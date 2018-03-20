Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі

Додано: Сер 21 бер, 2018 20:41

Sommer написав: Criticus написав: Ждём формулу цены для населения Доха+Свиноуйсьце.



И так, для информации - интерконнектора с Польшей нет. Технически сегодня поставки возможны только туда!

Ждём формулу цены для населения Доха+Свиноуйсьце.И так, для информации - интерконнектора с Польшей нет. Технически сегодня поставки возможны только туда!



И опять он обманывает. Недавние закупки у PGNiG были не в Украину? Или по-критикусовской картине Нафтогаз купил газ в Польше и отправил его в Польшу? И опять он обманывает. Недавние закупки у PGNiG были не в Украину? Или по-критикусовской картине Нафтогаз купил газ в Польше и отправил его в Польшу?

Нет, обманываете, или не понимаете, что происходит, вы.Мы отобрали российский газ из собственной трубы, который поляки продали по виртуальному реверсу с подменой shipper-кода.Отобрали немного (потому что давление низкое - нечего то и отбирать).Интерконнектор, с помощью которого можно будет осуществлять технические поставки материальных объемов газа из Польши в Украину, будет в лучшем случае в 2020 году.Вы набросились на меня всей коллекцией своих учеток, но я то пишу не со зла!Я октрыто признаю, что Газпром - ненадежный и токсичный поставщик, газовая дубина Кремля, от зависимости от которой нужно избавляться, и срочно!Но нужно именно избавляться, а не врать, что избавляемся!Ситуация начала марта обнажила ту запредельную ложь власти о газовой независимости, которую они пропагандировали в течение 3 лет! Безнаказанно пропагандировали, и сейчас разными средствами, в том числе с помощью ботов на этом форуме, пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре.Как строить настоящую газовую независимость я описал выше. Никакого ноу-хау там нет. Нужно просто прекратить врать и воровать, и, наконец, начать работать в украинских интересах!ЗЫ: Д, вообще-то Президент на то и президент, чтоб не просто вещать в телевизоре и давать пустословные отмашки в духе "остаточне прощавай", но и формировать условия для развития. Ну или хотя бы не мешать, например как здесь - прибрав к рукам очень крупное месторождение газа: