Итоги: Прогнозы 02.04.18

Додано: Пон 02 кві, 2018 12:43

Китай: деловая активность в производстве усилилась.В субботу в Китае вышел ряд данных. Индекс деловой активности в производстве за март вышел на уровне 51,5 пункта (это первое увеличение с ноября прошлого года) при прогнозе 50,6 п. и предыдущем значении 50,3 п. Объем экспортных заказов вышел на уровне 51,3 с 49,0. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе вышел на уровне 54,6 п. с 54,4 п. Факторами улучшения производства были ослабление контроля за загрязнением на фоне завершении зимы и активность в строительном секторе, которая повысила спрос на сталь. С точки зрения валют, улучшение в экономике Китая должно быть позитивным для австралийского доллара.Пассивность импортеров, которым из-за пасхальных выходных перечислять купленную СКВ на украинском межбанке было некуда, а также ввиду заметного сжатия гривневой ликвидности, на которое указала динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетов НБУ, предопределили «медвежий» тренд на рынке безналичного доллара.Преобладание предложения СКВ на межбанке было настолько заметным, что вызвало гривневые интервенции регулятора, инициировавшего скупку долларовых излишков по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,19 UAH/USD, ненадолго остановив коррекцию «американца».На торгах 03-го на межбанке появился отложенное с пятницы и понедельника предложение экспортной выручки, к которому, судя по всему, уже 02-го, загодя, начали готовиться игроки, продавая СКВ по текущему курсу и небезосновательно опасаясь дальнейшего проседания долларовых цен.Как мы предполагали выше, Казначейство, судя по динамике состояния гривневых коррсчетов НБУ, поскупилось, компенсируя НДС агросектору малыми порциями. А меж тем, на фоне относительного потепления, грядет скорое начало весенне-полевых работ, требующих изрядного гривневого ресурса на материально-технического снабжения мероприятия.Думается, в лидерах понедельничных продаж доллара на межбанке были представители нашего агросектора.Оппонировать выросшему отложенному с 30 марта-02 апреля предложению СКВ на межбанке может старт сезона репатриации дивидендов нерезидентами, а также щедрость Казначейства.Думается, однако, что этих усилий буде маловато, особенно в контексте сохранения притока СКВ из-за границы на следующих, 04 апреля, торгах межбанка, и понадобится вмешательство НБУ.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv