Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифи

Додано: Сер 07 бер, 2018 02:11

lapay написав: Imp написав: Вот раз считали, то будучи модератором не пишите таких "пустых" сообщений. Есть данные - делитесь, а называть кого-то лжецом без приведения фактов лжи - это удел Тип-топа и ему подобных. Не забывайте - Вы модератор, Вы должны быть примером поведения на форуме. А Вы последнее время больше троллите, чем пишете по существу. Вот раз считали, то будучи модератором не пишите таких "пустых" сообщений. Есть данные - делитесь, а называть кого-то лжецом без приведения фактов лжи - это удел Тип-топа и ему подобных. Не забывайте - Вы модератор, Вы должны быть примером поведения на форуме. А Вы последнее время больше троллите, чем пишете по существу.

Добре, що Ви не модератор.

Як раз модератор має право вимагати підвердження користувачем своєї інформації, і навіть право блокування, у разі відмови. Добре, що Ви не модератор.Як раз модератор має право вимагати підвердження користувачем своєї інформації, і навіть право блокування, у разі відмови.

Спорное утверждение.На общественных началах занимал в одном крупном проекте позицию модератора около полугода. Был единственным, на которого не было подано ни одной реальной жалобы, при том что наказаний выписывал временами больше всех. Просто делал это по-справедливости: развели тролль - в бан улетают обе стороны. А не как это делается зачастую на этом ресурсе: неугодных в бан, а угодным просто сообщения удаляют, чтобы подчистить следы, и пусть троллят дальше до первой жалобы, а после нее опять просто подчистим.Кидал уже тонну жалоб на прямые оскорбления, даже с завуалированными матами на определенных неприкосновенных личностей. В итоге ни разу не видел еще под их никами надпись "Заблокований".Ну а конкретно Faceless даже в закрытом немодерируемом разделе форума умудряется удалять посты и сообщения, якобы по ошибке.По поводу требования подтверждений слов: модератор может запросить подтверждения словам как и любой другой обычный пользователь, но до факта предоставления или отказа от предоставления вешать ярлыки не имеет никакого права. Как модератор, если он считает слова откровенной ложью - молча банит с указанием реальной причины, но пусть тогда будет готов предоставить доказательство того, что это ложь, в случае если на него прилетит жалоба.А вести себя как небезызвестный всем Тип-Топ - это не модераторство, а клоунада.