nikkei 225. Согласно данным правительства страны, безработица с учетом сезонных колебаний в декабре выросла до 2,8% с показателя предыдущего месяца в 2,7%, поднявшись с минимального значения за последние 24 года.



Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги во вторник в «минусе» вслед за падением американского рынка акций, обусловленным ростом доходности гособлигаций.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 1,2%.

Некоторые инвесторы стали более осторожно относиться к акциям из-за сильного повышения их стоимости.



Японские Nikkei 225 и Topix за день опустились соответственно на 1,43% и 1,19% вслед за падением котировок акций горнодобывающих компаний и производителей электроники.



Снижение Nikkei 225 продолжалось уже пятую сессию подряд, чего не происходило с ноября прошлого года. При этом падение Topix стало максимальным за два месяца.

Бумаги Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. подешевели на 0,7%, Sony Corp. - на 1,9%.



Китайский индекс Shanghai Composite уменьшился на 0,99%. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,09%, что стало максимальным падением с 15 декабря.



Значение южнокорейского индекса Kospi по итогам торгов снизилось на 1,17%.



Австралийский индикатор S&P/ASX 200 за день потерял 0,87%, тайваньский TAIEX - 1,29%.



Котировки акций China Construction Bank опустились на торгах в Гонконге на 2,9%, Industrial & Commercial Bank of China - на 2,3%, Bank of Communications - на 3,2%.



Кроме того, подешевели бумаги нефтяных компаний, в частности, PetroChina - на 3,6%, CNOOC - на 2,8%, China Petroleum & Chemical - на 2,1%.



В Австралии снизилась цена бумаг горнодобывающих компаний BHP Billiton (на 1,3%) и Rio Tinto (на 0,7%).



Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing, которая является поставщиком компонентов для Apple Inc., подешевели на 2,1%.



Рыночная стоимость Samsung Electronics Co. сократилась на 2,8%, SK Hynix Inc. - на 2,9%. Эти компании также являются поставщиками Apple.

По данным Nikkei, американская компания объявила своим поставщикам о намерении снизить цель по производству в первом квартале вдвое из-за более слабого, чем ожидалось, спроса на iPhone X.



«Обеспокоен ли я ближайшим будущим? Конечно, - отметил главный исполнительный директор McKinley Capital Роберт Гильям. - Мир определенно готов к откату».



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.05 Киева просел на 0,36% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 644,26 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,14% и был равен 13 305,58 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,08%, находился на отметке 5 517,24 пункта.



Отечественный фондовый рынок во вторник продолжил восходящую динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,21% - до 1480,77 пункта, индекс ПФТС - на 0,36%, до 335,24 пункта.



Объем торгов на УБ составил 195,2 млн. грн., в том числе акциями - 23,4 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 213,4 млн. грн., в том числе акциями - 0,36 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Укрнафты (+6,29%), Райффайзен Банка Аваль (+0,91%) и Центрэнерго (+0,35%).

Снизились в цене акции Донбассэнерго (-0,71%) и Мотор Сичи (-0,05%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,61%) и Центрэнерго (+0,59%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,08% - до 542,86 пункта при объеме торгов 3,1 млн. злотых (26,1 млн. грн.).



В «индексной корзине» подешевели бумаги «Милкиленда» (-2,53%) и «Кернела» (-0,95%).

Подорожали акции «Агротона» (+2,68%), «Астарты» (+0,7%) и агрохолдинга ИМК (+0,37%).



К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут, инвесторы ожидают оглашения итогов заседания FOMC Федрезерва США.



По состоянию на 07.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,17% - до 3493,99 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,8%, до 1894,35 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,42% - до 32745,19 пункта.



Корейский KOSPI увеличивался на 0,82%, до 2589,07 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 закрылся ростом на 0,28%, до 6039,5 пункта, японский Nikkei 225 - поднимался на 0,11%, до 23319,26 пункта.



Позднее в среду будут объявлены итоги двухдневного заседания FOMC ФРС по монетарной политике. По данным CME Group, 94,8% экспертов считают, что по итогам январского заседания ставка останется на текущем уровне - 1,25-1,5% годовых. По итогам декабрьского заседания большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС прогнозировали три повышения базовой ставки в 2018 году, до среднего уровня в 2,25%.



По мнению главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенна, никто не ожидает изменения процентной ставки на этом заседании, однако, трейдеры рассчитывают увидеть более «ястребиный» настрой ФРС, учитывая рост крупнейшей экономики мира в последнее время.



Статистика из Китая также повлияла на ход азиатских торгов. Статбюро КНР сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики страны в январе ускорился до 55,3 пункта с декабрьских 55 пунктов. Эксперты прогнозировали показатель на уровне 54,9. При этом PMI в промышленном секторе экономики Китая в январе незначительно замедлился - до 51,3 пункта, оказавшись хуже ожиданий экспертов в 51,5 пункта. В декабре показатель составил 51,6 пункта.



Участники рынка также обратили внимание на корпоративные новости. Samsung Electronics - дочерняя компания Samsung Group - сообщила о росте чистой прибыли по итогам IV квартала в 1,7 раза в годовом выражении. На этом фоне акции Samsung Electronics выросли в цене более чем на 5%.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в «минусе» на фоне сохраняющегося пессимизма на биржах США и Европы.



По итогам среды японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,83%, до 23098,29 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,21%, до 3480,83 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,66%, до 1877,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,86%, до 32887,27 пункта.



Южнокорейский корейский KOSPI опустился на 0,05%, до 2566,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,25%, до 6037,7 пункта.



Негативные настроения у азиатских инвесторов вызвали новости о том, что основные фондовые индексы США завершили торги вторника снижением на фоне ожидания итогов заседания FOMC Федрезерва. Позднее в среду будут объявлены итоги двухдневного заседания ФРС по монетарной политике. По данным CME Group, 94,8% экспертов считают, что по итогам январского заседания ставка останется на текущем уровне - 1,25-1,5% годовых.



Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника также выраженной отрицательной динамикой на фоне укрепления евро. Похоже, азиатские рынки продолжают снижение на фоне сохранения коррекционных настроений на мировых биржах.



Участники торгов при этом также обратили внимание на внутренние корпоративные новости.



Так, чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в 2017 году выросла в 1,85 раза по сравнению с 2016 годом, до 42,19 триллиона вон (около 39,3 миллиарда долларов). На этом фоне акции компании по итогам торгов подорожали на 0,2%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.10 Киева вырос на 0,08% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 594,01 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,27% и был равен 13 233,17 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,18%, находился на отметке 5 483,8 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовый рынок США во вторник снизился, снижение продолжается вторую сессию подряд. Индекс Dow показал наиболее значительно снижение за два дня с сентября 2016 г., под давлением снижения цен на акции компаний здравоохранения и роста доходностей облигаций.Dow показал также наиболее значительное процентное снижение за период с мая 2017 г. - на 1,37%.Доходность казначейских облигаций США выросла до многолетних максимумов после начала двухдневного заседания ФРС по денежной политике, которое может пролить свет на прогноз центрального банка по экономике и повышению процентных ставок.Распродажа привела росту индекс волатильности VIX на 0,95 пункта до 14,79 — максимального уровня закрытия с 17 августа.Акции компаний здравоохранения снизились на информации, что Amazon, Berkshire Hathaway и JPMorgan Chase сообща образуют компанию здравоохранения, для того, чтобы помочь контролировать издержки для работников. Индекс акций компаний здравоохранения S&P 500 Healthcare снизился на 2,13% - это наиболее снижение по секторам.Прибыли компаний были пока лучше, чем ожидалось. Рост прибыли компаний из S&P 500 прогнозируется сейчас на 13,2%, что выше 12% месяц назад. Среди тех компаний, которые уже отчитались о квартальных результатах, 80% превысили ожидания аналитиков.Число снизившихся акций к выросшим на NYSE составило 4,17 к 1, на Nasdaq 2,98 к 1.Объем торговли на биржах США был 8,1 млрд. акций, по сравнению с 7,1 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.Фондовые торги в Европе завершились во вторник снижением ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок во вторник снизился, следуя снижению мировых рынков. Инвесторы опасаются резкого роста доходностей в США и влияния этого на стоимость заимствований.Акции нефтяных компаний возглавили снижение, так как цены на нефть снижаются.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,92% - это наибольший размер дневного снижения с 9 ноября.Пара евро-доллар выросла на 0,1%, пара фунт-доллар на 0,4%.Фунт восстановился после снижения ниже 1,40 в течение сессии на опасениях в отношении переговоров по Brexit. Просочившийся в прессу документ правительства оценивает, что экономика страны широко пострадает как в случае заключения торгового соглашения с ЕС, так и в случае выхода без него.Европейский фондовый рынок последовал за глобальным снижением рынков: Dow Jones Industrial Average снизился более чем на 300 пунктов. Рост доходности облигаций делает акции относительно менее привлекательными для инвесторов.После достижения максимального уровня доходности с апреля 2014 г. в понедельник, доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжила расти во вторник, торгуясь выше 2,71%.Экономические данные:Официальные предварительные данные показал, что рост ВВП еврозоны в четвёртом квартале вырос на 0,6%, что соответствует ожиданиям.Рост ВВП Франции ускорился до наиболее быстрого за шесть лет — рост ВВП в 2017 г. составил 1,9%. Расходы потребителей во Франции в декабре неожиданно снизились.Согласно статистическому агентству Испании, рост ВВП в четвёртом квартале составил 0,7%, по предварительным данным. Это немного ниже, чем 0,8% в третьем квартале.В Германии инфляция в январе неожиданно снизилась — на 1,4%, после роста в декабре на 1,6%.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в «минусе» на фоне сохраняющегося пессимизма на биржах США и Европы.Негативные настроения у азиатских инвесторов вызвали новости о том, что основные фондовые индексы США завершили торги вторника снижением на фоне ожидания итогов заседания FOMC Федрезерва. Позднее в среду будут объявлены итоги двухдневного заседания ФРС по монетарной политике. По данным CME Group, 94,8% экспертов считают, что по итогам январского заседания ставка останется на текущем уровне - 1,25-1,5% годовых.Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника также выраженной отрицательной динамикой на фоне укрепления евро. Похоже, азиатские рынки продолжают снижение на фоне сохранения коррекционных настроений на мировых биржах.Участники торгов при этом также обратили внимание на внутренние корпоративные новости.Так, чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в 2017 году выросла в 1,85 раза по сравнению с 2016 годом, до 42,19 триллиона вон (около 39,3 миллиарда долларов). На этом фоне акции компании по итогам торгов подорожали на 0,2%.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,3% - до $68,54 за баррель.Ранее во вторник стал известен список фигурантов «кремлевского списка». В документе содержится 210 имен: 114 российских чиновников, а также крупные бизнесмены и руководители госкомпаний. Туда включены премьер-министр Дмитрий Медведев, все его заместители, а также все 22 российских министра. Список не является санкционным. На фигурантов «кремлевского списка» не распространяются в США никакие ограничения и запреты.Бумаги Сбербанка подорожали на 3,03%, «АЛРОСы» — на 0,99%. Акции «Газпрома» подешевели на 0,86%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,67%, Московской биржи — на 0,61%.Пока настроения инвесторов в отношении бумаг РФ остаются смешанными, учитывая ряд корпоративных историй. Индекс Мосбиржи закрепляется в сложном коридоре 2 275—2 300 пунктов. Сложный он потому, что продавцы уже тестировали поддержку на уровне 2 275 пунктов, но даже при наличии повода ниже не спустились. Индекс РТС стабилизируется в пределах 1 275—1 285 пунктов. По-хорошему, коррекция в бенчмарках недостаточная и с высокой вероятностью продолжится.Публикация «Кремлевского списка» оказала сдержанное влияние на фондовый рынок, учитывая отсутствие расширения санкций, однако не прибавило оптимизма в условиях нисходящей коррекции котировок нефти. Неопределенность санкционного вопроса не была снята с повестки дня, так как «потенциально» под санкции в дальнейшем могут попасть компании из опубликованного списка, кроме того, рынок ожидает публикацию в пятницу доклада касательно возможности совершения сделок с государственными облигациями.В среду мы ожидаем дальнейшую коррекцию фондового рынка РФ: индекс Мосбиржи будет тестировать уровни 2265-2270 пунктов, индекс РТС 1265-1270 пунктов.Как сообщалось в понедельник 29 января, ПФТС-индекс повысился на 0,60 пункта или на 0,18%, оказавшись на отметке 334,04 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 20,18 пунктов или на 6,41% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 30 января, сессия в ПФТС.К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 61155 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3610 раз. Подякували: 6873 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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