Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу...

Criticus написав:

Успех будет, когда (если) мы получим деньги. Получим, благодаря стратегии, а не болтологии, которой занимается высокооплачиваемый менеджмент Нефтегаза! Можете проверить мои посты - я выражал "осторожную радость" по поводу решения Арбитража. Но для меня этого недостаточно! Кроме бумажного решения, должны быть и условия, которые заставят Газпром исполнить решение! И об этом я тоже писал и продолжаю писать, в отличие от свидетей пэрэмоги, включая вас, которые уже празднуют виртуальную победу. А менеджмент Нефтегаза уже даже получил за нее бонусы, и, наверняка, успел потратить... PS: не знаю, чем я вам напомнил Арбузова. Возможно тем, что тот пишет критические опусы о нынешней власти. А знаете, в чем разница - если власть поменяется на ту, которая устроит Арбузова (надеюсь, что этого не произойдет, но предположим), я продолжу разносить власть, а Арбуз заткнется. Прошлой власти от меня не досталось только потому, что я ЕЩЕ не писал на этом форуме. PPS: BIGor, да, RomanTik меня плюсует часто - наверно, разделяет то, о чем я пишу. Но тут, как говорится, чья бы мычала, но не ваша - посмотрите на авторов своих лайков... На манеже все же (с), как говорится