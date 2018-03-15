Порошенко анонсував старт переговорів про постачання...

Додано: Сер 21 бер, 2018 17:41

sal написав: Jack Reacher написав: И мы же до конца не видим всей финансовой цепочки по выводу денег. Власть свои прокладки по выводу и отмыванию денег однозначно вписывает в эти цепочки. И мы же до конца не видим всей финансовой цепочки по выводу денег. Власть свои прокладки по выводу и отмыванию денег однозначно вписывает в эти цепочки.

Мы не видим суммы денег, имена, фамилии.. Мы не видим суммы денег, имена, фамилии..

физически

Ну почему не видим, иногда "видим".На примере вышек: сначала были "вышки Бойка", затем, внезапно оказалось, что Бойко "непричем" и те вышки стали "Кацубы". Затем, Кацуба "посотрудничал" со следствием и вышки оказались Януковича, через Бакулина - которому вроде уже предложили "вернисьявсепрощу" за толику малую. Правда, оба персонажа уже давно обитают где то в районе Подмосковья и им на эти обвинения нас.рать.Ну а то, чтоте вышки, сколько бы они не стоили, про**ала уже эта власть во главе с Парубием, в марте 2014 года, вообще не поставив их под охрану, ни пограничной службой, ни находящемся рядом, в Одессе тем же "Сагайдачным" и хотя бы взводом морпехов - об этом конечно неудобно сейчас говорить.