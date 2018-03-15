Гиперлупом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 бер, 2018 11:51
Гиперлупом
Всё IMHO
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:01
Ес оказывает финансовую помощь Украине в том числе и для поддержания платежеспособного баланса для закупки газа по реверсу. Сомнительно, чтобы Европа давала деньге Украине чтобы она газ покупала где попало. Скорее всего будет как с американским углем - придет один-два парохода - объявят новые цены Доха+ и что "весь арабский мир за нас", а газ будет по факту как всегда собственной добычи и газпромовский.
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:05
И мы же до конца не видим всей финансовой цепочки по выводу денег. Власть свои прокладки по выводу и отмыванию денег однозначно вписывает в эти цепочки. То что Фонсека накрылась медным тазом абсолютно никак не повлияло на вывод бабала и внутренних схем по его добыче.
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:52
Re: Потрошенко анонсував
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:55
Re: Порошенко анонсував старт переговорів про постачання...
Але точно знаємо - є він, цей золотий ланцюг. Класова чуйка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 21 бер, 2018 17:41
Ну почему не видим, иногда "видим".
На примере вышек: сначала были "вышки Бойка", затем, внезапно оказалось, что Бойко "непричем" и те вышки стали "Кацубы". Затем, Кацуба "посотрудничал" со следствием и вышки оказались Януковича, через Бакулина - которому вроде уже предложили "вернисьявсепрощу" за толику малую. Правда, оба персонажа уже давно обитают где то в районе Подмосковья и им на эти обвинения нас.рать.
Ну а то, что физически те вышки, сколько бы они не стоили, про**ала уже эта власть во главе с Парубием, в марте 2014 года, вообще не поставив их под охрану, ни пограничной службой, ни находящемся рядом, в Одессе тем же "Сагайдачным" и хотя бы взводом морпехов - об этом конечно неудобно сейчас говорить.
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