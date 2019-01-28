День добрый уважаемые господа.
Сегодня листал просторы интернета и наткнулся на такой вот сайт rostovshchik
договор
Может есть на этом сайте счастливые инвесторы или потерпевшие?
Буду благодарен за дельные советы.
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 28 бер, 2018 12:07
Обговорюємо кредитні спілки
Кредитный союз «Ростовщикъ» от Алексей Лукьянов
День добрый уважаемые господа.
Сегодня листал просторы интернета и наткнулся на такой вот сайт rostovshchik
договор
Может есть на этом сайте счастливые инвесторы или потерпевшие?
Буду благодарен за дельные советы.
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:42
Re: Обговорюємо кредитні спілки
Людей которые вкладывали здесь нет?
Если вы должны банку 100 долларов, у вас проблемы.
Если вы должны миллион, проблемы у банка!
Додано: П'ят 18 січ, 2019 20:16
FOXes Скоро собираюсь вкладывать, о результатах сообщу.
И да разве никто не вкладывал?
bill4678key@gmail.com мой мэйл если будут вопросы
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:39
FOXes Здравствуйте! Член КС с Ноября 2018 виплата процентов на банковский счет. Выплачивают регулярно, думаю пополнять депозитный счет в этом КС. Но есть сомнение что возвратят основную сумму вклада, с КС сотрудничаю впервые (был у юриста с документами договора все в порядку) Не верю что возможно все время платить такой процент. В банке можно кредит взять под меньший процент, почему не взять кредит и платит процент меньший нежели по депозитному вкладу у этом КС виплачывать большый % Вопрос забыл задать когда подписывал документы депозитного договора
Додано: Вів 29 січ, 2019 08:03
Re: Обговорюємо кредитні спілки
Нашел небольшую статью про отличия депозита в банке и кредитном союзе. Рационально держать в союз деньги, с которыми не жалко расстаться.
Чем больший процент получается за депозит, тем выше могут риски. Например, почитай соседнюю тему про p2p-кредитование. Высокий доход по депозиту должен перекрыть невыплаты заемщиков.
Потому что банки изберательны в тех, кому дают кредит. В добавок НБУ за ними следит.
Во времена кризиса банки неохотно выдали кредиты и как грибы повыростали всякие микрозаймы, которые дают кредит практически любому первому встречному да ещё и без справок по доходу. Сейчас ещё и молодёжь "ложить" хотела на свою кредитную историю, если она вообще в курсе что это такое. Испортят историю, а потом банки отказывают и приходиться идти всякие микрозаймы и переплачивать до 700% годовых против ~30–60% годовых в банках. А те, кто не желает отдавать деньгу, — знакомятся с "вежливыми" человечкамы, т. е. колекторами.
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