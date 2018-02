Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Вів 13 лют, 2018 12:47 Итоги: Мировой фондовый рынок 13.02.18 США



Фондовые индексы США выросли в понедельник, так как инвесторы вернулись на рынок на фоне признаков стабильности после одной из худших недель для индексов за два года.



Инвесторы также оценивали недавно выпущенный план администрацией Трампа по обновлению инфраструктуры страны на фоне растущих опасений по поводу ускорения инфляции.



Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 496 пунктов, или на 2,1%, до 24 687, при этом 29 из 30 компонентов закрылись с ростом.



Индекс S&P500 увеличился на 44 пункта, или на 1,7%, до 2,663, в то время как индекс Nasdaq Composite поднялся на 128 пунктов, или на 1,9%, до 7 003.



На прошлой неделе, несмотря на ралли в конце пятничной сессии, все три индекса показали недельные снижения не менее чем на 5% - самые большие с начала 2016 года.



Индексы S&P500 и Dow вошли на коррекционную территорию в четверг, определяемую как снижение не менее чем 10% или больше от недавних максимумов.



Отскок на фондовом рынке стал глобальным и большинство крупных рынков продемонстрировали рост. В США энергетический сектор, который был в числе крупнейших неудачников на прошлой неделе, был в лидерах роста.



Администрация Трампа опубликовала план о намерениях потратить $200 млрд. в течение 10 лет на гранты штатам и городам для улучшения автомагистралей, аэропортов, мостов, туннелей и другой инфраструктуры.



Старший аналитик в компании LPL Financial Райан Детрик в интервью телекомпании CNN после закрытия сессии не исключил возможности новых потрясений на рынках.

«Мы пока еще не миновали период трудностей, - считает он. - Это просто реакция на чрезмерный сброс активов, случившийся на прошлой неделе».



«Сильнейшие колебания на рынке на прошлой неделе, безусловно, заставили инвесторов понервничать, - отметил в свою очередь руководитель департамента по операциям с ценными бумагами US Bank Wealth Management Терри Сэндвен. - Еще рано говорить о том, что самый напряженный этап остался позади».



«В краткосрочной перспективе распродажа, скорее всего, сохранится в течение следующих нескольких недель, потому что мы все еще находимся в периоде корректировки, рынок при этом сосредоточен на данных по инфляции», - сказала Лиза Эриксон из U.S. Bank Wealth Management.



«Мы станем следить, будет ли волатильность на фондовых рынках распространяться на другие классы активов», - добавила она.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 410,37 пунктов или на 1,70% до 24 601,27 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 повысился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 36,45 пункта или на 1,39% и составил 2 656,00 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 107,47 пункта или на 1,56% до 6 981,97 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в понедельник ростом ключевых индикаторов.



Европейский фондовый рынок в понедельник вырос. Аналитики связывают рост с ростом фондового рынка в США в пятницу и понедельник.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,17%. В пятницу индекс снизился на 1,5% и достиг минимального уровня закрытия с августа. За прошлую неделю он снизился на 5% - это наибольшее снижение в процентах с января 2016 г.



В феврале Stoxx Europe 600 снижается на 5,7%, рост за прошлые 12 месяцев уменьшился до 1,5%.



Пара евро-доллар выросла на 0,2%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,17%. В пятницу индекс снизился на 1,5% и достиг минимального уровня закрытия с августа. За прошлую неделю он снизился на 5% - это наибольшее снижение в процентах с января 2016 г.



Британский FTSE 100 вырос на 1,19% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 177,06 пункта.



Немецкий DAX повысился на 1,45%, до 12 282,77 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 1,2% — на отметке 5 140,06 пункта.



Азия



Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник ростом, следуя позитивной динамике бирж США, опустился лишь японский Nikkei 225 на фоне роста курса иены.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,98%, до 3184,96 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,41%, до 1730,83 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,29%, до 29839,53 пункта.



Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,41%, до 2395,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, до 5855,9 пункта, японский индекс Nikkei 225 опустился при этом на 0,65%, до 21244,68 пункта.



По итогам торгов понедельника американские индексы выросли на 1,4-1,7%, что поддержало и индексы АТР. Фондовые рынки начали неделю на положительной ноте, поднимаясь после пятничного снижения.



При этом японский индекс оказался под давлением на фоне укрепления иены к доллару. Сохраняющиеся опасения по поводу волатильности на рынке привели к росту спроса на иену, которая традиционно считается безопасным активом. Укрепление национальной валюты при этом негативно отражается на стоимости акций японский компаний. В результате Nikkei 225 опустился до минимума за четыре месяца - с октября 2017 года.



Инвесторы продолжают при этом ожидать статистику по инфляции США, которая ожидается в среду. Эксперты прогнозируют, что годовая инфляция в США в январе составила 1,9% после показателя в 2,1% месяцем ранее.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС на закрытии торгов в понедельник выросли. Индекс Мосбиржи повысился на 1,05% - до 2220,12 пункта.

В свою очередь индекс РТС увеличился на 1,72% и составил 1206,22 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 1% - до $63,30 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 1,98%, «Газпрома» — на 1,28%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,08%. Бумаги «АЛРОСы» и Московской биржи подешевели на 0,18%.



Российский фондовый рынок в понедельник неплохо отскочил вверх после провальных результатов предыдущей недели. Индекс Мосбиржи возвращается выше 2 225 пунктов. Стоит ли это воспринимать как полноценную попытку вернуться к покупкам? В том случае, если рублевый индикатор пробьется выше 2 235 пунктов и стабилизируется там, то будем говорить о капитуляции «медведей». Однако на текущий момент присутствует вероятность возвращения продавцов через день-два. Пока рост — это только отскок.



При этом стоит сказать, что вероятность полного разворота индекса и начала движения к новым максимумам сейчас низкая.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 12 февраля, повысился на 0,99 пункта или на 0,30%, оказавшись на отметке 335,52 пунктов.



Объем торгов за день составил 33,56 млн. грн., акциями наторговали 0,34 млн. грн.



Как сообщалось в пятницу 09 февраля, ПФТС-индекс понизился на 0,90 пункта или на 0,27%, оказавшись на отметке 334,53 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 20,47 пунктов или на 6,50% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 12 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в понедельник в рамках коррекции после резкого падения в пятницу.



По состоянию на 6.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,8%, до 3155,02 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,36%, до 1718,95 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,71% - до 29717,42 пункта, корейский KOSPI - на 1,11%, до 2390,09 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 терял 0,22%, до 5825,4 пункта.



Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский индекс Nikkei 225 упал на 2,32%, до 21382,62 пункта.



На текущей неделе будут опубликованы важные для японского рынка данные по динамике ВВП страны в IV квартале прошлого года. Эксперты ждут роста показателя в годовом выражении на 0,9% после увеличения в предыдущем квартале на 2,5%.



Основным фактором для роста азиатских бирж в понедельник является коррекция после падения до 4% в пятницу вслед за американскими индексами.



«Сильная волатильность, вероятно, будет сохраняться на протяжении некоторого времени», - полагает аналитик Oxford Economics Гаурав Саролийа.



При этом он добавил, что текущая нестабильность на биржах вряд ли окажет негативное влияние на устойчивый экономический рост мировой экономики.

Поддержку коррекционным настроениям в понедельник оказывает и тот факт, что американские биржи по итогам пятницы смогли выйти в «плюс» и закрылись ростом в среднем на 1,4%. Однако по итогам прошлой недели все три американских индекса потеряли более 5%.



Во-вторых, основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник в основном ростом в рамках коррекции, японская биржа была закрыта на праздники.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,78%, до 3154,13 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,65%, до 1723,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,16%, до 29459,63 пункта.



Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,91%, до 2385,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,3%, до 5820,7 пункта.



Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский индекс Nikkei 225 упал на 2,32%, до 21382,62 пункта.



Азиатские рынки росли в условиях коррекции в понедельник после резкого обвала на торгах в пятницу, когда основные индексы просели до 4% вслед за обвалом американских фондовых бирж.



Инвесторы все еще пытаются отдышаться после резких падений и взлетов на всех фондовых биржах на прошлой неделе.



При этом профильные гуру отмечают, что объем торгов на этой неделе будет снижен из-за празднований в Азии в связи с наступающим Новым годом по лунному календарю. Биржа Тайваня будет закрыта уже во вторник.

Японская биржа была закрыта в понедельник. Между тем иена росла к доллару на сообщениях о переизбрании главы японского ЦБ Харухико Куроды на новый срок. Аналитики восприняли эту меру как сигнал продолжения нынешней поддерживающей монетарной политики регулятора.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева вырос на 1,34% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 187,64 пункта.



Немецкий DAX повысился на 1,93% и был равен 12 341,06 пунктов.



Французский САС 40, прибавив 1,49%, находился на отметке 5 155,13 пункта.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,17% - до 1448,42 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,3% - до 335,52 пункта.



Объем торгов на УБ составил 474,9 млн. грн., в том числе акциями - 11,75 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 33,56 млн. грн., в том числе акциями - 0,34 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Укрнафты (-5,55%), Центрэнерго (-0,55%).

Выросли в цене акции Райффайзен Банка Аваль (+2,14%) и Мотор Сичи (+0,21%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,21%) и Мотор Сичи (+0,55%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 1,47% - до 506,16 пункта при объеме торгов 0,77 млн. злотых (6,4 млн. грн.).



Все индексные акции завершили торги в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги «Милкиленда» (+2,7%), KSG Agro (+2,62%) и «Астарты» (+2,32%).



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику во вторник на фоне роста на американских биржах накануне.



По состоянию на 06.50 Киева японский индекс Nikkei 225 рос на 0,29%, до 21445,4 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 1,8%, до 3210,96 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,34%, до 1746,81 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index повышался на 2,18% - до 30102,3 пункта, корейский KOSPI - на 0,62%, до 2400,28 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,54%, до 5852,8 пункта.



Оптимизм инвесторов связан с ростом на биржах США в понедельник после резкого спада на предыдущей неделе. Так, основные фондовые индексы США по итогам дня прибавили 1,4-1,7%. В то же время эксперты отмечают, что участники рынка проявляют осторожность в своих действиях на фондовом рынке после того, как на прошлой неделе рискованные активы подверглись массовым распродажам.



«Ключевой вопрос в том, достигнуто ли дно при коррекционном падении рынков. Возможно, на этой неделе худшее еще не позади, учитывая, что будут опубликованы данные по инфляции в США», - таково мнение рыночного стратега IG Цзиньгуя Пана.



По прогнозам аналитиков, годовая инфляция в США в январе составила 1,9% после показателя в 2,1% месяцем ранее. В месячном исчислении эксперты ждут роста потребительских цен в стране на 0,3% после увеличения на 0,1% в декабре.



Участники торгов также обратили внимание на данные о том, что китайские банки в январе выдали рекордно высокие объемы кредитов в 2,9 триллиона юаней ($458,3 миллиарда). При этом предыдущий рекорд был зафиксирован двумя годами ранее, в январе 2016 года, в объеме 2,51 триллиона юаней ($396,6 миллиарда).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ждали значения показателя на уровне 2 триллиона юаней ($316 миллиарда) против 584,4 миллиарда юаней ($92,3 миллиарда) в декабре 2017 года.



Во-вторых, основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник ростом, следуя позитивной динамике бирж США, опустился лишь японский Nikkei 225 на фоне роста курса иены.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,98%, до 3184,96 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,41%, до 1730,83 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,29%, до 29839,53 пункта.



Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,41%, до 2395,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, до 5855,9 пункта, японский индекс Nikkei 225 опустился при этом на 0,65%, до 21244,68 пункта.



По итогам торгов понедельника американские индексы выросли на 1,4-1,7%, что поддержало и индексы АТР. Фондовые рынки начали неделю на положительной ноте, поднимаясь после пятничного снижения.



При этом японский индекс оказался под давлением на фоне укрепления иены к доллару. Сохраняющиеся опасения по поводу волатильности на рынке привели к росту спроса на иену, которая традиционно считается безопасным активом. Укрепление национальной валюты при этом негативно отражается на стоимости акций японский компаний. В результате Nikkei 225 опустился до минимума за четыре месяца - с октября 2017 года.



Инвесторы продолжают при этом ожидать статистику по инфляции США, которая ожидается в среду. Эксперты прогнозируют, что годовая инфляция в США в январе составила 1,9% после показателя в 2,1% месяцем ранее.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.10 Киева просел на 0,07% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 172,22 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,22% и был равен 12 255,92 пунктов.



Французский САС 40, потеряв 0,16%, находился на отметке 5 131,78 пункта.





http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , В США энергетический сектор, который был в числе крупнейших неудачников на прошлой неделе, был в лидерах роста.Администрация Трампа опубликовала план о намерениях потратить $200 млрд. в течение 10 лет на гранты штатам и городам для улучшения автомагистралей, аэропортов, мостов, туннелей и другой инфраструктуры.Старший аналитик в компании LPL Financial Райан Детрик в интервью телекомпании CNN после закрытия сессии не исключил возможности новых потрясений на рынках.«Мы пока еще не миновали период трудностей, - считает он. - Это просто реакция на чрезмерный сброс активов, случившийся на прошлой неделе».«Сильнейшие колебания на рынке на прошлой неделе, безусловно, заставили инвесторов понервничать, - отметил в свою очередь руководитель департамента по операциям с ценными бумагами US Bank Wealth Management Терри Сэндвен. - Еще рано говорить о том, что самый напряженный этап остался позади».«В краткосрочной перспективе распродажа, скорее всего, сохранится в течение следующих нескольких недель, потому что мы все еще находимся в периоде корректировки, рынок при этом сосредоточен на данных по инфляции», - сказала Лиза Эриксон из U.S. Bank Wealth Management.«Мы станем следить, будет ли волатильность на фондовых рынках распространяться на другие классы активов», - добавила она.Фондовые торги в Европе завершились в понедельник ростом ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в понедельник вырос. Аналитики связывают рост с ростом фондового рынка в США в пятницу и понедельник.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,17%. В пятницу индекс снизился на 1,5% и достиг минимального уровня закрытия с августа. За прошлую неделю он снизился на 5% - это наибольшее снижение в процентах с января 2016 г.В феврале Stoxx Europe 600 снижается на 5,7%, рост за прошлые 12 месяцев уменьшился до 1,5%.Пара евро-доллар выросла на 0,2%.Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник ростом, следуя позитивной динамике бирж США, опустился лишь японский Nikkei 225 на фоне роста курса иены.По итогам торгов понедельника американские индексы выросли на 1,4-1,7%, что поддержало и индексы АТР. Фондовые рынки начали неделю на положительной ноте, поднимаясь после пятничного снижения.При этом японский индекс оказался под давлением на фоне укрепления иены к доллару. Сохраняющиеся опасения по поводу волатильности на рынке привели к росту спроса на иену, которая традиционно считается безопасным активом. Укрепление национальной валюты при этом негативно отражается на стоимости акций японский компаний. В результате Nikkei 225 опустился до минимума за четыре месяца - с октября 2017 года.Инвесторы продолжают при этом ожидать статистику по инфляции США, которая ожидается в среду. Эксперты прогнозируют, что годовая инфляция в США в январе составила 1,9% после показателя в 2,1% месяцем ранее.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 1% - до $63,30 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 1,98%, «Газпрома» — на 1,28%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,08%. Бумаги «АЛРОСы» и Московской биржи подешевели на 0,18%.Российский фондовый рынок в понедельник неплохо отскочил вверх после провальных результатов предыдущей недели. Индекс Мосбиржи возвращается выше 2 225 пунктов. Стоит ли это воспринимать как полноценную попытку вернуться к покупкам? В том случае, если рублевый индикатор пробьется выше 2 235 пунктов и стабилизируется там, то будем говорить о капитуляции «медведей». Однако на текущий момент присутствует вероятность возвращения продавцов через день-два. Пока рост — это только отскок.При этом стоит сказать, что вероятность полного разворота индекса и начала движения к новым максимумам сейчас низкая.Как сообщалось в пятницу 09 февраля, ПФТС-индекс понизился на 0,90 пункта или на 0,27%, оказавшись на отметке 334,53 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 20,47 пунктов или на 6,50% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 12 февраля, сессия в ПФТС.К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

