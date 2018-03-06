Не бреши. Цитату на мої слова.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 бер, 2018 09:44
Re: Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу
Не бреши. Цитату на мої слова.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:12
Re: по буквам
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:43
Я ж говорю - один оператор учетки не знает, что думает и пишет другой )
Востаннє редагувалось Criticus в Сер 14 бер, 2018 10:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:45
Criticus
Де я погоджувався з 4,14%, брехло?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:55
Все с вами понятно - факт настолько существенный для вас, что вы не видите смысла дискутировать дальше, при этом вы с ним несогласны И это с вашим то рвением спорить со всем, с чем вы не согласны.
Вот это действительно недостойно дальнейшей дискуссии! Не умеете признавать свои ошибки - будете их допускать и дальше!
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:13
Российский "Газпром" вчера, 21 марта, подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по поставке газа. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сообщение пресс-службы "Газпрома".
Поскольку окончательное решение арбитров по этому спору основано на тех же выводах, что и ранее принятое отдельное решение по арбитражному разбирательству, ходатайство подано на аналогичных основаниях, а именно - по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибках", - говорится в сообщении.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
реклама
|