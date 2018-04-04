Итоги: Прогнозы 04.04.18

Доллар США слабел против своих основных конкурентов в течение 15 месяцев, так как опасения по поводу политической неопределенности в Вашингтоне и экономике держали инвесторов в напряжении. Тем не менее, маловероятно, что доллар скоро потеряет свое положение в качестве главной валюты в мире.
В I квартале доллар США продолжал ослабевать, как беспокойство по поводу торговых войн, этапа экономического цикла в США и растущий дефицит - бюджета и торговли — сказывались на валюте.
Популярность доллара среди центральных банков несколько снизилась. Данные Международного валютного фонда показали, что доля валюты США в мировых резервах снизилась до четырехлетнего минимума в последнем квартале 2017 года. Однако доллар остался в верхней части таблицы глобальных резервных валют, удерживая долю более 60%.
Евро, вторая по величине резервная валюта в мире, удерживает чуть более чем 20% от глобальной доли. Участники рынка ожидают, что центральные банки больше будут ориентироваться на курс евро в 2018 году, после того как общая валюта в прошлом году выросла на 14,1% по сравнению с долларом.
Третье место принадлежит японской иене, на долю которой приходится 4,9%.
Доля китайского юаня по-прежнему довольно низка, лишь на 1,2% мировых резервов или $123 млрд. по сравнению с общими глобальными резервами в $11,425 трлн.
Евро ждет отчета по рынку труда и выступления Пауэлла.
Несмотря на отчет о занятости в пятницу, выступление главы ФРС Пауэлла и истечение срока объявления следующего раунда торговых действий против Китая может толкнуть пару евро-доллар выше из ее 11-недельного диапазона торговли, но при этом медвежья техническая картина будет оказывать на пару давление. Хотя и не ожидается, что отчет Nonfarm Payrolls и не покажет такой же рост, как в феврале, ожидается, что уровень безработицы будет снижаться, что должно быть благоприятным для доллара США.
Пауэлл, скорее всего, сохранит текущий сценарий политики, несмотря на торговые опасения, с прицелом на экономическое укрепление во II квартале после еще одного замедления в первом. В отличие от последних трех отчетов Nonfarm Payrolls, техническая картина пары евро-доллар сейчас намного более «медвежья». Цены могут выйти из их 11-недельной консолидации. Снижение во вторник ниже линии тренда с марта указывает на минимумы марта $1,2154, которые снова в игре.
Как и предполагалось, одномоментная активизация скупавших СКВ для репатриации дивидендов на родину нерезидентов на валютном межбанке Украины имела краткосрочный эффект в дебюте сессии, когда в промежутке времени 10.12-10.38 цена «американца» подскочила ко внутридневному максимуму 26,28/26,31 UAH/USD, вскоре нивелировавшийся появлением на рынке прогнозируемых оферов обязательно к здешней продаже части экспортной выручки, отложенной с 30 марта-02 апреля.
Выросшее предложение СКВ экспортерами привело к «мягкой» коррекции цен доллара, что, собственно, тоже ожидалось. Кроме того, мы не исключаем, что значительная часть экспортеров снова придерживала валюту, не допуская ее резкого падения в цене.
Обычная практика субъектов внешнеторговой деятельности с одной стороны обеспечила «щадящий режим» коррекции доллара, с другой, позволила валютному межбанку обойтись без арбитража НБУ.
Хотелось бы отметить один «штрих», в известном смысле дополняющий общую картину, касающуюся состояния гривневой ликвидности и оказывающей влияние на «текучку» торгов межбанка. Как мы неоднократно подчеркивали, вызывая нарекания постоянных читателей заметок портала, «облагодетельствовав» металлоэкспортеров компенсацией НДС на сумму 2,7 млрд. грн., Казначейство «в интересах валютного рынка» или по иным причинам, «наливала» гривню компенсации агросектору небольшими порциями. Эти «дозы» никоим образом не отражались на динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, поскольку, представляется, моментально утилизировались аграриями.
Меж тем тренд на потепление вынудил системных игроков агробизнеса коротко кредитоваться в СКВ (так дешевле, чем в гривне), чтобы, реализовав доллары на межбанке, выручить дефицитную для себя нацвалюту. Время не терпит, весенне-полевые работы начнутся не сегодня-завтра.
В этом контексте отметим уверенность агросектора в том, что им скоро удастся откупиться на межбанке в расчете на сохранение «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала.
Возвращаясь к прежнюю колею обзора, укажем на выросшие риски гривнедефицита (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), на которые указали столичные дилеры наличного рынка. Это, наряду с «зелеными медведями» межбанка обеспечило снижение цен наличного доллара в эту среду.
Не исключено, что надвигающаяся Пасха и рост расходов на сопровождающие событие застолье, сохранит давление на курс наличного «американца» из-за преобладания клиентского «приноса».
Думается, безналичный рынок доллара на ближайших торгах (05 апреля) ждет пролонгация текущей коррекции цен, из-за сохранение значительного притока экспортной СКВ из-за рубежа в среду. А вот Страстная пятница может остановить текущий откат курса «зеленого» безнала. Во всяком случае, уходя на длинные выходные, значительная часть субъектов валютного межбанка «от греха» постарается войти в «старый надежный» доллар, обеспечивая себе минимум рисков и комфорт во время отдыха.
Вряд ли это коснется наличного рынка, где, судя по всему, коррекция курса «американца» может продолжаться и 06 апреля. Пусть и более низким темпом.
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