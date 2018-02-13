RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Підсумки: прогнози
/
Итоги: Прогнозы 13.02.18

Итоги: Прогнозы 13.02.18
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 12:48

Итоги: Прогнозы 13.02.18

Прогнозы

На вторничных торгах украинского валютного межбанка прогнозируемо преобладали предложения валюты со стороны агроэкспортеров в первую очередь. Как мы указывали ранее, приближается весна, и для обеспечения весенне-полевых работа расходными материалами (горючее, запчасти, минудобрения и т.д.) требуется заметный гривневый ресурс, который аккумулируется посредством конвертации ранее полученной экспортной выручки в нацвалюту на межбанке.

Во-вторых, как известно, во вторник растет общий приток экспортной выручки из-за рубежа, катализируя коррекцию безналичного «американца».

Наконец, сохраняется поддержка «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала со стороны наличного рынка.

Меж тем именно во вторник регулятор своим «вторым подходом» в процессе выкупа «лишнего» доллара по запросу наилучшего курса ясно дал понять нежелательность чрезмерного укрепления гривни. Не исключено, это признак возможного замедления долларовой коррекции на межбанке, которая, полагаю, должна исчерпать себя после четверга, 15 февраля.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

www.bloomberg.com, http://www.dw.de , http://finance.ua, http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/, www.ukranews.com, http://www.mineral.ru, http://bin.com.ua/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61528
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3637 раз.
Подякували: 6939 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Итоги: Прогнозы 12.02.18
дядя Caша » Пон 12 лют, 2018 13:28
0 73
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 13:28
дядя Caша
Итоги: Прогнозы 09.02.18
дядя Caша » П'ят 09 лют, 2018 13:28
0 117
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 13:28
дядя Caша
Итоги: Прогнозы 08.02.18
дядя Caша » Чет 08 лют, 2018 13:38
0 107
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лют, 2018 13:38
дядя Caша
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53161)
13.02.2018 14:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.