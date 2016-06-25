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Золото в гранулах

Золото в гранулах
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:48

Золото в гранулах

Кто что думает о золоте в гранулах? По идее, подделать его практически нереально, легко проверить любую гранулу. Есть ли авторитетные производители? Где можно купить?
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 20:06

art_kushnir_mcc деть потом куда?
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:34

Я понимаю, что это не слиток и не монета, просто на сегодня столько опасений в их подделках, что невольно задаешься вопросом, почему не распространены гранулы.
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 00:28

  art_kushnir_mcc написав:Я понимаю, что это не слиток и не монета, просто на сегодня столько опасений в их подделках, что невольно задаешься вопросом, почему не распространены гранулы.

Гранулы интересуют только ювелиров в переплавку. Так ими с успехом ювелиров снабжают "из гаражей" а не с ЛМЕ обдиральшики позолоты с советских часов и радиодеталей. Ни один инвестор в здравом уме такое не купит. Чтоб не платить потом при попытке продать за проверку каждой гранулы отдельно.
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 21:45

jabba Спрошу у вас как у специалиста - как можно подделать золото с сохранением плотности металла? Вариант с вольфрамом?
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:17

art_kushnir_mcc С сохранением плотности - без вольфрама не обойтись. Варианты с ураном не рассматриваем. Только причем тут гранулы? Вы думаете специальные весы для взвешивания в воде в каждой скупке и у каждого ювелира стоят чтоб ваши гранулы проверять поштучно?
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:55

jabba А зачем поштучно? Можно целиком, можно произвольными частями, можно даже взять и разрезать любую гранулу.
Еще вопрос, что сложнее - засунуть вольфрам в слиток или в каждую гранулу по отдельности?

Есть ли способы определить вольфрам внутри золота?

Ну и речь не идет про каждого ювелира, достаточно несколько пунктов в стране. Ну и гранулы легче продать на лом, любое количество, в отличие от слитка.
art_kushnir_mcc
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 00:12

art_kushnir_mcc Легче продать на лом просто лом ювелирки с четкими клеймами. В любом ломбарде ваш товар проверят. А проверять не только есть ли в ваших гранулах внутри вольфрам а и какая там реально проба - 999 или там только 970, 950 а то и 850 могут не только лишь все. Мало того, очень немногие захотят вообще этим заниматься на партиях по 5 грамм. Гранулу те кому она нужна берут у проверенных годами поставщиков и приличными партиями. А вы со своими 5 или 10 граммами когда вас посетит идея их продать мало кому будете интересны вообще а по высокой цене так тем более.
jabba
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