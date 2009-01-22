Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу...

Додано: Сер 14 бер, 2018 00:39

lapay написав: yanyura написав:

Так что прав, скорее всего Criticus, написав

Если начислять ее на 4.63 млрд долларов, то получится 526 тыс долларов в сутки.



А если на 2.56 млрд долларов, то 290 тыс долларов в сутки (4,14% * 2,56 млрд / 365 дней).



Так что прав, скорее всего, написав

Немає ніде цифри 4,14%, крім в запоребрикових новинах, де вони тупо порахували. Вітренко каже про відсотки по шведському праву, які нараховуються на залишок в 2,56 млрд. Немає ніде цифри 4,14%, крім в запоребрикових новинах, де вони тупо порахували. Вітренко каже про відсотки по шведському праву, які нараховуються на залишок в 2,56 млрд.

Вообще то новость о ставке 4.14% для Газпрома со ссылкой на Нефтегаз публиковал и... finance.ua!Как вы сказали - запоребриковое СМИ? Редакция, вы это стерпите?Что касается ваших научных изысканий по шведской ставке то ли 7%, то ли 8% (прям как в том анекдоте "гдэ-то сэм-восэм") - вы дали над собой знатно посмеяться, особенно юристам.Ну присудил какой-то судья по какому то решению 8 процентных пунктов в плюс к базовой ставке ЦБ Швеции. Ну и что? Это стало общепринятой практикой?Вы еще не забудьте объяснить, руководствуясь той же логикой, как так случилось, что по "шведскому праву" Нефтегазу на долг определили пеню со ставкой 10,95% (которую вы не отрицаете), и одновременно по этому же "праву" Газпрому определили пеню со ставкой 7%-8%! И это все один и тот же Арбитраж по одному и тому же пакету дел!То есть использовать ставку по совсем другому дела 2012 года в решении по делу 2018 года логичней, чем ставку по тому же делу 3-месячной давности??? Ну-ну...Вы уверены, что дедуктивные способности вас не подводят? Витренко хоть знает за что топит - за мнимую пэрэмогу он уже получил огромный бонус и еще раз его получил. А вы то за что топите?...