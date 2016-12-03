Быт или не быт. Сколько стоит избавить себя от работы по дом

Пропонуємо до обговорення:
Быт или не быт. Сколько стоит избавить себя от работы по дому.
Дивися повний текст https://finance.ua/saving/svoboda-ot-byta
Ищу единомышленников по поводу поиска сервисов бюджетному приготовлению еды. Не у всех есть вкусно готовящая мама/бабушка под боком. Кто-то готовить не любит, кто-то не умеет, а у кого-то не хватает времени/сил.
Вариант со сбалансированным питанием за 20кгрн в месяц больше из статьи явно реклама, ведь у большинства зарплата ниже этой цифры, а те кто может позволить питаться за такие деньги относится к 5% элиты.
Давайте расширим выбор по поводу сервисов и услуг готовки за рамки статьи.
Самые бюджетные и удобные ИМХО столовые при вузах, промзонах и бизнес центрах.
Цены демократичные, выбор есть, недостаток - работают только в бизнес время и часто не с самого утра а с 10-11 и до 15-17 по будням, отсутствуют в "спальниках".
В большинстве можно купить еду "на вынос" в одноразовых упаковках.
В статье забыли упоминуть про фастфуды типа макдональдз, пузата хата и т.п. главное достоинство которых минимальное время от заказа до возможности употребить пищу. Но меню/качество и ценовая политика хуже чем в столовых.
Сейчас питаюсь покупкой еды из супермаркетов, но качество
Кто знает какие сервисы по доставке пиццы и готовой еды и магазины/фастфуды где можно купить заранее приготовленную еду - пишите.
На форуме ранее подсказали wokupp.