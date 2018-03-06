Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу...
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lapay написав:Він і не казав, який саме відсоток. Є тільки сумма щоденної пені.
А как же это (из вашей ссылки):
Юрій Вітренко, директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України», зазначає, що технічно зобов’язання «Газпрому» почалися з 28 лютого. Тобто, вже сьогодні нараховуються відсотки, які нині перевищують півмільйона доларів. Відсотки (7% річних) нараховуються на суму в 2, 6 млрд доларів.
lapay написав:Він і не казав, який саме відсоток. Є тільки сумма щоденної пені.
А как же это (из вашей ссылки):
Юрій Вітренко, директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України», зазначає, що технічно зобов’язання «Газпрому» почалися з 28 лютого. Тобто, вже сьогодні нараховуються відсотки, які нині перевищують півмільйона доларів. Відсотки (7% річних) нараховуються на суму в 2, 6 млрд доларів.
И еще - зная сумму долга и сумму ежедневной пени легко определить %.
Відсоток написали журналісти. Російські вирахували 4,44%, журналісти Радіо Свободи вирахували 7%. Сам Вітренко нічого про відсоток не казав - я давав конкретне посилання на його слова (55 хв пресконференції).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Відсоток написали журналісти. Російські вирахували 4,44%, журналісти Радіо Свободи вирахували 7%. Сам Вітренко нічого про відсоток не казав - я давав конкретне посилання на його слова (55 хв пресконференції).
Ну вы уже определитесь наконец с цифрой %%:
Додано: Пон 12 бер, 2018 23:03 Немає ніде цифри 4,14%, крім в запоребрикових новинах
Додано: Вів 13 бер, 2018 14:26 Російські вирахували 4,44%
И еще. Вы приводите прямо противоположное::
я давав конкретне посилання на його слова (55 хв пресконференції).
К осени, когда колесо генотьбы сделает очередной оборот, возникнет вопрос - а сколько же ляхи на хохлах будущей зимой на газе "нагреют" %? И сдается мне, что в Стокгольме и на Мальдивах будет всяко теплее предстоящей зимой, чем в Киеве.
Jack Reacher написав:К осени, когда колесо генотьбы сделает очередной оборот, возникнет вопрос - а сколько же ляхи на хохлах будущей зимой на газе "нагреют" %? И сдается мне, что в Стокгольме и на Мальдивах будет всяко теплее предстоящей зимой, чем в Киеве.
Ясное дело. Гарант слетал на Мальдивы, проверил, тепло ли там. Генпрокурор Сейшелы испытал на теплоотдачу. Посидят за шоколадной вишней в коньяке, сравнят впечатления. Где теплее - туда и отправят нас на всю зиму. Газ не нужен - Россия рвет волосы вдоль анального отверстия и горько рыдает, поляки без профита. Многоходовочка