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Кожен день невиконання рішення
Стокгольмського арбітражу...

Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:56

Re: Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу

  Criticus написав:Я понимаю, что Витренко просто "забыл" пересчитать под свою влажную мечту о неттинге сумму пени для Газпрома.

Но теперь эту чушь понес в массы не только он, а еще и Президент..


Да, увы, это так:
Naftogaz also said that interest is charged on Gazprom's debt and it is $526,000 per day, which is 4.14% per annum on $4.63 billion.

At the same time, the arbitration court's earlier decision on the gas supply contract states that Naftogaz should pay Gazprom an interest rate on a $2.019 billion debt set at 10.95% per annum (0.03% per day) since December 22.

и даже чуть хуже: задолженность Нафтогаза отсчитывается с 22 декабря...

ИТОГО: Газпром заплатит на следующий день после платежа Нафтогаза, зарабатывая "по копеечке" (100 тыщ) в день :(
MrNice
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:05

  MrNice написав:
  Criticus написав:Я понимаю, что Витренко просто "забыл" пересчитать под свою влажную мечту о неттинге сумму пени для Газпрома.

Но теперь эту чушь понес в массы не только он, а еще и Президент..


Да, увы, это так:
Naftogaz also said that interest is charged on Gazprom's debt and it is $526,000 per day, which is 4.14% per annum on $4.63 billion.

At the same time, the arbitration court's earlier decision on the gas supply contract states that Naftogaz should pay Gazprom an interest rate on a $2.019 billion debt set at 10.95% per annum (0.03% per day) since December 22.

и даже чуть хуже: задолженность Нафтогаза отсчитывается с 22 декабря...

ИТОГО: Газпром заплатит на следующий день после платежа Нафтогаза, зарабатывая "по копеечке" (100 тыщ) в день :(

Ага, тримайте карман ширше. :D
https://www.radiosvoboda.org/a/29071375.html
Юрій Вітренко, директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України», зазначає, що технічно зобов’язання «Газпрому» почалися з 28 лютого. Тобто, вже сьогодні нараховуються відсотки, які нині перевищують півмільйона доларів. Відсотки (7% річних) нараховуються на суму в 2, 6 млрд доларів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:52

  lapay написав:
  MrNice написав:
  Criticus написав:Я понимаю, что Витренко просто "забыл" пересчитать под свою влажную мечту о неттинге сумму пени для Газпрома.

Но теперь эту чушь понес в массы не только он, а еще и Президент..


Да, увы, это так:
Naftogaz also said that interest is charged on Gazprom's debt and it is $526,000 per day, which is 4.14% per annum on $4.63 billion.

At the same time, the arbitration court's earlier decision on the gas supply contract states that Naftogaz should pay Gazprom an interest rate on a $2.019 billion debt set at 10.95% per annum (0.03% per day) since December 22.

и даже чуть хуже: задолженность Нафтогаза отсчитывается с 22 декабря...

ИТОГО: Газпром заплатит на следующий день после платежа Нафтогаза, зарабатывая "по копеечке" (100 тыщ) в день :(

Ага, тримайте карман ширше. :D
https://www.radiosvoboda.org/a/29071375.html
Юрій Вітренко, директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України», зазначає, що технічно зобов’язання «Газпрому» почалися з 28 лютого. Тобто, вже сьогодні нараховуються відсотки, які нині перевищують півмільйона доларів. Відсотки (7% річних) нараховуються на суму в 2,6 млрд доларів.


Ну да, только в английском тексте реальная информация а по по ссылке мечты Витренко об очередной премии и не более, но главное верить и все будет хорошо, по-крайней мере у "рэхворматоров" :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:55

  Sommer написав:
  Criticus написав:Статистика подсказывает, что я пишу "аж" 2.5 сообщения в день в среднем. Ее можно увидеть под ником в каждом моем посте (если кто не знал).


А где посмотреть статистику других твоих аккаунтов?

Легко, посмотри кто ему наплюсовал на столько наград! Их первоочередная задача создание общественного мнения, удобного для россии. Понятное дело, есть кремлеботы прямые как дубина - те сразу себя выдают. Этот другой - человек пишет всегда простыни, и очень хитро обходит скользкие вопросы.

Методом простых подсчётов из 150 последних благодарностей 34 от пользователя RomanTik.
Востаннє редагувалось BIGor в Пон 12 бер, 2018 21:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:56

  BIGor написав: Ольгинец сутками сидящий на этом форуме, считает, что разбирается в ситуации лучше руководства Нафтогаза и Газпрома!

Критик напоминает Арбузова. Хотя, может и Клименко, Арбуз всегда был молчалив :)
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:01

Как по мне, это успех для Украины. И я искренне рад этому.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:02

  lapay написав:
  MrNice написав:
  Criticus написав:Я понимаю, что Витренко просто "забыл" пересчитать под свою влажную мечту о неттинге сумму пени для Газпрома.

Но теперь эту чушь понес в массы не только он, а еще и Президент..


Да, увы, это так:
Naftogaz also said that interest is charged on Gazprom's debt and it is $526,000 per day, which is 4.14% per annum on $4.63 billion.

At the same time, the arbitration court's earlier decision on the gas supply contract states that Naftogaz should pay Gazprom an interest rate on a $2.019 billion debt set at 10.95% per annum (0.03% per day) since December 22.

и даже чуть хуже: задолженность Нафтогаза отсчитывается с 22 декабря...

ИТОГО: Газпром заплатит на следующий день после платежа Нафтогаза, зарабатывая "по копеечке" (100 тыщ) в день :(

Ага, тримайте карман ширше. :D
https://www.radiosvoboda.org/a/29071375.html
Юрій Вітренко, директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України», зазначає, що технічно зобов’язання «Газпрому» почалися з 28 лютого. Тобто, вже сьогодні нараховуються відсотки, які нині перевищують півмільйона доларів. Відсотки (7% річних) нараховуються на суму в 2, 6 млрд доларів.


Вы же не ответили на мой вопрос! Вы тихо его обошли!

Повторяю - как при неттинге платежей пеня Газпрома может составлять 0,5 млн долларов в сутки при ставке 4.14% годовых и базе для применения пени равной сумме неттинга, то есть 2.56 млрд долларов?

Витренко изобрел новую математику?

Я же говорю - это ложь, которая видна насквозь! Которая вычисляется в уме без калькулятора, если только этот ум способен к критическому восприятию, а не находится во власти псевдо-патриотический эйфории.

PS: Sommer, вы же знаете, что у меня только один запасный (о чем я не скрывал), и там даже 100 сообщений нет
Criticus
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:07

Re: Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу

  antikkristall написав:Ну да, только в английском тексте реальная информация а по по ссылке мечты Витренко об очередной премии и не более, но главное верить и все будет хорошо, по-крайней мере у "рэхворматоров"

Англійська не робить російське інформагентство краще обізнанішим, з результатами арбітражу, ніж Вітренко. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:11

Re: Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу

  Criticus написав:Повторяю - как при неттинге платежей пеня Газпрома может составлять 0,5 млн долларов в сутки при ставке 4.14% годовых и базе для применения пени равной сумме неттинга, то есть 2.56 млрд долларов?

Витренко изобрел новую математику?

Вітренко каже про 7% річних. Це менше, ніж відсотки, які повинен був платити Нафтогаз, за свій борг. Скоріш за все, журналюги з рашен агенства просто тупо вирахували відсотки, а не взяли їх з рішення Арбітражу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:19

  Деньги написав:Как по мне, это успех для Украины. И я искренне рад этому.


Успех будет, когда (если) мы получим деньги. Получим, благодаря стратегии, а не болтологии, которой занимается высокооплачиваемый менеджмент Нефтегаза!

Можете проверить мои посты - я выражал "осторожную радость" по поводу решения Арбитража.

Но для меня этого недостаточно! Кроме бумажного решения, должны быть и условия, которые заставят Газпром исполнить решение! И об этом я тоже писал и продолжаю писать, в отличие от свидетей пэрэмоги, включая вас, которые уже празднуют виртуальную победу.

А менеджмент Нефтегаза уже даже получил за нее бонусы, и, наверняка, успел потратить...

PS: не знаю, чем я вам напомнил Арбузова. Возможно тем, что тот пишет критические опусы о власти. Знаете, в чем разница - если власть поменяется на ту, которая устроит Арбузова (надеюсь, что этого не произойдет), я продолжу разносить власть, а Арбуз заткнется. Прошлой власти от меня не досталось только потому, что я ЕЩЕ не писал на этом форуме

PPS: BIGor, да, RomanTik меня плюсует часто - наверно, разделяет то, о чем я пишу. Но тут, как говорится, чья бы мычала, но не ваша - посмотрите на авторов своих лайков... На манеже все же (с), как говорится :mrgreen:
Criticus
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