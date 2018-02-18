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Исследования по недвижимости

Исследования по недвижимости
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 15:42

Долярчик пишу)) працюю над над вашим запитанням)
Иллюзия
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:14

  Иллюзия написав:Долярчик пишу)) працюю над над вашим запитанням)

... дякую.... чекаю... :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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