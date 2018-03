Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 27.03.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 27.03.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Вів 27 бер, 2018 12:29 Итоги: Мировой фондовый рынок 27.03.18 США



Фондовые индексы США в понедельник зафиксировали крупнейший однодневный процентный прирост с лета 2015 года, при этом отыграв почти половину своих потерь с прошлой недели.



В то время как ралли совпало с сообщениями о том, что США и Китай проводят закулисные переговоры, направленные на предотвращение глобальной торговой войны, некоторые аналитики отметили, что отскок был техническим, а не основан на фундаментальных принципах или настроениях.



Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 669,40 пункта, или 2,8%, до 24 202,60 пункта, показав третий лучший рост в истории. Все компании индекса, кроме одной, закрылись с ростом во главе с Microsoft Corp. (+ 7,57%), Intel Corp (+6,,32%) и Apple Inc. (+4,75%).



Индекс S&P500 увеличился на 70,29 пункта, или 2,7%, до 2658,55 пункта, отыграв снижение в пятницу. Рост был по всем индексу, в лидерах роста были технологический и финансовый сектора, которые выросли на 4% и 3,2% соответственно.



Индекс Nasdaq Composite увеличился на 227,88 пункта до 7 220,54,прибавив 3,3%.



Процентный рост для всех трех индексов был самым большим с августа 2015 года, согласно FactSet, когда рынок находился посреди коррекции на опасения по поводу экономического роста в Китае.



Игроки рынка, казалось, приветствовали сообщения о том, что Китай и США проводят переговоры в попытке избежать торговой войны. «Большие позитивные сдвиги фондового рынка проходят после самых больших снижений, и динамика понедельника выглядит как технический отскок только потому, что рынки были очень слабы в течение нескольких дней», - сказал Майк Антонелли из Robert W. Baird & Co. - «Трудно поверить, что настроения изменились в течение нескольких дней. Очень возможно, что мы уже достигли максимума, если вы рассматриваете январь как последнюю эйфорию этого цикла».



Ранее в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай готов к диалогу с США на тему противоречий в торговле. А министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News выразил надежду на то, что стороны достигнут соглашения, чтобы избежать введения ввозных пошлин.



Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум, который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. В ответ министерство коммерции Китая опубликовало список импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины.



В субботу между сторонами состоялся первый официальный контакт.



Несмотря на ужасную для акций США прошлую неделю, во втором квартале ситуация на рынке, возможно, будет благоприятной, будут созданы условия для стабилизации, и при распределении активов следует по-прежнему ориентироваться на рост, полагают аналитики JPMorgan Chase & Co. во главе с Джоном Нормандом.



«Наличествуют два из четырех условий стабильности рынка (сдержанная инфляция и не слишком "ястребиный" Федрезерв), а еще два условия (стабильные данные об экономической активности и ослабление торгового конфликта) могут добавиться во втором квартале», - написали стратеги.

Они дают рекомендацию «выше рынка» для акций, делая ставку на рост стоимости бумаг финансовых организаций, промышленных и нефтяных компаний.



Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 2,84%, до 24 202,60 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 2,72%, до 2 658,55 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подскочил на 3,26%, до 7 220,54 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок на закрытие снизился, аналитики отмечают, что рост курса евро нейтрализовал ралли в начале дня, которое было вызвано ослаблением торгового противостояния.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,72%. Уровень закрытия был минимальным с февраля 2017 г. На прошлой неделе индекс снизился на 3,2%. С начала года индекс снизился на 6,7%.



Пара евро-доллар выросла на 0,7%, до $1,2446 с $1,2356 в конце пятницы в Нью-Йорке.

Более сильный евро оказывает давление на Stoxx 600, так как многие компании являются экспортноориентированными.



Евро вырос после того, как президент Бундесбанка Йенс Вайдманн, член управляющего совета ЕЦБ, в понедельник «жестко» высказался по нормализации денежной политики. Это добавило к подобным комментариям, которые он делал ранее в прошлом месяце, и может стать фактором его оценки как сторонника слишком «жесткой» линии для того, чтобы быть следующим президентом ЕЦБ. Вайдманн призвал к более быстрому завершению текущих мер стимулирования, и таким образом перспектива повышения процентной ставки ЕЦБ в 2019 г. остается реалистичной.



В тоже время опасения возможной мировой торговой войны негативно влияли на фондовые рынки в мире в этом месяце, чему помогла информация, что президент США Трамп продвигает импортные тарифы на китайские товары на $50 млрд.



Однако эти опасения уменьшились, благодаря сообщениям, что США и Китай проводят неофициальные переговоры по избежанию торговой войны. Секретарь казначейства США Стивен Мнучин в воскресенье заявил, что «осторожно надеется», что две крупнейшие экономики достигнут соглашения по избежанию тарифов.



Экономические данные:



Рост ВВП Франции к уровню прошлого года составил 2,5%, что соответствует ожиданиям. Это помогло сохранить позитивную динамику на рынке.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,72%. Уровень закрытия был минимальным с февраля 2017 г. На прошлой неделе индекс снизился на 3,2%. С начала года индекс снизился на 6,7%.



Британский FTSE 100 просел на 0,48% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 6 888,69 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,83% до 11 787,26 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,57% — на отметке 5 066,28 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов вторника выросли, поддерживаемые динамикой американских индексов, переживания на рынке относительно вероятности торговой войны между КНР и США постепенно ослабевают.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,05%, до 3166,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,2%, до 1829,69 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,79%, достигнув 30790,83 пункта, а южнокорейский KOSPI - на 0,61%, до 2452,06 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,72%, до 5832,3 пункта.



Японский Nikkei 225 поднялся на 2,65%, до 21317,32 пункта.



На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая, что, по его словам, может стоить Пекину $60 миллиардов. КНР в свою очередь объявила о возможном введении импортных пошлин на ряд американских товаров, среди указанных в списке 120 наименований - свежие фрукты, сухофрукты, орехи, вино, женьшень, бесшовные стальные трубы.



В понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай готов к диалогу с США на тему противоречий в торговле. А министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News выразил надежду на то, что стороны достигнут соглашения, чтобы избежать введения ввозных пошлин. Такое развитие событий ослабило опасения на мировых рынках: биржи США в результате выросли по итогам торгов понедельника на 2,7-3,3%, индексы Европы после открытия во вторник растут более чем на 1%.



Заметный рост японского Nikkei 225 при этом вызван ослаблением иены к доллару. Традиционно национальная валюта Японии считается безопасным активом, поэтому в период ослабления геополитической неопределенности спрос на валюту падает, вызывая ее удешевление. В свою очередь, ослабление иены приводит к росту японских бирж, так как это увеличивает доход компаний-экспортеров.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС в понедельник завершились падением на фоне новостей о высылке дипломатов РФ из ряда европейских стран, США и Канады.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 1,96% - до 2240,85 пункта, РТС - на 2,42%, до 1230,96 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,04% - до $69,78 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 2,67%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,92%, «АЛРОСы» — на 1,74%, «Газпрома» — на 2,63%, Московской биржи — на 2,54%.

В понедельник стало известно, что 14 стран ЕС, а также США и Канада приняли решение о высылке российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» в Великобритании.



При этом, по нашему мнению, российские фондовые индексы, высоковероятно, продолжат снижение. Индекс ММВБ будет стремиться к отметке 2250 пунктов, индекс РТС к уровню 1200 пунктов.



Снижение котировок началось с первых же минут сессии и резко ускорилось около 16.00 Киева, когда США, Канада, 14 стран Евросоюза, а также Украина и Албания объявили о синхронной высылке российских дипломатов в ответ на отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, против которого, по данным британских спецслужб, был применен нервно-паралитический газ российского производства.



Гонку вниз возглавили акции госбанков: бумаги ВТБ обвалились на 4,3%. Сбербанк подешевел на 2,67%, или 147 млрд. рублей.

На 2,63%, или 85 млрд. рублей стал дешевле «Газпром». Акции «Роснефти» просели на 2,05%, «Норникеля» - на 2,25%.



Не спасла ситуацию даже нефть: котировки Brent уверенно держатся выше $70 за баррель на ожиданиях, что ОПЕК продлит сделку по сокращению добычи, а до нового рекорда с 2014 года им не хватает чуть больше доллара.



Еще ни разу в истории выдворение российских дипломатов не было настолько массовым. Предыдущий рекорд - 105 человек - был поставлен в 1971 году, когда на пике холодной войны сотрудников посольства СССР в Лондоне обвинили в разведдеятельности и отправили на родину.

Тогда Москва ответила высылкой 23 британских дипломатов. Ответ последует и на этот раз - в адрес каждой из 19 стран, выдворивших россиян, заявила официальный представитель МИДа Мария Захаров.



Чем дальше, тем более очевидно, что так просто эта история не закончится. Инвесторы уходят от рисков и продают российские активы.



Вместе с акциями после 4 дней непрерывного роста подешевели российские гособлигации. Доходность 10-летних ОФЗ 26207 поднялась до 6,96% годовых, а индекс цен госбумаг RGBI снизился на 12 пунктов, до 145,12 пункта.

Рубль сдал весь рост по отношению к доллару, который показывал в первой половине торгов: в течение дня курс поднялся на 52 копейки - утром сделки совершались по 56,8250 рубля, а к 20.39 мск - уже по 57,31.



Курс евро вырос на 58 копеек, до 71,2975 рубля, а в ходе сессии поднимался до нового рекорда с 14 февраля (71,5725 рубля).

Пробив уровень 2250 пунктов, индекс МосБиржи может отправиться еще на 1,5-2% вниз, а пробой отметки 2200 будет означать более широкие распродажи.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 23 марта, понизился на 0,57 пункта или на 0,16% до уровня 353,89 пунктов.



Объем торгов за день составил 59,85 млн. грн., акциями наторговали 0,37 млн. грн.



Как сообщалось в пятницу 23 марта, ПФТС-индекс понизился на 0,56 пункта или на 0,16% до уровня 354,46 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 38,83 пунктов или на 12,32% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 26 марта, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) утром в понедельник снижаются, кроме корейского KOSPI, на фоне сохранения волнений относительно возможной торговой войны.



По состоянию на 07.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,64%, до 3100,91 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1758,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,56%, до 30140,7 пункта.



Корейский KOSPI поднимался при этом на 0,35%, до 2425,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снижался на 0,47%, до 5793,3 пункта, Nikkei 225 - на 0,42%, до 20532 пунктов.



В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая, что, по его словам, может стоить Пекину $60 миллиардов.



Министерство коммерции Китая, в свою очередь, объявило, что страна рассматривает варианты введения импортных пошлин на ряд товаров из США, среди 120 наименований - свежие фрукты, сухофрукты, орехи, вино, женьшень, бесшовные стальные трубы.



При этом ранее в ходе торгов японский Nikkei 225 опускался до минимальной отметки с октября, поскольку обострение отношений между США и КНР привело к росту спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится японская иена. Так, в прошлую пятницу курс доллара к иене опустился до минимума с ноября 2016 года. Укрепление национальной валюты оказывает давление на стоимость акций японских компаний, так как это уменьшает их прибыль в местной валюте.



Пока Вашингтон и Пекин поддерживают свою риторику торговой войны и предпринимают меры, уход инвесторов от риска, скорее всего, будет способствовать укреплению японской иены.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов понедельника преимущественно выросли в рамках коррекции после резкого падения в пятницу, произошедшего после взаимных внешнеторговых решений властей США и Китая.



По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,84%, до 2437,08 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,6%, до 3133,72 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - поднялся на 1,34%, до 1790,35 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index прибавил 0,79%, достигнув 30548,77 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,52%, до 5790,5 пункта.



Японский Nikkei 225 поднялся на 0,72%, до 20766,1 пункта.



В понедельник большинство бирж региона отыграли пятничное падение на 3-4%, произошедшее на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая. В ответ на это министерство коммерции Китая опубликовало список импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины.

Если в ближайшие несколько торговых сессий начнут поступать более благоприятные заявления от администрации США и от китайской стороны, тогда вероятно кардинальное изменение последнего тренда на рынках.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,7% - до 1673,08 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,16% - до 353,89 пункта.



Объем торгов на УБ составил 72,3 млн. грн., в том числе акциями - 4,4 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 59,85 млн. грн., в том числе акциями - 0,37 млн. грн.



Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги Мотор Сичи (+4,84%), Центрэнерго (+3,09%) и Донбассэнерго (+2,11%).

Снизились в цене акции Укрнафты (-2,04%) и Турбоатома (-0,37%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,25%) и Центрэнерго (+0,81%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 1,22% - до 496,74 пункта при объеме торгов 0,5 млн. злотых (3,8 млн. грн.).



В «индексной корзине» с отрицательной динамикой лидировали акции «Агротона» (-3,23%), «Астарты» (-3,06%) и агрохолдинга ИМК (-2,27%).

Дорожали только акции KSG Agro (+2,79%).



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) утром во вторник растут, следуя динамике американских индексов накануне, которые перешли к росту на фоне новой риторики Китая и США по вопросу торгового взаимодействия.



По состоянию на 7.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,97%, до 3164,02 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,21%, до 1829,98 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,91%, до 30826,46 пункта.



Корейский KOSPI поднимался на 0,68%, до 2453,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,73%, до 5832,6 пункта, Nikkei 225 - на 2,21%, до 21227,27 пунктов.



Трейдеры по-прежнему следят за развитием торговых отношений между двумя крупнейшими экономиками мира - США и Китаем. На прошлой неделе страны президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая, что, по его словам, может стоить Пекину $60 миллиардов. Пекин ответил на это также протекционистской риторикой и объявил, что страна рассматривает варианты введения импортных пошлин на ряд товаров из США, среди 120 наименований - свежие фрукты, сухофрукты, орехи, вино, женьшень, бесшовные стальные трубы.

При этом, как пишет издание The Wall Street Journal, инвесторы к концу понедельника были слегка успокоены сообщениями о том, что Китай и США начали переговоры по поводу того, чтобы не допустить торговой войны.



В понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин также заявил, что Китай готов к диалогу с США на тему противоречий в торговле. А министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News выразил надежду на то, что стороны достигнут соглашения, чтобы избежать введения ввозных пошлин.



Японские биржи растут вследствие коррекционного снижения курса иены.

Но как считают аналитики, чье мнение приводит издание, несмотря на оптимистичную тенденцию, рынки все равно ждут снижения цен.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов вторника выросли, поддерживаемые динамикой американских индексов, переживания на рынке относительно вероятности торговой войны между КНР и США постепенно ослабевают.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,05%, до 3166,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,2%, до 1829,69 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,79%, достигнув 30790,83 пункта, а южнокорейский KOSPI - на 0,61%, до 2452,06 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,72%, до 5832,3 пункта.



Японский Nikkei 225 поднялся на 2,65%, до 21317,32 пункта.



На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая, что, по его словам, может стоить Пекину $60 миллиардов. КНР в свою очередь объявила о возможном введении импортных пошлин на ряд американских товаров, среди указанных в списке 120 наименований - свежие фрукты, сухофрукты, орехи, вино, женьшень, бесшовные стальные трубы.



В понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай готов к диалогу с США на тему противоречий в торговле. А министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News выразил надежду на то, что стороны достигнут соглашения, чтобы избежать введения ввозных пошлин. Такое развитие событий ослабило опасения на мировых рынках: биржи США в результате выросли по итогам торгов понедельника на 2,7-3,3%, индексы Европы после открытия во вторник растут более чем на 1%.



Заметный рост японского Nikkei 225 при этом вызван ослаблением иены к доллару. Традиционно национальная валюта Японии считается безопасным активом, поэтому в период ослабления геополитической неопределенности спрос на валюту падает, вызывая ее удешевление. В свою очередь, ослабление иены приводит к росту японских бирж, так как это увеличивает доход компаний-экспортеров.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовые индексы США в понедельник зафиксировали крупнейший однодневный процентный прирост с лета 2015 года, при этом отыграв почти половину своих потерь с прошлой недели.В то время как ралли совпало с сообщениями о том, что США и Китай проводят закулисные переговоры, направленные на предотвращение глобальной торговой войны, некоторые аналитики отметили, что отскок был техническим, а не основан на фундаментальных принципах или настроениях.Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 669,40 пункта, или 2,8%, до 24 202,60 пункта, показав третий лучший рост в истории. Все компании индекса, кроме одной, закрылись с ростом во главе с Microsoft Corp. (+ 7,57%), Intel Corp (+6,,32%) и Apple Inc. (+4,75%).Индекс S&P500 увеличился на 70,29 пункта, или 2,7%, до 2658,55 пункта, отыграв снижение в пятницу. Рост был по всем индексу, в лидерах роста были технологический и финансовый сектора, которые выросли на 4% и 3,2% соответственно.Индекс Nasdaq Composite увеличился на 227,88 пункта до 7 220,54,прибавив 3,3%.Процентный рост для всех трех индексов был самым большим с августа 2015 года, согласно FactSet, когда рынок находился посреди коррекции на опасения по поводу экономического роста в Китае.Игроки рынка, казалось, приветствовали сообщения о том, что Китай и США проводят переговоры в попытке избежать торговой войны. «Большие позитивные сдвиги фондового рынка проходят после самых больших снижений, и динамика понедельника выглядит как технический отскок только потому, что рынки были очень слабы в течение нескольких дней», - сказал Майк Антонелли из Robert W. Baird & Co. - «Трудно поверить, что настроения изменились в течение нескольких дней. Очень возможно, что мы уже достигли максимума, если вы рассматриваете январь как последнюю эйфорию этого цикла».Ранее в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай готов к диалогу с США на тему противоречий в торговле. А министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News выразил надежду на то, что стороны достигнут соглашения, чтобы избежать введения ввозных пошлин.Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум, который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. В ответ министерство коммерции Китая опубликовало список импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины.В субботу между сторонами состоялся первый официальный контакт.Несмотря на ужасную для акций США прошлую неделю, во втором квартале ситуация на рынке, возможно, будет благоприятной, будут созданы условия для стабилизации, и при распределении активов следует по-прежнему ориентироваться на рост, полагают аналитики JPMorgan Chase & Co. во главе с Джоном Нормандом.«Наличествуют два из четырех условий стабильности рынка (сдержанная инфляция и не слишком "ястребиный" Федрезерв), а еще два условия (стабильные данные об экономической активности и ослабление торгового конфликта) могут добавиться во втором квартале», - написали стратеги.Они дают рекомендацию «выше рынка» для акций, делая ставку на рост стоимости бумаг финансовых организаций, промышленных и нефтяных компаний.Европейский фондовый рынок на закрытие снизился, аналитики отмечают, что рост курса евро нейтрализовал ралли в начале дня, которое было вызвано ослаблением торгового противостояния.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,72%. Уровень закрытия был минимальным с февраля 2017 г. На прошлой неделе индекс снизился на 3,2%. С начала года индекс снизился на 6,7%.Пара евро-доллар выросла на 0,7%, до $1,2446 с $1,2356 в конце пятницы в Нью-Йорке.Более сильный евро оказывает давление на Stoxx 600, так как многие компании являются экспортноориентированными.Евро вырос после того, как президент Бундесбанка Йенс Вайдманн, член управляющего совета ЕЦБ, в понедельник «жестко» высказался по нормализации денежной политики. Это добавило к подобным комментариям, которые он делал ранее в прошлом месяце, и может стать фактором его оценки как сторонника слишком «жесткой» линии для того, чтобы быть следующим президентом ЕЦБ. Вайдманн призвал к более быстрому завершению текущих мер стимулирования, и таким образом перспектива повышения процентной ставки ЕЦБ в 2019 г. остается реалистичной.В тоже время опасения возможной мировой торговой войны негативно влияли на фондовые рынки в мире в этом месяце, чему помогла информация, что президент США Трамп продвигает импортные тарифы на китайские товары на $50 млрд.Однако эти опасения уменьшились, благодаря сообщениям, что США и Китай проводят неофициальные переговоры по избежанию торговой войны. Секретарь казначейства США Стивен Мнучин в воскресенье заявил, что «осторожно надеется», что две крупнейшие экономики достигнут соглашения по избежанию тарифов.Экономические данные:Рост ВВП Франции к уровню прошлого года составил 2,5%, что соответствует ожиданиям. Это помогло сохранить позитивную динамику на рынке.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов вторника выросли, поддерживаемые динамикой американских индексов, переживания на рынке относительно вероятности торговой войны между КНР и США постепенно ослабевают.На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести ограничения в отношении продукции из Китая, что, по его словам, может стоить Пекину $60 миллиардов. КНР в свою очередь объявила о возможном введении импортных пошлин на ряд американских товаров, среди указанных в списке 120 наименований - свежие фрукты, сухофрукты, орехи, вино, женьшень, бесшовные стальные трубы.В понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай готов к диалогу с США на тему противоречий в торговле. А министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News выразил надежду на то, что стороны достигнут соглашения, чтобы избежать введения ввозных пошлин. Такое развитие событий ослабило опасения на мировых рынках: биржи США в результате выросли по итогам торгов понедельника на 2,7-3,3%, индексы Европы после открытия во вторник растут более чем на 1%.Заметный рост японского Nikkei 225 при этом вызван ослаблением иены к доллару. Традиционно национальная валюта Японии считается безопасным активом, поэтому в период ослабления геополитической неопределенности спрос на валюту падает, вызывая ее удешевление. В свою очередь, ослабление иены приводит к росту японских бирж, так как это увеличивает доход компаний-экспортеров.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,04% - до $69,78 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 2,67%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,92%, «АЛРОСы» — на 1,74%, «Газпрома» — на 2,63%, Московской биржи — на 2,54%.В понедельник стало известно, что 14 стран ЕС, а также США и Канада приняли решение о высылке российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» в Великобритании.При этом, по нашему мнению, российские фондовые индексы, высоковероятно, продолжат снижение. Индекс ММВБ будет стремиться к отметке 2250 пунктов, индекс РТС к уровню 1200 пунктов.Снижение котировок началось с первых же минут сессии и резко ускорилось около 16.00 Киева, когда США, Канада, 14 стран Евросоюза, а также Украина и Албания объявили о синхронной высылке российских дипломатов в ответ на отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, против которого, по данным британских спецслужб, был применен нервно-паралитический газ российского производства.Гонку вниз возглавили акции госбанков: бумаги ВТБ обвалились на 4,3%. Сбербанк подешевел на 2,67%, или 147 млрд. рублей.На 2,63%, или 85 млрд. рублей стал дешевле «Газпром». Акции «Роснефти» просели на 2,05%, «Норникеля» - на 2,25%.Не спасла ситуацию даже нефть: котировки Brent уверенно держатся выше $70 за баррель на ожиданиях, что ОПЕК продлит сделку по сокращению добычи, а до нового рекорда с 2014 года им не хватает чуть больше доллара.Еще ни разу в истории выдворение российских дипломатов не было настолько массовым. Предыдущий рекорд - 105 человек - был поставлен в 1971 году, когда на пике холодной войны сотрудников посольства СССР в Лондоне обвинили в разведдеятельности и отправили на родину.Тогда Москва ответила высылкой 23 британских дипломатов. Ответ последует и на этот раз - в адрес каждой из 19 стран, выдворивших россиян, заявила официальный представитель МИДа Мария Захаров.Чем дальше, тем более очевидно, что так просто эта история не закончится. Инвесторы уходят от рисков и продают российские активы.Вместе с акциями после 4 дней непрерывного роста подешевели российские гособлигации. Доходность 10-летних ОФЗ 26207 поднялась до 6,96% годовых, а индекс цен госбумаг RGBI снизился на 12 пунктов, до 145,12 пункта.Рубль сдал весь рост по отношению к доллару, который показывал в первой половине торгов: в течение дня курс поднялся на 52 копейки - утром сделки совершались по 56,8250 рубля, а к 20.39 мск - уже по 57,31.Курс евро вырос на 58 копеек, до 71,2975 рубля, а в ходе сессии поднимался до нового рекорда с 14 февраля (71,5725 рубля).Пробив уровень 2250 пунктов, индекс МосБиржи может отправиться еще на 1,5-2% вниз, а пробой отметки 2200 будет означать более широкие распродажи.Как сообщалось в пятницу 23 марта, ПФТС-индекс понизился на 0,56 пункта или на 0,16% до уровня 354,46 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 38,83 пунктов или на 12,32% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 26 марта, сессия в ПФТС.К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62659 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3741 раз. Подякували: 7084 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 26.03.18

дядя Caша » Пон 26 бер, 2018 12:25 0 79

дядя Caша Пон 26 бер, 2018 12:25 Итоги: Мировой фондовый рынок 23.03.18

дядя Caша » П'ят 23 бер, 2018 13:11 0 241

дядя Caша П'ят 23 бер, 2018 13:11 Итоги: Мировой фондовый рынок 22.03.18

дядя Caша » Чет 22 бер, 2018 13:21 0 139

дядя Caша Чет 22 бер, 2018 13:21 реклама