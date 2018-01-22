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Українська криптовалюта
карбованець випустила мобільний...

Українська криптовалюта карбованець випустила мобільний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 15:46

Українська криптовалюта карбованець випустила мобільний...

Пропонуємо до обговорення:
Розробники української криптовалюти Карбованець додали в Play Store мобільний гаманець для Android власної розробки.

Дивися повний текст Українська криптовалюта карбованець випустила мобільний гаманець для Android.
R2
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Это типа советский рубль по-украински? :) Ну тогда уже крабованецЬ нужно было называть.
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 16:31

  Omega написав:Это типа советский рубль по-украински? :)


Карбованець - это советский рубль??
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 16:32

Девальвация начнется сразу со старта или немного побарахтается?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 16:41

  antey1969 написав:Девальвация начнется сразу со старта или немного побарахтается?)))

Это, наверное, одна из немногих валют, которая растёт независимо от окружающего кризиса. С 2500 сатоши дорасти до 12к вполне умеренными шагами - хороший показатель.
argoravest
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 18:59

Надо было назвать не Карбованець, а "Сеня" или "Юля". Один "сеня", один "юля", один"ющ"...
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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https://www.youtube.com/watch?v=pToc1_g_qWQ
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