Исследования по недвижимости

Нові будинки, красиві квартири і реклама, вона всюди, величезна кількість забудовників готові продавати житло інвесторам з різним доходом. І що ж у підсумку отримують інвестори? Якісне житло? Або проблеми, пов'язані з дорогою покупкою?

Варто звернути увагу на Українську будівельну компанію, яка почала свою роботу в 1996 році, і, згідно з описом на їхньому сайті, вони за цей тривалий період пройшли шлях від маленької компанії до величезного холдингу. Будують будинки вони по всій країні, відповідно, досвіду в роботі у них достатньо. Але чи варто довіряти їм? Держава довіряє, виділяючи кошти для будівництва об'єктів цивільного та соціального призначення. Також на сайті пишуть, що, починаючи з 2005 року, саме ця компанія представляє свої проекти на найбільшій міжнародній виставці у Франції, співпрацюючи з кращими фахівцями в сфері девелопменту, завдяки чому отримує допомогу інвесторів з різних країн.



Тривалий термін роботи, здавалося б, дарує не лише фінансову стабільність, що може надати споживачеві хорошу цінову політику, але і забезпечить високу якість робіт. А те, що у них є програма «Мій власний будинок», яка стала пілотною для державної програми «Доступне житло», можна вважати хорошим показником для довіри. Але що насправді відбувається за яскравою рекламою і величезною кількістю дипломів і нагород, які старанно розміщуються на сайті? Варто подивитися на об'єкти, які вже побудовані.



Почнемо з ЖК «Олександрівський». Будували його в центральній частині міста. Комплекс складається з 4-х 25-ти поверхових будинків, які розміщені перпендикулярно один одному. Згідно з обіцянками забудовника, ці будинки створені для комфортного життя і здоров'я тих, хто там буде жити. У комплексі є фітнес-клуб з 20-ти метровим басейном і тренажерні зали. Просто мрія, а не будинок. Поруч з цим ЖК є садки, школи, поліклініки, супермаркети. І, що найцікавіше, за цей будинок будівельна компанія отримала диплом на всеукраїнському конкурсі «Кращий продукт року», як за самий хороший ЖК бізнес класу. І тут же виникає питання: у чому кращий? Чому мешканці масово скаржилися на недоробки в ньому? Будівельні роботи виконані неякісно, технічна характеристика квартир набагато нижче обіцяного... За що нагорода? За те, що ЖК потрапляє на сайт допомоги постраждалих інвесторів і повністю розчарував своїх покупців? Саме за це диплом? ЖК міг заслужити його, як велике розчарування року, але точно не як кращий продукт.



Не менш цікава ситуація з ЖК Грюнвальд. Звичайно ж, на сайті забудовника ми прочитаємо, що ці будинки - втілення передових технологій західного будівництва житла. Тут, звичайно ж, і сучасна архітектура, і хороша інфраструктура, поруч ліс, і оздоровчий комплекс для всіх, хто тут живе. І, звичайно ж, з турботою про здоров'я інвесторів тут є басейн і СПА. Чи не будинок, а мрія для будь-якої людини. Ось тільки чомусь, на жаль, і цей будинок викликав багато хвилювань, і не завжди хороших. Терміни по введенню будинку в експлуатацію постійно переносили, і це, звичайно ж, мало тішило інвесторів. Початковий проект будівництва був істотно змінений, і ті, хто купували квартири заздалегідь, отримали зовсім не те, на що розраховували. І навіть в цьому ЖК забудовник відзначився, якість внутрішніх робіт бажала кращого. Стан інфраструктури викликало тільки смуток. Озеленення - а хіба його обіцяли? - або просто забули про дану обіцянку. Дитячий майданчик у небезпечній зоні поруч з величезним недостроєм, який повинен був бути магазином, але про який чомусь забули, точно не подарує спокій батькам.



Але ж все так гарно починалося! Гарний сайт забудовника і так багато обіцянок, дипломів, нагород. Хотілося вірити, що саме ця компанія зможе забезпечити інвесторів якісним європейським житлом. Але чомусь, подивившись на те, що є, стає сумно, та й довіра швидко зникає...

Продовжуючи порівняння наших компаній і зарубіжних, не можна забути про іспанського будівельного підрядчика Grupo ACS. Подивившись їх сайт, дивуєшся: на ньому немає таких яскравих картинок і описів, які часто можна зустріти у нас. Все досить просто і лаконічно. А як же реклама? Розповіді про те, що саме вони подарують вам будинку мрії і ваблячі фото? Їм це не потрібно. Їхня репутація не потребує такої мішури.

Опис самої компанії на сайті захоплює: світовий лідер в галузі будівництва та розвитку інфраструктури, як цивільної, так і промислової. Компанія, прихильна економічному та соціальному прогресу країн, в яких вона працює. Крім цього, вони не просто працюють, вони шукають взаєморозуміння з клієнтами і постійно привертають талановитих людей до роботи у своїй компанії.

Тут годі й шукати красивих обіцянок про майбутню казку, але можна помітити шанобливе ставлення до клієнтів, адже довіра – найважливіше, що може бути між забудовником та інвестором. І вони це розуміють. На жаль, наші компанії ніяк не хочуть зрозуміти, що якість робіт дуже важлива для всіх покупців незалежно від суми покупки, і що саме на довірі будують репутацію, а не на красивих оповіданнях.

Розглядаючи далі їх роботу, стало цікаво дізнатися і думку їхніх співробітників, адже саме вони можуть точніше розповісти про роботу в структурі, поділитися думкою. Тривалі пошуки не відкрили для мене щось нове і погане. Є дрібні зауваження до оплати, або до того, що перша команда в роботі була краще, ніж інша. Відгуки швидше позитивні, і майже всі пишуть про те, що командна робота тут завжди на найвищому рівні. І мені здається, це вже дуже багато значить.

А що можна сказати про ті об'єкти, які вони будують або вже побудували?

З проектів, над якими зараз працюють, можна відзначити Vipul Aarohan в Індії, здача якого планується в 2020 році, Schwabinger Carre II в Німеччині і Al Mutahidah Towers в Катарі, здача якого відбудеться в 2019 році. Поки йдуть роботи, зауважень немає, але все ж дуже цікаво, що буде далі? Підтвердять чи вони свою репутацію або розчарують покупців?

Частина будинків, які вже були побудовані в el Parque Avellaneda в Буенос-Айресі і в Мадриді не розчарували, а скоріше навіть порадували покупців. Основний акцент був зроблений на безпеці для дітей, потім - на виконанні всіх технічних стандартів і, звичайно ж, стійкості і енергоефективності. І так, тут, звичайно ж, все зроблено для затишку і комфорту, тут працює вже знайома система «Розумний будинок», яка і допомагає піклуватися про тих, хто проживає в даних будинках.

Не можна не згадати про офісні будівлі Torre de Cristal і Torre Espacio, які побудовані в Іспанії. Розкіш і краса, яка створена на останньому поверсі Кришталевої вежі, вражає уяву. Сад площею 600м2 розташований за скляним фасадом і вважається одним з найбільших в Європі. Дизайн зеленої стіни розроблений французьким ботаніком Патріком Бланом.

Занадто ідеально? Не буває ж так? Повинно бути щось і негативне, адже в роботі завжди є помилки і проблеми. І пошуки привели до цікавих історій. Під час злиття Grupo ACS з SNC-Lavalin не обійшлося без скандалів, адже ця компанія була замішана в скандалах з корупцією, та й робота з Лівією не проходила тихо і спокійно.

Можна знайти багато, і достоїнства і недоліки завжди будуть, і в той же час... Досвід і ставлення, які є у даній компанії, заслуговують на повагу, і саме їм є чим пишатися. І це будуть не вигадані дипломи та нагороди, а якісна робота для свого замовника, адже це коштує набагато більше.

Специально для меня поищите где автоматизирован процесс кирпичной кладки. При строительстве Будж Халифа все происходило дедовским методом.

А охлаждающиеся кирпичи,обрабатываемые цементы и пр. хороши для лабораторных исследований.

Вот когда они будут рентабельны чтобы запустить в производство ,когда из них построят несколько объектов и инвестор после строительства не прогорит, тогда и пишите Специально для меня поищите где автоматизирован процесс кирпичной кладки. При строительстве Будж Халифа все происходило дедовским методом.А охлаждающиеся кирпичи,обрабатываемые цементы и пр. хороши для лабораторных исследований.Вот когда они будут рентабельны чтобы запустить в производство ,когда из них построят несколько объектов и инвестор после строительства не прогорит, тогда и пишите back in USSR slavek Заблокований Повідомлень: 4889 З нами з: 16.08.09 Подякував: 101 раз. Подякували: 863 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 чер, 2018 19:49 Re: Исследования по недвижимости От на сусідній гілці гарний будинок на фото з кущами і деревами на балконах приємний маніяк Повідомлень: 7 З нами з: 21.06.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:21 Солнечный свет – альтернатива для домов будущего.

Представить себе дом без электричества практически невозможно. Все мы привыкли к тому, что нас окружает разнообразная техника, и без нее сложно представить комфортную жизнь. Учитывая огромные запросы на потребление электроэнергии и ее цены, потребитель все чаще начинает искать альтернативу, и обращает внимание на солнечные батареи.

Конечно же, установка такого оборудования требует места, и чаще всего для таких целей используется свободное пространство на крышах. Коллекция солнечной кровли Tesla из солнечной плиты и закаленного стекла порадует многих покупателей, ведь она имитирует стандартную красивую черепицу. Важным будет и то, что эти плиты имеют высокую прочность, и прослужат своему собственнику очень долго.

Голландский производитель Zep BV также задумался о развитии и предложил своим покупателям линию солнечных модулей на крышу, которые заменят стандартную керамическую плитку. Помимо красивого внешнего вида, прочность панелей обещает обезопасить собственника от неприятностей с протеканием самой крыши до 30 лет, а это - не мало.

Не отстают от них и ученые из Университета Сучжоу в Китае, создавшие черепицу, которая накапливает энергию не только от солнца, но и от дождя. И пусть не все это доступно в данный момент, но в дальнейшем такие устройства будут встречаться чаще, ведь они получают механическую энергию от давления, оказываемого сильным дождем.

В то же время, на этом развитие не остановилось, и многие компании стали разрабатывать солнечные технологии для окон, которые позволят производить энергию без блокировки света. К примеру, Columdia применяет ультратонкие слои жидких покрытий к прозрачному стеклу. Специальная структура функционирует, соединяя друг с другом солнечные элементы, которые и называют фотогальванической солнечной батареей. Со слов самих производителей, именно такие устройства будут полезны при создании небоскребов.

SmartFlex в Литве зашли еще дальше, и они начали разработку солнечных стен. С каждым днем появляется все больше вариантов PV-генерации. Учитывая то, как важно данное развитие для будущего, над ним работают ученые с разных уголков планеты, ведь именно чистая масса солнечной энергии обеспечит необходимым электричеством человека, при этом не загрязняя окружающую среду.

Несмотря на все достижения, все эти устройства не прошли еще достаточно испытаний, и поэтому в строительном секторе к таким новинкам относятся насторожено. И только со временем они начнут использоваться массово при строительстве не только частных домов, но и огромных жилых кварталов. Возможно, наши застройщики посмотрят на иностранных экспериментаторов и найдут в себе силы вкладывать деньги в строительство современных, безопасных и качественных домов, в которых электроэнергию будут поставлять не проплаченные компании, а новые и эстетичные солнечные панели)

Строительство всегда будет развиваться, где-то быстрее, а где-то - медленнее… У нас в стране довольно интересный подход к строительному сектору: строим очень много, но забываем о качестве и даже не задумываемся о том, какие могут быть последствия. Сегодня же очень хотелось рассмотреть интересную, и уже давно не новую концепцию строительства домов - passive house. Такие дома для нас пока что еще не стандартны, несмотря на то, что их давно строят в Германии, Австрии, Австралии, США, Польше и других странах. Для жителей нашей страны эта концепция не так знакома, и все же, что такое «passive house»?

В 1988 году доктор Вольфганг Файст и профессор Бу Адамсон начали свою разработку, которая со временем и станет такой известной под названием passive house. Эти дома используют энергию солнца как источник тепла. Качественная суперизоляция и передовые технологии окон помогают снизить затраты на отопления. Строя свой собственный дом, конечно же, многие увидят преимущества пассивного дизайна, ведь тут будет экологически чистая конструкция, которая может быть использована не только в жилых домах, но и в школах, коммерческих зданиях.

Строительство такого дома сосредоточено на получении энергии от солнца для обеспечения тепла в доме, но, конечно же, с теми зимами, что могут быть на территории нашей страны, в каждой комнате нужны будут дополнительные обогреватели. И все-таки, благодаря данной системе в каждой комнате может быть ровная и приятная температура без больших колебаний.

Однако не только солнечная энергия считается важным достоинством. Эти дома строят также с хорошей изоляцией, конструкция воздухонепроницаема, а специальные окна обеспечивают свободное и быстрое нагревание дома и гарантируют длительное поддержание необходимой температуры.

Многих может напугать то, что дом воздухонепроницаемый, ведь какой потом воздух будет, и как в нем дышать… Все очень просто. Хорошая система вентиляции обеспечит дом свежим воздухом, а система рекуперации тепла позволит повторно использовать нагретый воздух в то время, когда он проходит по дому.

Конечно же, несмотря на то, что в нем есть много достоинств, можно найти и недостатки. И среди них - недостаток опытных строителей, которые готовы работать в данном секторе. К тому же, ученые в Дельфтском университете (Нидерланды) утверждают, что у проживающих в таких домах могут появится проблемы со здоровьем: при условии не совсем качественной изоляции появляется бессонница, головные боли, сенная лихорадка или частые простуды.

Но несмотря на всё это, такие дома можно считать началом безопасных и экологически новых методов в строительстве. А пока что, наблюдая за иностранной практикой, хочется помечтать, что в скором времени и в Украине появится чуть больше нового, интересного и прогрессивного в данной отрасли. И в этот момент начнет все меняться, исчезнет желание только заработать, и появится мечта: подарить людям качественные и новые дома. Строительство всегда будет развиваться, где-то быстрее, а где-то - медленнее… У нас в стране довольно интересный подход к строительному сектору: строим очень много, но забываем о качестве и даже не задумываемся о том, какие могут быть последствия. Сегодня же очень хотелось рассмотреть интересную, и уже давно не новую концепцию строительства домов - passive house. Такие дома для нас пока что еще не стандартны, несмотря на то, что их давно строят в Германии, Австрии, Австралии, США, Польше и других странах. Для жителей нашей страны эта концепция не так знакома, и все же, что такое «passive house»?В 1988 году доктор Вольфганг Файст и профессор Бу Адамсон начали свою разработку, которая со временем и станет такой известной под названием passive house. Эти дома используют энергию солнца как источник тепла. Качественная суперизоляция и передовые технологии окон помогают снизить затраты на отопления. Строя свой собственный дом, конечно же, многие увидят преимущества пассивного дизайна, ведь тут будет экологически чистая конструкция, которая может быть использована не только в жилых домах, но и в школах, коммерческих зданиях.Строительство такого дома сосредоточено на получении энергии от солнца для обеспечения тепла в доме, но, конечно же, с теми зимами, что могут быть на территории нашей страны, в каждой комнате нужны будут дополнительные обогреватели. И все-таки, благодаря данной системе в каждой комнате может быть ровная и приятная температура без больших колебаний.Однако не только солнечная энергия считается важным достоинством. Эти дома строят также с хорошей изоляцией, конструкция воздухонепроницаема, а специальные окна обеспечивают свободное и быстрое нагревание дома и гарантируют длительное поддержание необходимой температуры.Многих может напугать то, что дом воздухонепроницаемый, ведь какой потом воздух будет, и как в нем дышать… Все очень просто. Хорошая система вентиляции обеспечит дом свежим воздухом, а система рекуперации тепла позволит повторно использовать нагретый воздух в то время, когда он проходит по дому.Конечно же, несмотря на то, что в нем есть много достоинств, можно найти и недостатки. И среди них - недостаток опытных строителей, которые готовы работать в данном секторе. К тому же, ученые в Дельфтском университете (Нидерланды) утверждают, что у проживающих в таких домах могут появится проблемы со здоровьем: при условии не совсем качественной изоляции появляется бессонница, головные боли, сенная лихорадка или частые простуды.Но несмотря на всё это, такие дома можно считать началом безопасных и экологически новых методов в строительстве. А пока что, наблюдая за иностранной практикой, хочется помечтать, что в скором времени и в Украине появится чуть больше нового, интересного и прогрессивного в данной отрасли. И в этот момент начнет все меняться, исчезнет желание только заработать, и появится мечта: подарить людям качественные и новые дома. Иллюзия

Мечтать, конечно же, хорошо: о том, что у нас тоже будут экономичные дома из экологически чистых материалов. Да и новинки в строительстве так нужны, они ведь созданы для комфорта, а что может быть важнее уютного дома? Только иногда нужно смотреть на реальность. И в этот раз познакомимся поближе с девелопером Stolitsa Group.

На сайте компании мы прочтем о том, что данная структура - ведущий девелопер на рынке украинской недвижимости. Именно они стали самой первой компанией, которая получила награду Century International Quality ERA в сфере девелопмента. Иностранный капитал компании сосредоточен на успешном ведении бизнеса, и поэтому они точно могут обезопасить своих клиентов от рисков. Европейское качество, постоянный контроль реализации проектов: от начала разработки концепции строительства до введения его в эксплуатацию. Также их специалисты исследуют все инновационные решения, которые есть в разных странах, для того, чтобы реализовать их в Украине.

Читать все это приятно, ведь это то, о чем мы мечтаем: соединение качества и инноваций, где в итоге инвесторы получат красивое и надежное жилье. Но так ли это? А что, если посмотреть на те дома, которые уже построены? Что же на самом деле сделала компания для инвесторов? Увидим ли мы настоящее европейское качество и те инновации, что обещают на сайте?

Варшавский микрорайон – большой проект Stolitsa Group, где соблюдается единая архитектурная концепция. Прогрессивная инфраструктура, которая обеспечит комфортное проживание всем самым требовательным жителям европейского города. Современный, стильный, свежий, спокойный. Красивое описание всегда было преимуществом наших застройщиков, но что получает инвестор в итоге?

Инфраструктура и вправду тут довольно неплохая, вот только достаточно ли будет мест в садиках и школах после того, как весь этот микрорайон будет застроен? Один из самых важных моментов -документы. Тут с ними почти все хорошо, если не учитывать штрафы ГАСК, которые были наложены за нарушение градостроительного законодательства. Продолжая знакомство с мнением инвесторов, сразу замечается то, что многих сразу удивило, что их дом был построен в срок. Сертификат был выдан. В апреле дом ждал своих жильцов. И тут, как оказалось, не все так просто. Первые дома не подключены ни к каким коммуникациям, даже водопровод не проведен, и это стало шоком для инвесторов. Чтобы как-то отвлечь всех от назревающего скандала, жильцов пустили посмотреть квартиры, в которых работы проведены на таком качестве, что лучше сразу не смотреть. Жильцы маленькой европейской страны оказались бы в шоковом состоянии, увидев качество проведённых работ. Вот только время идет: воды нет, электричества тоже, да и ключи не всем выдали. Инвесторам начинает приходить предложение о ремонте от застройщика с ценами, которые на порядок выше рыночных. И, конечно же, если хочешь попасть быстрее в квартиру, делай наш ремонт или жди еще, что также не подарит приятного впечатления о работе данной компании.

ЖК Липинка, ЖК Галактика и ЖК Seven – строительство, конечно же, идет, и все эти ЖК готовы порадовать в будущем инвесторов своими квартирами. Вот только качества работ не лучше, чем в Варшавском микрорайоне. Некоторые жильцы так и не могут начать нормальный ремонт, ведь стены и потолки пропитаны влагой. Трубы, проложенные в новых домах, быстро гниют, что и близко не подтверждает высокое качество работ. Обещаний много, да и только, и складывается впечатление, что все, что может предложить компания – это только красивые картинки, но уж точно не качество работ.

Надежность данной компании - большое преувеличение, к сожалению, и к европейскому качеству нашим домам идти еще долго. Да и грустно, что наши застройщики умеют только много обещать, а вот выполнять обещаний их еще не научили…

А что, если сегодня посмотреть на строительный мир совсем под другим углом? Не искать плохие и хорошие стороны, а просто посмотреть на увлекательные факты, связанные с ним?

Тогда стоит начать:

1 Дизайнер Di Stijl - Jan Wils завоевал медаль на Олимпиаде в Амстердаме в 1928 году за проект стадиона, на котором она и проходила. Сегодня этот факт кажется малореальным. Да и не все знают, что в 1906 году Пьер де Кубертен, который и основал Международный олимпийский комитет, считал, что Олимпийские игры должны включать золотые, серебряные и бронзовые медали в пяти категориях искусств: архитектура, литература, музыка, живопись и скульптура. В то же время, Олимпийские игры должны были быть для любителей, а вот участники искусства чаще всего были профессионалами, и поэтому после Лондонских игр 1948 года прекратили выдавать награды в данной категории.

2 Плитка Пенроуза была названа в честь математика и физика Роджера Пенроуза, который исследовал наборы из пяти плиток разной формы, начиная с 1970 годов. Он пытался создавать узоры со специальными геометрическими свойствами. И в то же время, еще в далеких 1200 годах, данный принцип в украшении плиткой использовали исламские строители, украшая здания гирихской черепицей. Только в 2007 году физики Питер Лу и Пол Дж. Штайнхардт сумели обосновать то, что плитка Пенроуза обладает многими математическими свойствами, которые были на протяжении пяти веков в плитке Гири.

3 Le Palais Idéal в Hauterives был построен французским почтальоном за 33 года. Каждый день, доставляя почту, по дороге он собирал камни с закаленного песчаника, и строил свой замок мечты. В 1969 году этот пример наивного искусства был назван культурной достопримечательностью.

4 Известная игра The Sims, которая дебютировала в 2000 году, изначально планировалась не для всеобщего использования как стимулятор жизни, а, скорее, как концепция работы для будущих дизайнеров, которые сумеют проектировать что-то новое начиная с обучения в данной игре.

5 Эмпайр-стейт-билдинг – не просто красивое и очень известное офисное здание. Внешний вид этого 102-этажного небоскреба потрясает посетителей. Но мало кто знает о том, что основной доход собственникам приносит не сдача офисных помещений в аренду, а именно туристы, которые не теряют возможности посетить небоскреб и посмотреть на великолепный вид, который открывается с его смотровых площадок.

6 Конечно же, рассматривая самые интересные факты, не стоит забывать и о Великой Китайской стене. Чтобы защитить Китай, Цинь Ши Хуан, первый император Китая (221-206 гг. до н.э.), связал разные укрепления, которые были построены между VIII и III веками. Само строительство продолжалось до 1878 года, и это означает, что, если учитывать возраст первоначальных укреплений, стена строилась более 2600 лет.

А ведь на самом деле, это самая малость того, что можно найти о строительстве. Века спрятали много историй, да и достижений забыто много… Инновации постепенно сотрут с памяти то, что использовали в строительстве наши современники, а все то, что нам кажется таким важным, в какой-то момент станет маленьким и несущественным. Времена меняются, но истории из прошлого остаются в памяти.

