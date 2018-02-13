Итоги: Прогнозы 13.02.18

На вторничных торгах украинского валютного межбанка прогнозируемо преобладали предложения валюты со стороны агроэкспортеров в первую очередь. Как мы указывали ранее, приближается весна, и для обеспечения весенне-полевых работа расходными материалами (горючее, запчасти, минудобрения и т.д.) требуется заметный гривневый ресурс, который аккумулируется посредством конвертации ранее полученной экспортной выручки в нацвалюту на межбанке.
Во-вторых, как известно, во вторник растет общий приток экспортной выручки из-за рубежа, катализируя коррекцию безналичного «американца».
Наконец, сохраняется поддержка «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала со стороны наличного рынка.
Меж тем именно во вторник регулятор своим «вторым подходом» в процессе выкупа «лишнего» доллара по запросу наилучшего курса ясно дал понять нежелательность чрезмерного укрепления гривни. Не исключено, это признак возможного замедления долларовой коррекции на межбанке, которая, полагаю, должна исчерпать себя после четверга, 15 февраля.
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