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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:48
Золото в гранулах
Кто что думает о золоте в гранулах? По идее, подделать его практически нереально, легко проверить любую гранулу. Есть ли авторитетные производители? Где можно купить?
Додано: Пон 26 лют, 2018 23:34
Я понимаю, что это не слиток и не монета, просто на сегодня столько опасений в их подделках, что невольно задаешься вопросом, почему не распространены гранулы.
Додано: Суб 03 бер, 2018 00:28
Гранулы интересуют только ювелиров в переплавку. Так ими с успехом ювелиров снабжают "из гаражей" а не с ЛМЕ обдиральшики позолоты с советских часов и радиодеталей. Ни один инвестор в здравом уме такое не купит. Чтоб не платить потом при попытке продать за проверку каждой гранулы отдельно.
Додано: Суб 03 бер, 2018 21:45
jabba Спрошу у вас как у специалиста - как можно подделать золото с сохранением плотности металла? Вариант с вольфрамом?
Додано: Суб 03 бер, 2018 23:17
art_kushnir_mcc С сохранением плотности - без вольфрама не обойтись. Варианты с ураном не рассматриваем. Только причем тут гранулы? Вы думаете специальные весы для взвешивания в воде в каждой скупке и у каждого ювелира стоят чтоб ваши гранулы проверять поштучно?
Додано: Суб 03 бер, 2018 23:55
jabba А зачем поштучно? Можно целиком, можно произвольными частями, можно даже взять и разрезать любую гранулу.
Еще вопрос, что сложнее - засунуть вольфрам в слиток или в каждую гранулу по отдельности?
Есть ли способы определить вольфрам внутри золота?
Ну и речь не идет про каждого ювелира, достаточно несколько пунктов в стране. Ну и гранулы легче продать на лом, любое количество, в отличие от слитка.
Додано: Нед 04 бер, 2018 00:12
art_kushnir_mcc Легче продать на лом просто лом ювелирки с четкими клеймами. В любом ломбарде ваш товар проверят. А проверять не только есть ли в ваших гранулах внутри вольфрам а и какая там реально проба - 999 или там только 970, 950 а то и 850 могут не только лишь все. Мало того, очень немногие захотят вообще этим заниматься на партиях по 5 грамм. Гранулу те кому она нужна берут у проверенных годами поставщиков и приличными партиями. А вы со своими 5 или 10 граммами когда вас посетит идея их продать мало кому будете интересны вообще а по высокой цене так тем более.
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