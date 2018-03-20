Про це йдеться на офіційному сайті президента.
Дивися повний текст Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 17:13
Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі.
Додано: Сер 21 бер, 2018 17:13
чето зрадофилы молчат. А ведь тут легко поднавалить чего то типа "Опять шоколадная барыга будет наживаться на Катар+ вместо того чтобы добывать свой собственный газ на шельфе Труханового острова"
Додано: Сер 21 бер, 2018 17:19
Re: газ через
У Украины собственных терминалов нет?
Додано: Сер 21 бер, 2018 17:21
Два вопроса: 1) Есть ли физическая возможность осуществлять транспорт к нам по территории Польши? 2) Есть ли экономическая целесообразность подобных закупок (может все-таки дешевле летом "словацкий" в ПГХ закачивать)?
Спрашиваю потому, что перспектива тарифа "Свиноуйсьце+" лично меня совсем не прельщает: с учетом переработки и расходов на транзит, СПГ может вдвое дороже "трубопроводного" стоить...
Додано: Сер 21 бер, 2018 17:35
Re: катарський газ через термінал
Додано: Сер 21 бер, 2018 17:38
Да не вопрос: кому этот газ нужен, тот пусть за него и платит. А мне и собственной добычи хватает. Разве я против энергонезависимости? Но денежки счет любят, на хрена мне поляки, если можно у словаков с румынами купить, ДЕШЕВЛЕ!!! Поляков я прекрасно понимаю, у них Свиноуйсьце на 35% (примерно) в прошлом году загружено было.
Додано: Сер 21 бер, 2018 17:43
Re: термінал в Польщі
Додано: Сер 21 бер, 2018 17:48
Я вообще-то уголь копаю, но плита с отоплением у меня дома газовые, если что.
Додано: Сер 21 бер, 2018 17:51
И вот прибежали зрадофилы.
Особенно прекрасен вопрос: "У Украины собственных терминалов нет?"
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Сер 21 бер, 2018 18:13
Re: Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в По
Терминал есть в Одессе.. но "мышебратья" из соседней страны неплохо подкидываю на молочишко "другу Эрдогану" что бы тот не пускал танкеры - газовозы через проливы..
Танкерами можно возить только внутри Черного моря.. но тут кроме Азрбайджан- Грузия - Одесса других потоков нет. Потому и тащат из Польши через их терминал..
PS Главное тут вопрос цены.. кто скажет по чем покупает Украина газ в Катаре?
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