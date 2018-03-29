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Україна імпортуватиме катарський
газ через термінал в Польщі

Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:41

США подняли экономику Германии и Японии только для того, чтобы они могли зарабатывать деньги и выплачивать репарации.

Ни Германия ни Япония после 2-ой мировой никаких репараций США не платили
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:02

  Волгарь написав:
США подняли экономику Германии и Японии только для того, чтобы они могли зарабатывать деньги и выплачивать репарации.

Ни Германия ни Япония после 2-ой мировой никаких репараций США не платили


Германия выплачивала репарации по Версальскому договору, и завершила выплату этих репараций своим союзникам по НАТО лишь в конце 2010 года.Взято из ваших же российских источников:
http://army-news.ru/2015/06/reparacii-p ... t-stalina/
http://communitarian.ru/posts/mirovaya_ ... vym_voynam
Япония также платила репарации Англии, Китаю,Филиппинам и Индонезии. А США обязали Японию содержать американские базы на своей территории.
В госбюджете Японии на 2016 финансовый год на военные базы США выделено 581,8 млрд иен (более 5,7 млрд долларов). Данные средства идут в значительной степени на оплату платежей за коммунальные услуги на американских объектах. Кроме того, Токио также практически целиком берет на себя выплату зарплат обслуживающему персоналу баз, состоящему из граждан Японии.
Востаннє редагувалось warlamp в Чет 22 бер, 2018 14:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:32

Германия выплачивала репарации по Версальскому договору

Совершенно верно - по договору 1919-го, подписанного по итогам 1-ой мировой войны. По итогам 2-ой мировой Германия никаких репараций не платила (если не считать платежей Израилю за убийство евреев и поставок оборудования с немецких заводов из советской зоны оккупации в СССР и Польшу)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:50

  Волгарь написав:
Германия выплачивала репарации по Версальскому договору

Совершенно верно - по договору 1919-го, подписанного по итогам 1-ой мировой войны. По итогам 2-ой мировой Германия никаких репараций не платила (если не считать платежей Израилю за убийство евреев и поставок оборудования с немецких заводов из советской зоны оккупации в СССР и Польшу)


14 января 1946 г. в Париже были установлены две формы репараций от Германии: в виде ценных бумаг и в виде "промышленного и производственного оборудования". Великобритания, США, Франция и Югославия стали основными держателями ценных бумаг.
Кроме того США получили все золотовалютные резервы нацистов, и стали держателями всех немецких патентов.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:00

Re: Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в По

Все более странные схемы. Вместо того, чтобы направить усилия на алтернативные источники энергии и модернизацию, изо всех сил пытаются создать видимость нероссийского (словацкого) происхождения или вообще купить тот же газ где-то за тридевять земель, не факт, что дешевле и гарантированно кратно переплатить за доставку этого газа в Украину.
на выходе, насолив Газпрому на пару процентов, которые он не факт, чтто особо заметит, гарантированно переплатят десятки. хотя кто это переплатит, пипл пусть хавает и платит, за перемоги и покращення, которые ему вырабатывает в три смены первая независимая от Кремля власть.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:25

Re: Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в По

  antonivs3 написав:Все более странные схемы. Вместо того, чтобы направить усилия на алтернативные источники энергии и модернизацию, изо всех сил пытаются создать видимость нероссийского (словацкого) происхождения или вообще купить тот же газ где-то за тридевять земель, не факт, что дешевле и гарантированно кратно переплатить за доставку этого газа в Украину.
на выходе, насолив Газпрому на пару процентов, которые он не факт, чтто особо заметит, гарантированно переплатят десятки. хотя кто это переплатит, пипл пусть хавает и платит, за перемоги и покращення, которые ему вырабатывает в три смены первая независимая от Кремля власть

Ми однозначно не встигнемо зменшити імпорт газу до нуля до 2020. Тому треба шукати альтернативний імпорт, на всякий випадок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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  #<1 ... 4567
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