Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі

Ни объемов, ни цены, ни сроков, даже сам маршрут ещё под вопросом. Что обсуждать?
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Додано: Сер 21 бер, 2018 18:16
Ни объемов, ни цены, ни сроков, даже сам маршрут ещё под вопросом. Что обсуждать?
имхо
Додано: Сер 21 бер, 2018 18:17
Ждём формулу цены для населения Доха+Свиноуйсьце.
И так, для информации - интерконнектора с Польшей нет. Технически сегодня поставки возможны только туда!
Поэтому по бумагам будет у нас теперь и словацкий, и катарский газ. А по факту - как был зауральский, так и останется
Додано: Сер 21 бер, 2018 18:48
Criticus У тебя зауральский газ? Украина 3 года не покупает у московитов газ. А ты где живешь?
Додано: Сер 21 бер, 2018 19:07
Есть простой выход: российский газ, предназначенный для Польши, оседает в наших хранилищах, а сжиженный, предназначенный для Украины, используется поляками. Обычная бартерная схема, по типу того же виртуального реверса. И никакого интерконнектора не нужно. Такая схема уже обсуждалась, если не ошибаюсь, еще в 15 году. Это дешевле (доплачивать/компенсировать разницу полякам), чем строить собственный СПГ терминал. А так же, это снижает риски остаться без газа в морозы (из-за снижения реверсных мощностей), как было этой зимой.
Додано: Сер 21 бер, 2018 19:10
Додано: Сер 21 бер, 2018 19:13
Так и Британия "не покупает", ой! всего "менее 1% от потребности"... Вот только оказывается Бельгия с Нидерландами тоже большие газовые страны (в сумме около 13% поставок), как и Словакия впрочем.
Востаннє редагувалось Radon в Сер 21 бер, 2018 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 бер, 2018 19:13
Ragnar
Ты про фактическое физическое происхождение молекул сырья? Со стопроцентной вероятностью, как физик, скажу что ты сейчас вдыхаешь молекулы, которые триллионы раз были в лёгких россиян. Только это демагогия, не имеющая отношения к теме.
Интерконнектор будет не для физического обеспечения, а для безопасности, которую нам сейчас обеспечивает как раз пока что только фактические незакупки газа с расеи, что очень расстраивает слапатоедов.
Додано: Сер 21 бер, 2018 19:15
Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі
Кому верить?
По цене сжиженого газа см. Порошенко анонсував старт переговорів про постачання...
Додано: Сер 21 бер, 2018 19:16
Уже писали про цену энергонезависимости. Вести дела в безумным "партнером" себе дороже, чем переплачивать тем же полякам. Европейцев московия раком поставит, а с нами это было не раз. И выводы сделаны.
В тоже время, застой в развитии собственной добычи - преступление нынешней власти, никто не спорит.
Додано: Сер 21 бер, 2018 19:16
Re: Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в По
Дак, при такой схеме что заморачиваться с Катаром.
Проще тогда у французов, французкий СПГ купить. Французы закажут танкер газа в Ямал СПГ, да выгрузят его в Польше.
Ближе поди выйдет.
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