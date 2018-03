Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Сер 21 бер, 2018 13:07 Итоги: Мировой фондовый рынок 21.03.18 США



Во вторник фондовые индексы США выросли благодаря сильному росту в энергетическом секторе. Рынок восстановил часть потерь предыдущего дня, когда резко упали акции технологического сектора.



Участники рынка также ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое началось в начале дня. Инвесторы следят за признаками того, что центральный банк предпримет более агрессивный путь к нормализации денежно-кредитной политики.



Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 119 пунктов, или на 0,5%, до 24 730 пунктов, акции Boeing Co. (+ 1,77%) и Nike Inc. (+1,66%) оказали поддержку индексу «голубых фишек».



Индекс Nasdaq вырос на 20 пунктов, или 0,3%, до 7 364 пунктов. Индекс S&P500 прибавил 4 пункта, или 0,2%, до 2,717, при этом энергетический сектор вырос на 1,1%, поддерживая индекс широкого рынка.



Между тем, в понедельник Dow упал на 335,60 пункта, или на 1,4%, до 24 610,91 пунктов. Индекс S&P500 упал на 1,4% до 2 712,92 пунктов, а высокотехнологичный Nasdaq упал на 1,8% до 7 344,24 пунктов, что является самым большим однодневным процентным снижением с начала февраля.



Энергетический сектор помог вернуть фондовый рынок на положительную территорию после того, как цены на нефть закрылись на самых высоких уровнях месяца.

Но технологические акции усилили снижение после того, как акции Facebook показали свое крупнейшее однодневное процентное снижение с 2014 года в понедельник и потеряли почти $40 миллиардов на рынке. Эти потери, в свою очередь, повлияли на акции социальных сетей и на технологический сектор/



Накануне индексы потеряли до 1,8% после новостей об утечке данных социальной сети Facebook FB, а акции компании просели примерно на 7%, закрывшись самым сильным снижением за четыре года. За один день торгов владелец сети Марк Цукерберг обеднел на $5 миллиардов.

Во вторник начнется двухдневное заседание FOMC Федрезерва США, итоги которого станут известны в среду. Рынок ожидает роста процентной ставки на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75%.



Инвесторы также будут ждать от регулятора подсказок относительно того, будет ли ключевая ставка повышена три или четыре раза в текущем году.

В четверг, 22 марта, состоится заседание Банка Англии. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит базовую ставку на уровне 0,5%.



«Мы видим, что на рынки возвращается волатильность... Мы хотим больше ясности по поводу того, что на самом деле происходит с рынком, с нынешними экономическими данными. И это обратит рынок в ту или иную сторону», - таково мнение старшего рыночного специалиста TD Ameritrade Шона Круза.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,47%, до 24727,27 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,15%, до 2716,94 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавив 0,27%, оказался на уровне 7364,30 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились во вторник ростом ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок во вторник снизился, чему помог откат евро после выхода слабых данных по индексу настроений бизнеса в Германии. Снижение фунта после выхода данных о замедлении инфляции в Великобритании помогло росту британских «голубых фишек».



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,51%, после снижения на 0,2% в течение дня. В понедельник индекс снизился на 1,1%.



Пара евро-доллар снизилась на 0,6% до $1,2262 с $1,2336 в конце понедельника.

Пара фунт-доллар снизилась на 0,15% до $1,3992 с $1,4025 в конце понедельника.



В начале сессии фондовый рынок региона колебался, но вернулся на позитивную территорию при снижении евро ниже $1,23. Укрепление евро обычно оказывает давление на акции европейских экспортеров.



Евро снизился после того, как вышли данные по индексу настроения бизнеса по опросу ZEW в Германии: индекс экономического настроения снизился в марте до 5,1, минимального уровня с сентября 2016 г. Это также было ниже среднего прогноза аналитиков 13,1, и ниже 17,8 в феврале.



Президент ZEW Ахим Вамбах отмечает в заявлении, что «Опасения в отношении ведомого США мирового торгового конфликта сделали экспертов более осторожными в прогнозах. Сильный евро также сдерживает экономическую перспективу для Германии, страны, которая полагается на экспорт. Вместе с сохранением экспертами позитивной оценки текущей ситуации, перспектива, в целом, остаются позитивной».



Уровень инфляции в Великобритании снизился в феврале до 2,7% с 3% в январе. Это ниже 2,8% в среднем по прогнозу аналитиков.



Евро и фунт выросли в понедельник против доллара США после того, как ЕС и Великобритания договорились об общих условиях двухлетнего переходного периода по Brexit, но это оказало давление на региональные акции.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,51%, после снижения на 0,2% в течение дня. В понедельник индекс снизился на 1,1%.



Британский FTSE 100 вырос на 0,26% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 061,27 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,74%, до 12 307,33 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,57% — на отметке 5 252,43 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Австралии, по итогам торгов среды снизились на фоне неопределенности вокруг ожидаемого решения ФРС США по базовой ставке.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,02%, до 2484,97 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,29%, до 3280,95 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на 0,73%, до 1858,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,43%, до 31414,52 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,24%, достигнув 5950,3 пункта.



Биржи Японии в среду были закрыты в связи с государственным праздником в стране - Днем весеннего равноденствия. По итогам вторника Nikkei 225 снизился на 0,47%, до 21380,97 пункта.



Участники рынка в среду ожидают решения ФРС США по дальнейшей денежной политике. Аналитики предполагают, что по итогам двухдневного заседания регулятор повысит процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых. Немаловажным фактором является то, что текущее заседание впервые проходит под председательством нового главы Федрезерва Джерома Пауэлла.



«Никто не знает, чего ожидать от заседания ФРС. К этой встрече приковано много взглядов, и не только потому, что это первая пресс-конференция Джерома Пауэлла по итогам заседания, но и из-за вероятности некоторых изменений в заявлении ФРС», - таково мнение главы отдела торговли на азиатских биржах в Oanda Стивена Иннеса.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС на закрытии торгов во вторник закрылись ростом. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,41% - до 2291,18 пункта.



В свою очередь индекс РТС увеличился на 1,19% и составил 1256 пунктов.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 2,23% - до $67,6 за баррель. Этим поясняется вторничный оптимизм на биржах РФ, подтверждая в очередной раз статус этой страны как региональной и очень агрессивной бензоколонки.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,78%, «Газпрома» — на 1,7%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,9%. Акции «АЛРОСы» снизились в цене на 0,36%, Московской биржи — на 0,9%.



Российский фондовый рынок во вторник торговался с постоянной переменой настроения. В результате индекс Мосбиржи по-прежнему остается в коридоре 2 250—2 300 пунктов, а попытки роста рублевого индикатора не выглядят впечатляющими. Промежуточные поддержки проходят по уровням 2 275 и 2 260 соответственно, сопротивление находится около 2 300 пунктов. Индекс РТС во вторник получал поддержку от укрепляющегося рубля, но и здесь рассчитывать на опору целиком и полностью все-таки не стоит: геополитический риск никуда не делся. Индекс РТС проторгуется в ближайшие дни в пределах 1 235—1 270 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 20 марта, понизился на 0,44 пункта или на 0,13% до уровня 352,13 пунктов.



Объем торгов за день составил 416 млн. грн., акциями наторговали 0,50 млн. грн.



Как сообщалось в понедельник 19 марта, ПФТС-индекс повысился на 0,01 пункта до уровня 352,57 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 37,07 пунктов или на 11,77% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 20 марта, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром опускаются, чему способствует негативная динамика американских бирж.



По состоянию на 06.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,26%, до 3270,82 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1857,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,54%, до 31344,2 пункта.



Корейский KOSPI снижался на 0,24%, до 2469,65 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,54%, до 5927,1 пункта, Nikkei 225 - на 0,74%, до 21321,54 пункта.



Биржи США в понедельник закрылись снижением на 1,4-1,9% на фоне внутренних новостей.

В понедельник издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook FB. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.



К закрытию торгов акции Facebook упали на 6,8% - это худший день для бумаг компании почти за четыре года, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ показал самое значительное снижение среди остальных индексов - на 1,84%.

Вместе с этим инвесторы готовятся к заседанию FOMC Федрезерва США, которая в среду объявит свое решение по ставке.



По данным CME Group, 91,6% экспертов считают, что базовая ставка будет повышена до 1,5-1,75% годовых. В понедельник показатель составлял 94,4%.



Инвесторы ослабили свои позиции накануне заседания Федрезерва. Рынки разделились во мнении относительно того, будет ли регулятор повышать ставку три раза в этом году или четыре.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Японии и Австралии, по итогам торгов вторника вышли в «зеленую зону», отыграв падение в первые часы торгов.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,42%, до 2485,52 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,35%, до 3290,64 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,23%, до 1872,33 пункта, а гонконгский Hang Seng Index - на 0,11%, до 31549,93 пункта.



При этом японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,47%, до 214380,97 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,39%, достигнув 5936,4 пункта.



В первые часы торгов вторника индексы на биржах Азии единодушно опускались на фоне негативной динамики американских бирж, однако к концу торгов многие инвесторы перешли к покупкам подешевевших акций и вывели большинство рынков региона в «плюс».



Участники торгов обратили внимание на заявления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о том, что Китай намерен продолжать политику открытости и расширять доступ иностранных инвесторов на китайский рынок. По словам премьера Госсовета, для открытия рынков КНР существует множество перспектив, поэтому власти Китая будут снижать ввозные пошлины, в том числе на лекарства, при этом пошлины на препараты для лечения раковых заболеваний могут быть вообще отменены.



Аналитики Soochow Securities, мнение которых приводит агентство Рейтер, полагают, что новые решения властей Китая будут способствовать долгосрочному развитию медицинского и фармацевтического секторов страны.



В то же время ключевым событием для мировых рынков на текущей неделе остается заседание ФРС, которое состоится 20-21 марта. По мнению большинства аналитиков, по его итогам регулятор повысит базовую процентную ставку в стране на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.00 Киева вырос на 0,4% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 070,59 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,25% и был равен 12 247,2 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,22%, находился на отметке 5 234,43 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торги во вторник снижением биржевых индексов: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,24% - до 1635,41 пункта, индекс ПФТС - на 0,13%, до 352,13 пункта.



Объем торгов на УБ составил 284,02 млн. грн., в том числе акциями - 8,2 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 416 млн. грн., в том числе акциями - 0,5 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подешевели бумаги Центрэнерго (-1,27%), Райффайзен Банка Аваль (-0,89%) и Укрнафты (-0,19%).

Выросли в цене акции Турбоатома (+1,22%), Мотор Сичи (+0,81%) и Донбассэнерго (+0,05%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,38%) и Центрэнерго (-0,89%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,04% - до 516,72 пункта при объеме торгов 1,3 млн. злотых (10,4 млн. грн.).



Среди индексных акций снизились в цене бумаги «Астарты» (-0,39%) и «Кернела» (-0,38%).

Тройку лидеров роста составили бумаги «Милкиленда» (+3,76%), «Агротона» (+2,95%) и KSG Agro (+2,35%).



К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду растут в ожидании подведения итогов заседания FOMC Федрезерва США и комментариев регулятора о планируемых темпах повышения ставки в текущем году.



По состоянию на 06.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,48% - до 3306,28 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,63%, до 1884,14 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,21% - до 31931,05 пункта, корейский KOSPI - на 0,07%, до 2486,67 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,29%, до 5953,2 пункта.



Японский Nikkei 225 в среду не торгуется в связи с государственным праздником в стране - Днем весеннего равноденствия.



Участники рынка ожидают первой в этом году встречи FOMC ФРС США. Аналитики почти уверены, что по итогам заседания, которое проходит 20-21 марта, регулятор повысит процентную ставку до 1,5-1,75% годовых - такого результата ожидает 94,4% экспертов, опрошенных CME Group.



Инвесторов на мировых фондовых рынках в первую очередь интересуют комментарии Федрезерва относительно планируемых темпов увеличения ставки в 2018 году.



«Явные намеки на четыре повышения ставки в этом году могут привести к распродаже на рынках акций и облигаций», - считает аналитик FIIG Securities в Сиднее Джонатан Шеридан.



По мнению эксперта, основная опасность заключается в том, что ФРС «перестарается с повышением ставок в условиях неустойчивой экономики».



Вместе с тем, рост на азиатских фондовых площадках в среду поддержан позитивной статисткой. По данным исследования агентства Reuters, индекс доверия в деловых кругах стран Азии в первом квартале текущего года вырос до самого высокого уровня за семь лет - до 79 пунктов, увеличившись на 1 пункт по сравнению с четвертым кварталом 2017 года.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Австралии, по итогам торгов среды снизились на фоне неопределенности вокруг ожидаемого решения ФРС США по базовой ставке.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,02%, до 2484,97 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,29%, до 3280,95 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на 0,73%, до 1858,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,43%, до 31414,52 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,24%, достигнув 5950,3 пункта.



Биржи Японии в среду были закрыты в связи с государственным праздником в стране - Днем весеннего равноденствия. По итогам вторника Nikkei 225 снизился на 0,47%, до 21380,97 пункта.



Участники рынка в среду ожидают решения ФРС США по дальнейшей денежной политике. Аналитики предполагают, что по итогам двухдневного заседания регулятор повысит процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых. Немаловажным фактором является то, что текущее заседание впервые проходит под председательством нового главы Федрезерва Джерома Пауэлла.



«Никто не знает, чего ожидать от заседания ФРС. К этой встрече приковано много взглядов, и не только потому, что это первая пресс-конференция Джерома Пауэлла по итогам заседания, но и из-за вероятности некоторых изменений в заявлении ФРС», - таково мнение главы отдела торговли на азиатских биржах в Oanda Стивена Иннеса.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в среду в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.10 Киева просел на 0,54% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 023,06 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,07% и был равен 12 298,91 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,30%, находился на отметке 5 236,77 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



