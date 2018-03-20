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Україна імпортуватиме катарський
газ через термінал в Польщі

Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:13

Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на офіційному сайті президента.

Дивися повний текст Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:13

чето зрадофилы молчат. А ведь тут легко поднавалить чего то типа "Опять шоколадная барыга будет наживаться на Катар+ вместо того чтобы добывать свой собственный газ на шельфе Труханового острова"
redmax84
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:19

Re: газ через

У Украины собственных терминалов нет?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:21

Два вопроса: 1) Есть ли физическая возможность осуществлять транспорт к нам по территории Польши? 2) Есть ли экономическая целесообразность подобных закупок (может все-таки дешевле летом "словацкий" в ПГХ закачивать)?
Спрашиваю потому, что перспектива тарифа "Свиноуйсьце+" лично меня совсем не прельщает: с учетом переработки и расходов на транзит, СПГ может вдвое дороже "трубопроводного" стоить...
Radon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:35

Re: катарський газ через термінал

  Radon написав:СПГ может вдвое дороже "трубопроводного" стоить

"Энергонезависимость" имеет свою цену.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:38

Да не вопрос: кому этот газ нужен, тот пусть за него и платит. А мне и собственной добычи хватает. Разве я против энергонезависимости? Но денежки счет любят, на хрена мне поляки, если можно у словаков с румынами купить, ДЕШЕВЛЕ!!! Поляков я прекрасно понимаю, у них Свиноуйсьце на 35% (примерно) в прошлом году загружено было.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:43

Re: термінал в Польщі

  Radon написав:мне и собственной добычи хватает. Разве я против энергонезависимости? Но денежки счет любят, на хрена мне поляки, если можно у словаков с румынами купить, ДЕШЕВЛЕ!!! Поляков я прекрасно понимаю, у них Свиноуйсьце

Что где вы добываете? работник ВР
sal
 
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