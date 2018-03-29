Україна імпортуватиме катарський газ через термінал в Польщі

Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:00

Все более странные схемы. Вместо того, чтобы направить усилия на алтернативные источники энергии и модернизацию, изо всех сил пытаются создать видимость нероссийского (словацкого) происхождения или вообще купить тот же газ где-то за тридевять земель, не факт, что дешевле и гарантированно кратно переплатить за доставку этого газа в Украину.

на выходе, насолив Газпрому на пару процентов, которые он не факт, чтто особо заметит, гарантированно переплатят десятки. хотя кто это переплатит, пипл пусть хавает и платит, за перемоги и покращення, которые ему вырабатывает в три смены первая независимая от Кремля власть.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!