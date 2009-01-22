Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу...
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antey1969 написав:Гарант слетал на Мальдивы, проверил, тепло ли там. Генпрокурор Сейшелы испытал на теплоотдачу. Посидят за шоколадной вишней в коньяке, сравнят впечатления. Где теплее - туда и отправят нас на всю зиму. Газ не нужен
Дело за малым - успеть херлуп протянуть и туда и туда.
Также с 2002 до 2010 он работал на различных должностях в НАК «Нафтогаз Украины», в частности, в департаменте корпоративных финансов и ценовой политики госхолдинга и советником председателя правления НАК. Участвовал в реструктуризации внешнего долга госхолдинга путем формального обмена еврооблигаций и других обязательств на новые еврооблигации. С 2008 по 2010 годы занимал должность советника председателя правления Компании. На последних двух должностях участвовал в многочисленных переговорах с ОАО «Газпром».
yanyura написав:И еще по штрафам. П. 6.2 "Контракта"
Газовое соглашение Тимошенко-Путина. Полный текст Четверг, 22 января 2009
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 2/4462671/ говорит только о размере штрафа (пени), налагаемом на Украину (0,03% от суммы за каждый день, х 365 = 10,95% годовых), о штрафах на РФ ни слова.
Так про що ж, як не про це, Вітренко говорить? Чи у Вас не тільки сайти інші, але й вся реальність?
Вы серьезно считаете, что ни Коболев, ни Витренко непричастны к тому, что в Контракте не были прописаны штрафные сануции к Газпрому?
Еще раз по буквам. О Коболеве:
С 2008 по 2010 годы занимал должность советника председателя правления Компании. На последних двух должностях участвовал в многочисленных переговорах с ОАО «Газпром».
И о Витренко
Также Юрий Витренко принял участие в подписании невыгодного для Украины газового контракта с «Газпромом» в 2009 году. Его роль состояла в том, чтобы просчитать адекватную стоимость газа и продумать все условия сделки.
Юрій Вітренко Головний комерційний директор Групи Нафтогаз ... Працював в Нафтогазі у 2002-2003 роках та у 2005-2010 роках. Відповідав за залучення кредитів від міжнародних банків та реструктуризацію зобов’язань Нафтогазу, був штатним та позаштатним радником голови правління.
lapay написав:Вам сказали, скільки грошей кожен день пені.
А еще сказали
Сьогоднішнім рішенням Стокгольмського Арбітражу Україна виграла 4 млрд 600 млн доларів США.
З цих коштів будуть сплачені газ, який споживався нами в дуже важкому 2014 році. І до бюджету державної компанії НАК "Нафтогаз України" буде зараховано 2 млрд 560 млн доларів США. При чому будуть зараховані негайно.
Как вы сказали - запоребриковое СМИ? Редакция, вы это стерпите?
Что касается ваших научных изысканий по шведской ставке то ли 7%, то ли 8% (прям как в том анекдоте "гдэ-то сэм-восэм") - вы дали над собой знатно посмеяться, особенно юристам.
Ну присудил какой-то судья по какому то решению 8 процентных пунктов в плюс к базовой ставке ЦБ Швеции. Ну и что? Это стало общепринятой практикой?
Вы еще не забудьте объяснить, руководствуясь той же логикой, как так случилось, что по "шведскому праву" Нефтегазу на долг определили пеню со ставкой 10,95% (которую вы не отрицаете), и одновременно по этому же "праву" Газпрому определили пеню со ставкой 7%-8%! И это все один и тот же Арбитраж по одному и тому же пакету дел!
То есть использовать ставку по совсем другому дела 2012 года в решении по делу 2018 года логичней, чем ставку по тому же делу 3-месячной давности??? Ну-ну...
Вы уверены, что дедуктивные способности вас не подводят? Витренко хоть знает за что топит - за мнимую пэрэмогу он уже получил огромный бонус и еще раз его получил. А вы то за что топите?...