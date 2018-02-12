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Україна потрапила у десятку
найгірших країн для пенсіонерів

Україна потрапила у десятку найгірших країн для пенсіонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 08:11

  yarg написав:желание поругать правительства Украины затмило вам разум.
Какое отношение имела Украина к работе сбербанка СССР и девальвации "советского рубля" , которым управляли из москвы - непонятно. Но я не удивлен. Это просто печаль...


Я здесь никого не ругаю и не хвалю,а просто констатирую факт.
После развала СССР Украина вышла с нулевым балансом и огромными активами которые можно было не разворовывать и уничтожать, а направить в т.ч. на индексацию вкладов и пенсий.
Результат всем известен - за 26 лет прошла полная деиндустриализация, пенсионеры как были нищими,так и остаются и перспективы вылезти из этого болота очень призрачны.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 08:22

Re: Україна потрапила у десятку найгірших країн для пенсіоне

  slavek написав:После развала СССР Украина вышла с нулевым балансом и огромными активами которые можно было не разворовывать и уничтожать, а направить в т.ч. на индексацию вкладов и пенсий.
Результат всем известен - за 26 лет прошла полная деиндустриализация, пенсионеры как были нищими,так и остаются и перспективы вылезти из этого болота очень призрачны.

Так що саме розікрали? Хіба що ЧФ, тут погоджусь. Все інше працювало, поки не сдохло. Щоб розвивалось, треба, щоб власникам майно діставалося не за копійки (прихватизація), а на відкритих міжнародних аукціонах. Тільки такого в СНД не було, тому ми і відстаємо від Польщі і Ко. Ну і реформи, які тільки зараз почали робити.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:35

lapay Шановний, от є наприклад, у Вас 10 млн. дол. І весь Світ відкрит для інвестицій! В яку з країн Ви їх інвестуєте і чому не в Україну? Навіть за умови відкритого конкурсу, який у нас найблищим часом не відбудеться, бажаючих інвестувати нема.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 10:03

Re: Україна потрапила у десятку найгірших країн для пенсіоне

  Molchyn написав:Навіть за умови відкритого конкурсу, який у нас найблищим часом не відбудеться, бажаючих інвестувати нема.

Так вже один неліквід залишився. Але нові заводи будують.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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