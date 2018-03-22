Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті відомства.
Дивися повний текст Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2".
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Додано: Вів 27 бер, 2018 15:03
Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2"
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Дивися повний текст Німеччина дозволила будівництво "Північного потоку-2".
Додано: Вів 27 бер, 2018 15:03
молодцы немцы - они считают свои деньги, а не принимают чисто политические решения.
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: Вів 27 бер, 2018 15:26
кто бы сомневался - "ничего личного, только бизнес"©
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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