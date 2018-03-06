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Кожен день невиконання рішення
Стокгольмського арбітражу...

Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:17

Re: кожен день

  Деньги написав:"критические" статьи Арбузова - один в один с вашими

Вы с ними не согласны? но ознакамливаетесь
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:24

Re: невиконання

  makishin60 написав:готовимся к очередному осеннему подорожанию газа , тепла и воды (

Разве когда-то говорилось, что этого не будет? подорожания
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:49

lapay
Витренко никак не может определиться с процентом:

Додано: Пон 12 бер, 2018 20:05
Відсотки (7% річних) нараховуються на суму в 2, 6 млрд доларів.

Додано: Пон 12 бер, 2018 22:39
на борг застосовується шведське право, тобто 8% річних.

Додано: Вів 13 бер, 2018 09:17
Наразі ставка Банка Швеціїскладає -0,5% річних, тому пеня буде складати 7,5% річних. Очевидно, саме про це і казав Вітренко.

Может ему стоит наконец-то прочитать решение арбитража и понять, какую конкретную цифру надо называть.

на борг застосовується шведське право

Наразі ставка Банка Швеціїскладає -0,5% річних

По решению арбитража установлена плавающая процентная ставка?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:57

Re: Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу

  yanyura написав:Витренко никак не может определиться с процентом:

Він і не казав, який саме відсоток. Є тільки сумма щоденної пені.

  yanyura написав:По решению арбитража установлена плавающая процентная ставка?

Можна лише гадати, що саме там написано. На мою думку, найбільш вірогідна саме така формула.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:10

Re: Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу

  lapay написав:Він і не казав, який саме відсоток. Є тільки сумма щоденної пені.

А как же это (из вашей ссылки):
Юрій Вітренко, директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України», зазначає, що технічно зобов’язання «Газпрому» почалися з 28 лютого. Тобто, вже сьогодні нараховуються відсотки, які нині перевищують півмільйона доларів. Відсотки (7% річних) нараховуються на суму в 2, 6 млрд доларів.

https://www.radiosvoboda.org/a/29071375.html

И еще - зная сумму долга и сумму ежедневной пени легко определить %.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:26

  yanyura написав:
  lapay написав:Він і не казав, який саме відсоток. Є тільки сумма щоденної пені.

А как же это (из вашей ссылки):
Юрій Вітренко, директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України», зазначає, що технічно зобов’язання «Газпрому» почалися з 28 лютого. Тобто, вже сьогодні нараховуються відсотки, які нині перевищують півмільйона доларів. Відсотки (7% річних) нараховуються на суму в 2, 6 млрд доларів.

https://www.radiosvoboda.org/a/29071375.html

И еще - зная сумму долга и сумму ежедневной пени легко определить %.

Відсоток написали журналісти. Російські вирахували 4,44%, журналісти Радіо Свободи вирахували 7%. Сам Вітренко нічого про відсоток не казав - я давав конкретне посилання на його слова (55 хв пресконференції).
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:53

Re: Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу

  lapay написав:Відсоток написали журналісти. Російські вирахували 4,44%, журналісти Радіо Свободи вирахували 7%. Сам Вітренко нічого про відсоток не казав - я давав конкретне посилання на його слова (55 хв пресконференції).

Ну вы уже определитесь наконец с цифрой %%:
Додано: Пон 12 бер, 2018 23:03
Немає ніде цифри 4,14%, крім в запоребрикових новинах

Додано: Вів 13 бер, 2018 14:26
Російські вирахували 4,44%



И еще. Вы приводите прямо противоположное::
я давав конкретне посилання на його слова (55 хв пресконференції).

Сам Вітренко нічого про відсоток не казав

Так говорил Витренко о процентах или не говорил?

Если вы об этом:
Брехня. https://www.radiosvoboda.org/a/29071375.html
На 55 хвилині Вітренко каже, що в контракті не були прописані відсотки за недостатній транзит, тому на борг застосовується шведське право, тобто 8% річних.

то по ссылке https://www.radiosvoboda.org/a/29071375.html нет никакой прессконференции и соотв. слов Витренко.

И если
Відсоток написали журналісти.

То зачем повторять чужие глупости - "7% річних", "8% річних", "7,5% річних".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:17

К осени, когда колесо генотьбы сделает очередной оборот, возникнет вопрос - а сколько же ляхи на хохлах будущей зимой на газе "нагреют" %? И сдается мне, что в Стокгольме и на Мальдивах будет всяко теплее предстоящей зимой, чем в Киеве.
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:29

Re: Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу

  yanyura написав:о по ссылке https://www.radiosvoboda.org/a/29071375.html нет никакой прессконференции и соотв. слов Витренко.

В мене є, можна і тут https://www.5.ua/ekonomika/naftohaz-vs- ... 65828.html
  yanyura написав:Ну вы уже определитесь наконец с цифрой %%:

Я її не знаю точно. Приблизно 7,5 - 8 %.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:45

  Jack Reacher написав:К осени, когда колесо генотьбы сделает очередной оборот, возникнет вопрос - а сколько же ляхи на хохлах будущей зимой на газе "нагреют" %? И сдается мне, что в Стокгольме и на Мальдивах будет всяко теплее предстоящей зимой, чем в Киеве.

Ясное дело.
Гарант слетал на Мальдивы, проверил, тепло ли там. Генпрокурор Сейшелы испытал на теплоотдачу. Посидят за шоколадной вишней в коньяке, сравнят впечатления. Где теплее - туда и отправят нас на всю зиму. Газ не нужен - Россия рвет волосы вдоль анального отверстия и горько рыдает, поляки без профита. Многоходовочка :wink:
antey1969
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