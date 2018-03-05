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Великобританія відмовиться від російського газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 бер, 2018 22:53
Кого вас? Я родился в Эстонии и живу в Люксембурге. И что вы там увидели в вашей ссылке?? До этого представитель российского мида назвала парламент цирком. Или уже забыли ?? А пару лет назад министр внутренних дел Украины назвал Трампа маргиналом. Будем дальше вспоминать??
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repulse1815
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