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Чому Україна перетворилася з
експортера на розсадник...

Чому Україна перетворилася з експортера на розсадник...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 17:52

  lapay написав:
  nik1 написав:В прикладном смысле пред дирибаном СССР людям вешали лапшу - Украина кормит СССР, потенциал как у Германии, стоит только стать свободными от "занавеса" и будем жить как в Германии. Возьми те лозунги лидеров Революции достоинств - Еврозарплаты, Европенсии и пр. Чем то похоже да?

Не Україна була ініціатором розпаду СРСР.


Они забывают, что день независимости в РФ - 12 июня, а в Украине - 24 августа.

Т.е. РФ начала продвигать свою независимость на полтора месяца раньше.
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Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 20:14

  nik1 написав:
  lapay написав: Люди не хотіли жити за залізною завісою, впала завіса - все це "найпередовіше" стало сміттям. Не ми перші, які хотіли жити тільки в "своїй хатці" і, в результаті, залишились у розбитого корита.

Думаю все таки значительную роль играли и играют предатели. Вот вы говорите "не хотели жить за железным занавесом". В прикладном смысле пред дирибаном СССР людям вешали лапшу - Украина кормит СССР, потенциал как у Германии, стоит только стать свободными от "занавеса" и будем жить как в Германии. Возьми те лозунги лидеров Революции достоинств - Еврозарплаты, Европенсии и пр. Чем то похоже да?


ну это вещали для патерналистического электората. тех, кто хотел в первую очередь свободы и новых возможностей, в общем-то не обманули.

не знаю что там вещали лидеры на майдане, лично для меня его целью было - убрать януковича.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 23:41

чуть не прослезился
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 11:16

  Sommer написав:
  lapay написав:
  nik1 написав:В прикладном смысле пред дирибаном СССР людям вешали лапшу - Украина кормит СССР, потенциал как у Германии, стоит только стать свободными от "занавеса" и будем жить как в Германии. Возьми те лозунги лидеров Революции достоинств - Еврозарплаты, Европенсии и пр. Чем то похоже да?

Не Україна була ініціатором розпаду СРСР.


Они забывают, что день независимости в РФ - 12 июня, а в Украине - 24 августа.

Т.е. РФ начала продвигать свою независимость на полтора месяца раньше.


На год и полтора месяца. То решение, вокруг которого у России праздник построен, было в 1990 году)
И кстати, тема была про евробляхи и АвтоЗАЗ))
lenta19
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 14:46

Re: Чому Україна перетворилася з експортера на розсадник...

Ну и какая этим людям радость от развала СССР, от прихватизации?

Думаю все таки значительную роль играли и играют предатели.

Если ты ходишь по тонкому льду, пусть даже в добротной и хорошей одежке с кучей полезных ништяков в руках, то вопрос стот задавть не "А если...?", а "Когда?"... И уж совсем бессмысленный вопрос "Какая радость с того, что лед провалился?". И никакие предатели тут не при чем.
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 18:05

  lenta19 написав:
  Sommer написав:Они забывают, что день независимости в РФ - 12 июня, а в Украине - 24 августа.

Т.е. РФ начала продвигать свою независимость на полтора месяца раньше.


На год и полтора месяца. То решение, вокруг которого у России праздник построен, было в 1990 году)


Ух ты, спасибо, мой склероз меня подвел.

Тем более.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 22:15

Ну и хорошого наконец то перестануть собирать китайские модели из китайские комплектуючих в Украине.Смех сделать копию китайских авто, копию с копии, а что мешает дальше морем в Китай слать ? Я в афигении в китае самая дешевая раб сила и Україна тут собирает и туда продает? Получається в Украине раб сила дешевле чем в Китае... Рука лицо , но при том всем цена дороже чем на авто из китая, может надо цену адекватную дать на отечественое ? Не ? Может и покупали б за пол ценьі от ньінешней...
yama
 
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