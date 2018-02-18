Исследования по недвижимости

Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:55

Смотреть на развитие строительного сектора в мире интересно, и все же, как работают застройщики в Украине? Сегодня я хотела бы рассказать о компании Орлан-Инвест Групп. Их позиция на сайте очень интересная. Как обычно, звучат красивые слова: «То, что европейское качество жизни — не такая уж и заоблачная мечта для украинцев, на практике доказывает строительно-инвестиционная компания «Орлан-Инвест групп».Возведенные нашей командой ЖК в Ирпене и Вишневом могут без преувеличения считаться европейскими. Это жилье, в котором хочется ЖИТЬ! Именно поэтому за время пребывания на строительном рынке компания «Орлан Инвест-групп» завоевала доверие жителей города. Среди безликих советских многоэтажек и даже современных стихийно «налепленных» построек, вы имеете возможность купить квартиру в Ирпене или Вишневом от застройщика в домах с неповторимым архитектурным стилем».Все это, конечно же, звучит очень красиво, но на самом ли деле можно считать эти дома европейскими? Ведь эта компания делает акцент на качестве предоставляемых услуг. Да и обещания, что все наши мечты о жилье мы воплотим тут, конечно же, эмоционально подкупают. А что, если посмотреть ближе? Не на награды, которые есть у самой компании, а на те дома, в которых живут люди, не обращая внимания на красивую рекламную позицию застройщика.ЖК Пушкинский квартал – испытали ли все, кто покупал тут квартиры, счастье? Скорее всего, нет, было слишком много волнений за документы, отсутствующие довольно длительное время. Неприятные ситуации также с отделом продаж все чаще возникали в процессе ожидания. Как оказалось, нанятые застройщиком люди позволяли себе хамство и грубость в отношении к инвесторам. Качество работы не впечатлило, да и к обещанному «европейскому» ему очень далеко. Все обещания оказались лишь словами, которые так умело подбирал застройщик. Вот только страдают именно инвесторы, которые хотят верить, что данная компания может строить качественно и хорошо.ЖК Фаворит – красивая картинка, в которую поверило так много инвесторов. Как обычно, много обещаний стали обычными словами, их даже не думали исполнять. Дом построили, на пути к заселению возникало много проблем, которые, казалось, частично решались, и в то же время впечатление инвесторов осталось скорее негативным, с утверждениями о том, что застройщик выполнял все обещания, никто из них не согласится. Да и то, что этот ЖК под вопросом, также смущает многих. Найти все документы оказалось проблематично, их всех просто нет, а главный архитектор Ирпеня «радует» новостью о том, что данный ЖК построен незаконно. Так где же правда? Скоро ли мы о ней узнаем? Да и качество работы тут вызывает тоску. Строительный материал был невысокого качества, поэтому, как только жильцы заселились, начались потопы, проблемы с ремонтами и тому подобное.Рассматривая все возникающие проблемы, так хочется спросить застройщика: а как же обещания, которые были даны на сайте? Где европейское качество? И когда наконец-то инвесторы и вправду получат хорошие квартиры, где будет приятно и комфортно жить? Не на словах! В реальности…