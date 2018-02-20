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Чому Україна перетворилася з експортера на розсадник...
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Додано: Вів 20 лют, 2018 17:52
lapay написав: nik1 написав:
В прикладном смысле пред дирибаном СССР людям вешали лапшу - Украина кормит СССР, потенциал как у Германии, стоит только стать свободными от "занавеса" и будем жить как в Германии. Возьми те лозунги лидеров Революции достоинств - Еврозарплаты, Европенсии и пр. Чем то похоже да?
Не Україна була ініціатором розпаду СРСР.
Они забывают, что день независимости в РФ - 12 июня, а в Украине - 24 августа.
Т.е. РФ начала продвигать свою независимость на полтора месяца раньше.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Вів 20 лют, 2018 20:14
nik1 написав: lapay написав:
Люди не хотіли жити за залізною завісою, впала завіса - все це "найпередовіше" стало сміттям. Не ми перші, які хотіли жити тільки в "своїй хатці" і, в результаті, залишились у розбитого корита.
Думаю все таки значительную роль играли и играют предатели. Вот вы говорите "не хотели жить за железным занавесом". В прикладном смысле пред дирибаном СССР людям вешали лапшу - Украина кормит СССР, потенциал как у Германии, стоит только стать свободными от "занавеса" и будем жить как в Германии. Возьми те лозунги лидеров Революции достоинств - Еврозарплаты, Европенсии и пр. Чем то похоже да?
ну это вещали для патерналистического электората. тех, кто хотел в первую очередь свободы и новых возможностей, в общем-то не обманули.
не знаю что там вещали лидеры на майдане, лично для меня его целью было - убрать януковича.
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galex
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Додано: Вів 20 лют, 2018 23:41
чуть не прослезился
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Rainbow
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Додано: Сер 21 лют, 2018 11:16
Sommer написав: lapay написав: nik1 написав:
В прикладном смысле пред дирибаном СССР людям вешали лапшу - Украина кормит СССР, потенциал как у Германии, стоит только стать свободными от "занавеса" и будем жить как в Германии. Возьми те лозунги лидеров Революции достоинств - Еврозарплаты, Европенсии и пр. Чем то похоже да?
Не Україна була ініціатором розпаду СРСР.
Они забывают, что день независимости в РФ - 12 июня, а в Украине - 24 августа.
Т.е. РФ начала продвигать свою независимость на полтора месяца раньше.
На год и полтора месяца. То решение, вокруг которого у России праздник построен, было в 1990 году)
И кстати, тема была про евробляхи и АвтоЗАЗ))
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lenta19
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Додано: Сер 21 лют, 2018 14:46
Ну и какая этим людям радость от развала СССР, от прихватизации?
Думаю все таки значительную роль играли и играют предатели.
Если ты ходишь по тонкому льду, пусть даже в добротной и хорошей одежке с кучей полезных ништяков в руках, то вопрос стот задавть не "А если...?", а "Когда?"... И уж совсем бессмысленный вопрос "Какая радость с того, что лед провалился?". И никакие предатели тут не при чем.
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ignorabimus
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Додано: Сер 21 лют, 2018 18:05
lenta19 написав: Sommer написав:
Они забывают, что день независимости в РФ - 12 июня, а в Украине - 24 августа.
Т.е. РФ начала продвигать свою независимость на полтора месяца раньше.
На год и полтора месяца. То решение, вокруг которого у России праздник построен, было в 1990 году)
Ух ты, спасибо, мой склероз меня подвел.
Тем более.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Пон 26 лют, 2018 22:15
Ну и хорошого наконец то перестануть собирать китайские модели из китайские комплектуючих в Украине.Смех сделать копию китайских авто, копию с копии, а что мешает дальше морем в Китай слать ? Я в афигении в китае самая дешевая раб сила и Україна тут собирает и туда продает? Получається в Украине раб сила дешевле чем в Китае... Рука лицо , но при том всем цена дороже чем на авто из китая, может надо цену адекватную дать на отечественое ? Не ? Может и покупали б за пол ценьі от ньінешней...
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yama
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