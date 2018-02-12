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Україна потрапила у десятку
найгірших країн для пенсіонерів

Україна потрапила у десятку найгірших країн для пенсіонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 16:30

  Puente написав:
  vetka написав:Мои предки жили в деревне и никто не голодал и не умирал от голода, потому что пахали с утра до ночи в колхозе, а потом дома на огороде. В совке всегда можно, как и сейчас уехать жить в село на землю, а не принципиально умирать с голоду. Но это если работать хочешь, а если нет, тогда конечно туго... Ещё раз повторюсь, не берём в расчёт голодомор и блокаду.

Та Ви просто нічого не знаєте про це ...
30 роки - хоча б чули ... А після війни не чули ? То пошукайте старих і спитайте ... Ще є живі .
Голод буває з кількох причин - забрали "на податки" ( умовно ) забагато - і на весну вже не вистачає запасів ; підряд кілька неврожайних років ... І працюй -не працюй - від цього не залежить ...
вы бы выше почитали, что я писала, то вопросов бы у вас не возникло подобных.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 16:39

Re: Україна потрапила у десятку найгірших країн для пенсіоне

Я вже пізніше прочитав - так , чомусь реально голодні роки Ви відкинули . Ви б ще взяли найкращі роки СРСР - коли все рухалося в краще - з 66 до 82 ( ну наприклад ) - хоч і тут Афганістан вліз ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 16:41

yarg
Так это и вовсе демагогия -- перевод на *мужика со спичками*))

Конечно надоело Вам. Сначала утрировали *нечего приватизировать*, одни пустышки, потом перешли к малому количеству весомых объектов, теперь эти объекты обесценились по причине условий в стране.

Перечитайте пару постов перед 10.40. --- вся дискуссия именно с того и началась --- с плохих условий для инвестора, *бажаючих инвестувати нема*!!!!!!!!!

Вы и lapay на это ответили, что *один неликвид залишився*, *остались пустышки, вывески*.

А теперь этим же сами оперируете -- плохими условиями для прынца.


Конечно надоело))), так ярко продемонстрировать весь набор демагогии и в итоге так вляпаться.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 16:44

Re: Україна потрапила у десятку найгірших країн для пенсіоне

А по темі суперечки про приватизацію - ви згадайте по-простому Укртелеком . Що , куди , як - і в результаті ми всі ще й за це заплатимо ще раз зі своєї кишені ... Сьогодні буквально вилізло вкотре : https://ua.112.ua/statji/ukrtelekom-roz ... 28865.html
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 16:55

  antey1969 написав:ssnet
Та да, а еще клятый совок нам не давал доступа к ВайФаю и 3D принтерам))) Это я к тому, что время идет и нельзя сравнивать между собой технологии с полувековым лагом. Зато можно сравнивать объемы строительства. А впрочем...
Вата, человеки второго сорта, сраные хрущи, гребаные пенсы... Диагноз понятен.


дело в том, что многие фабрики/заводы, которые в СССР были мощными активами, в эту самую новую эпоху Вайфаев несколько поутратили свою мощь и значимость. кроме того, огромное кол-во было подчинено ВПК и задаче во многом бессмысленной гонки вооружений с Америкой. Что для Украины - не актуально.

кстати, обвинять правителей Украины в обесценивании гривны это примерно то же, что обвинять в том, что пошел дождь или снег.
в РФ и Беларуси правители были другие, а результат - идентичный. И будет продолжаться в дальнейшем, в связи с разницей в уровне технологий. Правда РФ хотя бы худо-бедно сборку автомобилей наладила в связке с импортными заводами, производя часть деталей на своей территории, а у нас пока только провода скручивают.
galex
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 17:03

  detroytred написав:yarg
Так это и вовсе демагогия -- перевод на *мужика со спичками*))

Конечно надоело Вам. Сначала утрировали *нечего приватизировать*, одни пустышки, потом перешли к малому количеству весомых объектов, теперь эти объекты обесценились по причине условий в стране.

Перечитайте пару постов перед 10.40. --- вся дискуссия именно с того и началась --- с плохих условий для инвестора, *бажаючих инвестувати нема*!!!!!!!!!

Вы и lapay на это ответили, что *один неликвид залишився*, *остались пустышки, вывески*.

А теперь этим же сами оперируете -- плохими условиями для прынца.


Конечно надоело))), так ярко продемонстрировать весь набор демагогии и в итоге так вляпаться.


неугомонный.
Повторю в сотый раз. Я не писал о плохих условиях для инвесторов.
Я писал о том , что инвесторам нечего ловить на приватизационный аукционах - там для них ничего нет кроме хлама. Нужно строить новое с нуля.
все.
вы с этого навернули кучу словоблудия. зачем ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 17:07

  ruvex написав:
  Moimir написав:Жизнь в СССР доказывает, что людям многого и не нужно - люди были уверены а завтрашнем дне и собственно были счастливы. Да полуголые, да полубосые, но доверяющие власти и уверенные в завтрашнем дне.

На счет полуголых, полубосых я бы поспорил, но лучше сравнить с тем, что сейчас одеты в вонючий секонд и не гнушаются даже покупать там нижнее белье. Прогресс на лицо.


вспомнил как раздерибанивали и продавали по немалым ценам секонд-хэнд в конце 80-х, который пересылали как гуманитарку для детей-чернобыльцев.
тогда в школе уже немного либерализовали правила насчет формы и обладатель какого-либо зарубежного предмета одежды с куда большей гордостью, чем сейчас обладатель самого последнего-распоследнего айфона ))

если бы в 70-80 в крупном городе появился секонд западной одежды, то люди в давке поубивали бы друг друга. а если бы советский человек зашел в современный супермаркет, он бы умер от радости.
нечто подобное кстати как раз и случилось

10 марта 1975 года в Москве, во дворце спорта «Сокольники», проходил товарищеский матч по хоккею между юниорами Канады и ЦСКА. Спонсором канадской команды выступила компания Wrigley, являвшаяся одним из крупных производителей жевательной резинки. После соревнований, спускаясь к автобусу, канадцы стали разбрасывать вокруг пластинки жвачки. Болельщики быстро сориентировались и сломя голову кинулись вниз по крутой каменной лестнице – подбирать дефицит.
Администрация дворца спорта распорядилась отключить свет, так как боялась, что все это будет отснято на камеры и попадет в зарубежную прессу, и запереть металлическую дверь, ведущую на улицу. В темноте люди начали спотыкаться, падать друг на друга. Только по официальным данным, погиб 21 человек, 13 из которых оказались несовершеннолетними. Еще 25 человек получили травмы.
galex
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 20:52

  yarg написав:
  detroytred написав:yarg
Так это и вовсе демагогия -- перевод на *мужика со спичками*))

Конечно надоело Вам. Сначала утрировали *нечего приватизировать*, одни пустышки, потом перешли к малому количеству весомых объектов, теперь эти объекты обесценились по причине условий в стране.

Перечитайте пару постов перед 10.40. --- вся дискуссия именно с того и началась --- с плохих условий для инвестора, *бажаючих инвестувати нема*!!!!!!!!!

Вы и lapay на это ответили, что *один неликвид залишився*, *остались пустышки, вывески*.

А теперь этим же сами оперируете -- плохими условиями для прынца.


Конечно надоело))), так ярко продемонстрировать весь набор демагогии и в итоге так вляпаться.


неугомонный.
Повторю в сотый раз. Я не писал о плохих условиях для инвесторов.
Я писал о том , что инвесторам нечего ловить на приватизационный аукционах - там для них ничего нет кроме хлама. Нужно строить новое с нуля.
все.
вы с этого навернули кучу словоблудия. зачем ?


  yarg написав:
  Molchyn написав:lapay Шановний, от є наприклад, у Вас 10 млн. дол. І весь Світ відкрит для інвестицій! В яку з країн Ви їх інвестуєте і чому не в Україну? Навіть за умови відкритого конкурсу, який у нас найблищим часом не відбудеться, бажаючих інвестувати нема.


Украина - одна из немногих стран , где можно реально заработать.
Можно инвестировать в Францию или Германию. И начать через 10 лет получать доход . Примерно 0.5 % годовых . Или нет. Это как повезет.
Поэтому туда никто особо и не инвестирует.

Какие конкурсы ? у нас приватизировать уже нечего - остались пустышки. Вывески. Только создавать новое.


И в итоге после моих указаний, что Вы утрируете, потом манипулируете в итоге:
  yarg написав:Из того десятка обьектов которые интересны - половина банки . половина - энергетики. И то и другое - очень специальные области. Они требуют кучи разрешений, лицензий и т.п. Они ни с какой стороны не интересны обычному инвестору. Просто саудовскому пацану , имеющему 10 миллионов долларов.
Такому вот "просто инвестору с 10 миллионами" - в нашей приватизации не светит НИЧЕГО.
И давайте закроем эту тему. мне надоело спички пересчитывать.



Словоблудие получилось у Вас.
В том числе и с утрированием "одни пустышки. вывески".
detroytred
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