Україна потрапила у десятку найгірших країн для пенсіонерів
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vetka написав:Мои предки жили в деревне и никто не голодал и не умирал от голода, потому что пахали с утра до ночи в колхозе, а потом дома на огороде. В совке всегда можно, как и сейчас уехать жить в село на землю, а не принципиально умирать с голоду. Но это если работать хочешь, а если нет, тогда конечно туго... Ещё раз повторюсь, не берём в расчёт голодомор и блокаду.
Та Ви просто нічого не знаєте про це ... 30 роки - хоча б чули ... А після війни не чули ? То пошукайте старих і спитайте ... Ще є живі . Голод буває з кількох причин - забрали "на податки" ( умовно ) забагато - і на весну вже не вистачає запасів ; підряд кілька неврожайних років ... І працюй -не працюй - від цього не залежить ...
вы бы выше почитали, что я писала, то вопросов бы у вас не возникло подобных.
antey1969 написав:ssnet Та да, а еще клятый совок нам не давал доступа к ВайФаю и 3D принтерам))) Это я к тому, что время идет и нельзя сравнивать между собой технологии с полувековым лагом. Зато можно сравнивать объемы строительства. А впрочем... Вата, человеки второго сорта, сраные хрущи, гребаные пенсы... Диагноз понятен.
дело в том, что многие фабрики/заводы, которые в СССР были мощными активами, в эту самую новую эпоху Вайфаев несколько поутратили свою мощь и значимость. кроме того, огромное кол-во было подчинено ВПК и задаче во многом бессмысленной гонки вооружений с Америкой. Что для Украины - не актуально.
кстати, обвинять правителей Украины в обесценивании гривны это примерно то же, что обвинять в том, что пошел дождь или снег. в РФ и Беларуси правители были другие, а результат - идентичный. И будет продолжаться в дальнейшем, в связи с разницей в уровне технологий. Правда РФ хотя бы худо-бедно сборку автомобилей наладила в связке с импортными заводами, производя часть деталей на своей территории, а у нас пока только провода скручивают.
detroytred написав:yarg Так это и вовсе демагогия -- перевод на *мужика со спичками*))
Конечно надоело Вам. Сначала утрировали *нечего приватизировать*, одни пустышки, потом перешли к малому количеству весомых объектов, теперь эти объекты обесценились по причине условий в стране.
Перечитайте пару постов перед 10.40. --- вся дискуссия именно с того и началась --- с плохих условий для инвестора, *бажаючих инвестувати нема*!!!!!!!!!
Вы и lapay на это ответили, что *один неликвид залишився*, *остались пустышки, вывески*.
А теперь этим же сами оперируете -- плохими условиями для прынца.
Конечно надоело))), так ярко продемонстрировать весь набор демагогии и в итоге так вляпаться.
неугомонный. Повторю в сотый раз. Я не писал о плохих условиях для инвесторов. Я писал о том , что инвесторам нечего ловить на приватизационный аукционах - там для них ничего нет кроме хлама. Нужно строить новое с нуля. все. вы с этого навернули кучу словоблудия. зачем ?
Moimir написав:Жизнь в СССР доказывает, что людям многого и не нужно - люди были уверены а завтрашнем дне и собственно были счастливы. Да полуголые, да полубосые, но доверяющие власти и уверенные в завтрашнем дне.
На счет полуголых, полубосых я бы поспорил, но лучше сравнить с тем, что сейчас одеты в вонючий секонд и не гнушаются даже покупать там нижнее белье. Прогресс на лицо.
вспомнил как раздерибанивали и продавали по немалым ценам секонд-хэнд в конце 80-х, который пересылали как гуманитарку для детей-чернобыльцев. тогда в школе уже немного либерализовали правила насчет формы и обладатель какого-либо зарубежного предмета одежды с куда большей гордостью, чем сейчас обладатель самого последнего-распоследнего айфона ))
если бы в 70-80 в крупном городе появился секонд западной одежды, то люди в давке поубивали бы друг друга. а если бы советский человек зашел в современный супермаркет, он бы умер от радости. нечто подобное кстати как раз и случилось
10 марта 1975 года в Москве, во дворце спорта «Сокольники», проходил товарищеский матч по хоккею между юниорами Канады и ЦСКА. Спонсором канадской команды выступила компания Wrigley, являвшаяся одним из крупных производителей жевательной резинки. После соревнований, спускаясь к автобусу, канадцы стали разбрасывать вокруг пластинки жвачки. Болельщики быстро сориентировались и сломя голову кинулись вниз по крутой каменной лестнице – подбирать дефицит. Администрация дворца спорта распорядилась отключить свет, так как боялась, что все это будет отснято на камеры и попадет в зарубежную прессу, и запереть металлическую дверь, ведущую на улицу. В темноте люди начали спотыкаться, падать друг на друга. Только по официальным данным, погиб 21 человек, 13 из которых оказались несовершеннолетними. Еще 25 человек получили травмы.
detroytred написав:yarg Так это и вовсе демагогия -- перевод на *мужика со спичками*))
Конечно надоело Вам. Сначала утрировали *нечего приватизировать*, одни пустышки, потом перешли к малому количеству весомых объектов, теперь эти объекты обесценились по причине условий в стране.
Перечитайте пару постов перед 10.40. --- вся дискуссия именно с того и началась --- с плохих условий для инвестора, *бажаючих инвестувати нема*!!!!!!!!!
Вы и lapay на это ответили, что *один неликвид залишився*, *остались пустышки, вывески*.
А теперь этим же сами оперируете -- плохими условиями для прынца.
Конечно надоело))), так ярко продемонстрировать весь набор демагогии и в итоге так вляпаться.
неугомонный. Повторю в сотый раз. Я не писал о плохих условиях для инвесторов. Я писал о том , что инвесторам нечего ловить на приватизационный аукционах - там для них ничего нет кроме хлама. Нужно строить новое с нуля. все. вы с этого навернули кучу словоблудия. зачем ?
yarg написав:
Molchyn написав:lapay Шановний, от є наприклад, у Вас 10 млн. дол. І весь Світ відкрит для інвестицій! В яку з країн Ви їх інвестуєте і чому не в Україну? Навіть за умови відкритого конкурсу, який у нас найблищим часом не відбудеться, бажаючих інвестувати нема.
Украина - одна из немногих стран , где можно реально заработать. Можно инвестировать в Францию или Германию. И начать через 10 лет получать доход . Примерно 0.5 % годовых . Или нет. Это как повезет. Поэтому туда никто особо и не инвестирует.
Какие конкурсы ? у нас приватизировать уже нечего - остались пустышки. Вывески. Только создавать новое.
И в итоге после моих указаний, что Вы утрируете, потом манипулируете в итоге:
yarg написав:Из того десятка обьектов которые интересны - половина банки . половина - энергетики. И то и другое - очень специальные области. Они требуют кучи разрешений, лицензий и т.п. Они ни с какой стороны не интересны обычному инвестору. Просто саудовскому пацану , имеющему 10 миллионов долларов. Такому вот "просто инвестору с 10 миллионами" - в нашей приватизации не светит НИЧЕГО. И давайте закроем эту тему. мне надоело спички пересчитывать.
Словоблудие получилось у Вас. В том числе и с утрированием "одни пустышки. вывески".