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Україна імпортуватиме катарський
газ через термінал в Польщі

Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:16

  redmax84 написав:чето зрадофилы молчат. А ведь тут легко поднавалить чего то типа "Опять шоколадная барыга будет наживаться на Катар+ вместо того чтобы добывать свой собственный газ на шельфе Труханового острова"

Ни объемов, ни цены, ни сроков, даже сам маршрут ещё под вопросом. Что обсуждать?
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:17

Ждём формулу цены для населения Доха+Свиноуйсьце.

И так, для информации - интерконнектора с Польшей нет. Технически сегодня поставки возможны только туда!

Поэтому по бумагам будет у нас теперь и словацкий, и катарский газ. А по факту - как был зауральский, так и останется
Criticus
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:48

Criticus У тебя зауральский газ? Украина 3 года не покупает у московитов газ. А ты где живешь?
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:07

  Criticus написав:Ждём формулу цены для населения Доха+Свиноуйсьце.
И так, для информации - интерконнектора с Польшей нет. Технически сегодня поставки возможны только туда!
Поэтому по бумагам будет у нас теперь и словацкий, и катарский газ. А по факту - как был зауральский, так и останется

Есть простой выход: российский газ, предназначенный для Польши, оседает в наших хранилищах, а сжиженный, предназначенный для Украины, используется поляками. Обычная бартерная схема, по типу того же виртуального реверса. И никакого интерконнектора не нужно. Такая схема уже обсуждалась, если не ошибаюсь, еще в 15 году. Это дешевле (доплачивать/компенсировать разницу полякам), чем строить собственный СПГ терминал. А так же, это снижает риски остаться без газа в морозы (из-за снижения реверсных мощностей), как было этой зимой.
se64plus
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:10

  locustsucol написав:Criticus У тебя зауральский газ? Украина 3 года не покупает у московитов газ. А ты где живешь?

А у кого поляки, вернгры и словаки покупают газ? Не у Московии разве?
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:13

  locustsucol написав:Criticus У тебя зауральский газ? Украина 3 года не покупает у московитов газ. А ты где живешь?

Так и Британия "не покупает", ой! всего "менее 1% от потребности"... Вот только оказывается Бельгия с Нидерландами тоже большие газовые страны (в сумме около 13% поставок), как и Словакия впрочем.
Востаннє редагувалось Radon в Сер 21 бер, 2018 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:13

Ragnar
Ты про фактическое физическое происхождение молекул сырья? Со стопроцентной вероятностью, как физик, скажу что ты сейчас вдыхаешь молекулы, которые триллионы раз были в лёгких россиян. Только это демагогия, не имеющая отношения к теме.
Интерконнектор будет не для физического обеспечения, а для безопасности, которую нам сейчас обеспечивает как раз пока что только фактические незакупки газа с расеи, что очень расстраивает слапатоедов.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:15

Петро Порошенко
7 сент. 2017

В листопаді виповниться вже два роки, як ми не купуємо газу в Росії. Епоха газового шантажу – безповоротно у минулому!

https://twitter.com/poroshenko/status/9 ... 6575113217
Укртрансгаз
26 октября 2017 г. ·

Сьогодні 700 днів як Україна не імпортує газ з РФ!

https://www.facebook.com/utg.ua/posts/593554444101809
locustsucol
Сер 21 бер, 2018

Украина 3 года не покупает у московитов газ.

Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі

Кому верить?


По цене сжиженого газа см. Порошенко анонсував старт переговорів про постачання...
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:16

  Ragnar написав:
  locustsucol написав:Criticus У тебя зауральский газ? Украина 3 года не покупает у московитов газ. А ты где живешь?

А у кого поляки, вернгры и словаки покупают газ? Не у Московии разве?

Уже писали про цену энергонезависимости. Вести дела в безумным "партнером" себе дороже, чем переплачивать тем же полякам. Европейцев московия раком поставит, а с нами это было не раз. И выводы сделаны.
В тоже время, застой в развитии собственной добычи - преступление нынешней власти, никто не спорит.
se64plus
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:16

Re: Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в По

  se64plus написав:Есть простой выход: российский газ, предназначенный для Польши, оседает в наших хранилищах, а сжиженный, предназначенный для Украины, используется поляками. Обычная бартерная схема, по типу того же виртуального реверса. И никакого интерконнектора не нужно. Такая схема уже обсуждалась, если не ошибаюсь, еще в 15 году. Это дешевле (доплачивать/компенсировать разницу полякам), чем строить собственный СПГ терминал. А так же, это снижает риски остаться без газа в морозы (из-за снижения реверсных мощностей), как было этой зимой.

Дак, при такой схеме что заморачиваться с Катаром.
Проще тогда у французов, французкий СПГ купить. Французы закажут танкер газа в Ямал СПГ, да выгрузят его в Польше.
Ближе поди выйдет.
Yura_Gag
 
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