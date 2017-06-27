RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В НБУ объяснили, чем
Украине грозит отказ от МВФ

В НБУ объяснили, чем Украине грозит отказ от МВФ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:13

В НБУ объяснили, чем Украине грозит отказ от МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Об этом сообщил замглавы Совета НБУ Тимофей Милованов.

Дивися повний текст В НБУ объяснили, чем Украине грозит отказ от МВФ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79722
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:13

чем,чем-УКРЕПЛЕНИЕМ ГРИВНЫ.
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 694
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1021 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:20

Не хочется быть пессимистом (но как говорится - пессимист - это что то знающий оптимист), мы банкроты!
сова
 
Повідомлень: 369
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:24

  сова написав:Не хочется быть пессимистом (но как говорится - пессимист - это что то знающий оптимист), мы банкроты!


Отличная иллюстрация этой ситуации - отрывок из фильма Люка Бессона "Такси":

Грйс-мэн
 
Повідомлень: 38
З нами з: 22.01.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: max_us_ua, PavelF і 34 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как проходит осенний призыв в Украине
R2 » Пон 13 лис, 2017 08:30
4 437
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лис, 2017 14:24
pobytt
Чего ждать в Украине через 5 лет: Гройсман озвучил планы 1, 2, 3
R2 » Пон 30 жов, 2017 16:17
20 1447
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 жов, 2017 18:43
antey1969
Хакерская атака в Украине: вирус-вымогатель требует 300 долл
R2 » Вів 27 чер, 2017 14:52
8 1099
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 чер, 2017 19:37
v0f41k
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.