Исследования по недвижимости

Додано: Сер 13 чер, 2018 11:20

После увлекательного путешествия в прошлое, пора возвращаться в реальность. И несмотря на тучи я нашла очень интересного застройщика с вкусным названием Белый Шоколад. Открывая сайт застройщика, сразу же замечаю то, как позиционирует себя сама компания. И это очень интересно. Белый Шоколад не просто девелопер, они полностью выполняют функции: застройщика, проектировщика, заказчика и даже генподрядчика. И только поэтому готовы гарантировать постоянный контроль и высокое качество на всех этапах работы. Но так ли это?Сравнительно с остальным застройщиками, их можно назвать молодой компанией, которая появилась в 2000 году. Дома которые они уже построили можно смело назвать милыми, ведь каждый дом обладает своим стилем. Возможно именно этим они и выделяются на общем фоне застроек. Вот только больше всего мне понравилось их рассказ о том, что они надежные застройщики которые никогда не нарушают сроки сдачи. Именно это предложение больше всего мне понравилось) Соответствует ли оно действительности?Загородная резиденция Village, почему-то это название мне напомнило старые сериалы. Или это проснулась моя внутренняя вредность. Реклама на сайте застройщика потрясающая, красивые домики так и манят посмотреть их поближе. Рассказ о том что это современный комплекс в котором своя инфраструктура, рядом лес и водоемы, и самое важное кристально чистый воздух. Увлекает в мир мечтаний в котором чувствуешь себя собственником такого уютного домика.А самое важное то, что каждый дом имеет свою планировку и обладает разумом. Именно так)) Ведь эти дома оснащены системой «Умный дом». И теперь, когда вам одиноко вы всегда можете поразговаривать с домом.) Он вам расскажет о том, что все ваши поручения выполнены, наполнена ванна, сварен кофе и не мало важно то, что утром он с вами поздоровается) Почему то меня все это заставляет грустить… И все же, позиция застройщика – Village – это место с новой, особой философией. Это место, где живут поколениями….И что же скажут инвесторы о таком, почти идеальном месте? Цены, тут конечно же завышены. Возможно она отталкивается от того, что все домики тут умные. Сдают эти дома без отделки, все нужно будет делать самостоятельно, а так же проводить газ в дом. Это дополнительные инвестиции к цене и довольно затратные. Да и обслуживание территорий предварительно обещали не дешевыми. С такими ценами, сразу возникает ощущение что этот дом строят почти в центре Киева. Что будет дальше? Покажет время, и расскажут инвесторы.ЖК City Lake - с. Шевченково, то что расстояние от Киева не совсем маленькое не пугает инвесторов. И как плюс можно считать то, что с началом строительства, тут начали развивать местную инфраструктуру. А для такого не большого поселка хорошо. Домики на вид светлые и приятные. А вот то, что застройщик в процессе работы начал менять генеральный план комплекса, почему-то не подарило приятных впечатлений. Ведь тот вид из окон который есть сейчас, скоро закроют новые дома и это точно не порадует покупателя. Обещание застройщика делать все вовремя и без задержки, тут тоже почему-то, было не выполнено. Дома долго подключали к коммуникациям, да и права собственности не торопились выдавать. Что не мало важно, внутренние работы проведены не качественно. С гидроизоляцией совсем грустно и поэтому постоянно мокрые стены и полы не радуют тех кто там уже купил квартиру. Низкий напор воды и постоянно не работающий лифт, дополняет общее впечатление, которое становится менее позитивным. И конечно же – загородный дом или квартира предполагают что туда жильцы будут ехать на автомобиле. Вот только паркомест тут уже маловато. Таким образом идеальная картинка постепенно разрушается.ЖК «Белый Шоколад. Center» - вкусное название подчеркнули и красивые домики. Построены все они довольно интересно и на самом деле напоминают плитку шоколада. Строят этот ЖК в Белогородке, и то что расстояние к Киеву есть, сразу почувствуют все инвесторы. Ведь загруженность трасс утром становится традицией. Въезд в город утром проблематичен. Так что стоять в пробках как на своем авто так и на маршрутках вынуждены будут все жильцы этого бизнес комплекса. Относительно цен. Квартиры тут стоят, как и в Киеве. Оправдана ли такая ценовая политика покажет время, и все же стоит задуматься.Работы которые провел застройщик, как всегда, вызывают замечания. Вентиляция сделана не качественно. А то какая вода в кранах, вызывает не просто грусть, а ужас. Не повезет тут и собственникам двухъярусных квартир, крыша спроектирована не правильно и это вызывает определенные проблемы. Их нужно или переделать самому, или же требовать от застройщика качественной работы. Скорее с минусов можно считать и то, что на территории комплекса стоит местная амбулатория. Постоянные визиты в комплекс больных не всегда порадуют. И в то же время. Застройщик обещал комплекс закрыть. Тогда как посетители должны попадать в больницу?Первое впечатление осталось очень двуяким. Внешне все красиво. И можно даже смирится что это не Киев. И в то же время. Обещанного качества нет и тут. Да и обещаний много… вот только выполнять их не всегда торопятся…