Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 04.04.18 Итоги: Прогнозы 04.04.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Сер 04 кві, 2018 12:31 Итоги: Прогнозы 04.04.18



Доллар США слабел против своих основных конкурентов в течение 15 месяцев, так как опасения по поводу политической неопределенности в Вашингтоне и экономике держали инвесторов в напряжении. Тем не менее, маловероятно, что доллар скоро потеряет свое положение в качестве главной валюты в мире.



В I квартале доллар США продолжал ослабевать, как беспокойство по поводу торговых войн, этапа экономического цикла в США и растущий дефицит - бюджета и торговли — сказывались на валюте.



Популярность доллара среди центральных банков несколько снизилась. Данные Международного валютного фонда показали, что доля валюты США в мировых резервах снизилась до четырехлетнего минимума в последнем квартале 2017 года. Однако доллар остался в верхней части таблицы глобальных резервных валют, удерживая долю более 60%.



Евро, вторая по величине резервная валюта в мире, удерживает чуть более чем 20% от глобальной доли. Участники рынка ожидают, что центральные банки больше будут ориентироваться на курс евро в 2018 году, после того как общая валюта в прошлом году выросла на 14,1% по сравнению с долларом.



Третье место принадлежит японской иене, на долю которой приходится 4,9%.

Доля китайского юаня по-прежнему довольно низка, лишь на 1,2% мировых резервов или $123 млрд. по сравнению с общими глобальными резервами в $11,425 трлн.



Евро ждет отчета по рынку труда и выступления Пауэлла.



Несмотря на отчет о занятости в пятницу, выступление главы ФРС Пауэлла и истечение срока объявления следующего раунда торговых действий против Китая может толкнуть пару евро-доллар выше из ее 11-недельного диапазона торговли, но при этом медвежья техническая картина будет оказывать на пару давление. Хотя и не ожидается, что отчет Nonfarm Payrolls и не покажет такой же рост, как в феврале, ожидается, что уровень безработицы будет снижаться, что должно быть благоприятным для доллара США.



Пауэлл, скорее всего, сохранит текущий сценарий политики, несмотря на торговые опасения, с прицелом на экономическое укрепление во II квартале после еще одного замедления в первом. В отличие от последних трех отчетов Nonfarm Payrolls, техническая картина пары евро-доллар сейчас намного более «медвежья». Цены могут выйти из их 11-недельной консолидации. Снижение во вторник ниже линии тренда с марта указывает на минимумы марта $1,2154, которые снова в игре.



Как и предполагалось, одномоментная активизация скупавших СКВ для репатриации дивидендов на родину нерезидентов на валютном межбанке Украины имела краткосрочный эффект в дебюте сессии, когда в промежутке времени 10.12-10.38 цена «американца» подскочила ко внутридневному максимуму 26,28/26,31 UAH/USD, вскоре нивелировавшийся появлением на рынке прогнозируемых оферов обязательно к здешней продаже части экспортной выручки, отложенной с 30 марта-02 апреля.



Выросшее предложение СКВ экспортерами привело к «мягкой» коррекции цен доллара, что, собственно, тоже ожидалось. Кроме того, мы не исключаем, что значительная часть экспортеров снова придерживала валюту, не допуская ее резкого падения в цене.



Обычная практика субъектов внешнеторговой деятельности с одной стороны обеспечила «щадящий режим» коррекции доллара, с другой, позволила валютному межбанку обойтись без арбитража НБУ.



Хотелось бы отметить один «штрих», в известном смысле дополняющий общую картину, касающуюся состояния гривневой ликвидности и оказывающей влияние на «текучку» торгов межбанка. Как мы неоднократно подчеркивали, вызывая нарекания постоянных читателей заметок портала, «облагодетельствовав» металлоэкспортеров компенсацией НДС на сумму 2,7 млрд. грн., Казначейство «в интересах валютного рынка» или по иным причинам, «наливала» гривню компенсации агросектору небольшими порциями. Эти «дозы» никоим образом не отражались на динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, поскольку, представляется, моментально утилизировались аграриями.

Меж тем тренд на потепление вынудил системных игроков агробизнеса коротко кредитоваться в СКВ (так дешевле, чем в гривне), чтобы, реализовав доллары на межбанке, выручить дефицитную для себя нацвалюту. Время не терпит, весенне-полевые работы начнутся не сегодня-завтра.

В этом контексте отметим уверенность агросектора в том, что им скоро удастся откупиться на межбанке в расчете на сохранение «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала.



Возвращаясь к прежнюю колею обзора, укажем на выросшие риски гривнедефицита (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), на которые указали столичные дилеры наличного рынка. Это, наряду с «зелеными медведями» межбанка обеспечило снижение цен наличного доллара в эту среду.

Не исключено, что надвигающаяся Пасха и рост расходов на сопровождающие событие застолье, сохранит давление на курс наличного «американца» из-за преобладания клиентского «приноса».



Думается, безналичный рынок доллара на ближайших торгах (05 апреля) ждет пролонгация текущей коррекции цен, из-за сохранение значительного притока экспортной СКВ из-за рубежа в среду. А вот Страстная пятница может остановить текущий откат курса «зеленого» безнала. Во всяком случае, уходя на длинные выходные, значительная часть субъектов валютного межбанка «от греха» постарается войти в «старый надежный» доллар, обеспечивая себе минимум рисков и комфорт во время отдыха.



Вряд ли это коснется наличного рынка, где, судя по всему, коррекция курса «американца» может продолжаться и 06 апреля. Пусть и более низким темпом.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Доллар вряд ли потеряет статус глобальной резервной валюты.Доллар США слабел против своих основных конкурентов в течение 15 месяцев, так как опасения по поводу политической неопределенности в Вашингтоне и экономике держали инвесторов в напряжении. Тем не менее, маловероятно, что доллар скоро потеряет свое положение в качестве главной валюты в мире.В I квартале доллар США продолжал ослабевать, как беспокойство по поводу торговых войн, этапа экономического цикла в США и растущий дефицит - бюджета и торговли — сказывались на валюте.Популярность доллара среди центральных банков несколько снизилась. Данные Международного валютного фонда показали, что доля валюты США в мировых резервах снизилась до четырехлетнего минимума в последнем квартале 2017 года. Однако доллар остался в верхней части таблицы глобальных резервных валют, удерживая долю более 60%.Евро, вторая по величине резервная валюта в мире, удерживает чуть более чем 20% от глобальной доли. Участники рынка ожидают, что центральные банки больше будут ориентироваться на курс евро в 2018 году, после того как общая валюта в прошлом году выросла на 14,1% по сравнению с долларом.Третье место принадлежит японской иене, на долю которой приходится 4,9%.Доля китайского юаня по-прежнему довольно низка, лишь на 1,2% мировых резервов или $123 млрд. по сравнению с общими глобальными резервами в $11,425 трлн.Евро ждет отчета по рынку труда и выступления Пауэлла.Несмотря на отчет о занятости в пятницу, выступление главы ФРС Пауэлла и истечение срока объявления следующего раунда торговых действий против Китая может толкнуть пару евро-доллар выше из ее 11-недельного диапазона торговли, но при этом медвежья техническая картина будет оказывать на пару давление. Хотя и не ожидается, что отчет Nonfarm Payrolls и не покажет такой же рост, как в феврале, ожидается, что уровень безработицы будет снижаться, что должно быть благоприятным для доллара США.Пауэлл, скорее всего, сохранит текущий сценарий политики, несмотря на торговые опасения, с прицелом на экономическое укрепление во II квартале после еще одного замедления в первом. В отличие от последних трех отчетов Nonfarm Payrolls, техническая картина пары евро-доллар сейчас намного более «медвежья». Цены могут выйти из их 11-недельной консолидации. Снижение во вторник ниже линии тренда с марта указывает на минимумы марта $1,2154, которые снова в игре.Как и предполагалось, одномоментная активизация скупавших СКВ для репатриации дивидендов на родину нерезидентов на валютном межбанке Украины имела краткосрочный эффект в дебюте сессии, когда в промежутке времени 10.12-10.38 цена «американца» подскочила ко внутридневному максимуму 26,28/26,31 UAH/USD, вскоре нивелировавшийся появлением на рынке прогнозируемых оферов обязательно к здешней продаже части экспортной выручки, отложенной с 30 марта-02 апреля.Выросшее предложение СКВ экспортерами привело к «мягкой» коррекции цен доллара, что, собственно, тоже ожидалось. Кроме того, мы не исключаем, что значительная часть экспортеров снова придерживала валюту, не допуская ее резкого падения в цене.Обычная практика субъектов внешнеторговой деятельности с одной стороны обеспечила «щадящий режим» коррекции доллара, с другой, позволила валютному межбанку обойтись без арбитража НБУ.Хотелось бы отметить один «штрих», в известном смысле дополняющий общую картину, касающуюся состояния гривневой ликвидности и оказывающей влияние на «текучку» торгов межбанка. Как мы неоднократно подчеркивали, вызывая нарекания постоянных читателей заметок портала, «облагодетельствовав» металлоэкспортеров компенсацией НДС на сумму 2,7 млрд. грн., Казначейство «в интересах валютного рынка» или по иным причинам, «наливала» гривню компенсации агросектору небольшими порциями. Эти «дозы» никоим образом не отражались на динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, поскольку, представляется, моментально утилизировались аграриями.Меж тем тренд на потепление вынудил системных игроков агробизнеса коротко кредитоваться в СКВ (так дешевле, чем в гривне), чтобы, реализовав доллары на межбанке, выручить дефицитную для себя нацвалюту. Время не терпит, весенне-полевые работы начнутся не сегодня-завтра.В этом контексте отметим уверенность агросектора в том, что им скоро удастся откупиться на межбанке в расчете на сохранение «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала.Возвращаясь к прежнюю колею обзора, укажем на выросшие риски гривнедефицита (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), на которые указали столичные дилеры наличного рынка. Это, наряду с «зелеными медведями» межбанка обеспечило снижение цен наличного доллара в эту среду.Не исключено, что надвигающаяся Пасха и рост расходов на сопровождающие событие застолье, сохранит давление на курс наличного «американца» из-за преобладания клиентского «приноса».Думается, безналичный рынок доллара на ближайших торгах (05 апреля) ждет пролонгация текущей коррекции цен, из-за сохранение значительного притока экспортной СКВ из-за рубежа в среду. А вот Страстная пятница может остановить текущий откат курса «зеленого» безнала. Во всяком случае, уходя на длинные выходные, значительная часть субъектов валютного межбанка «от греха» постарается войти в «старый надежный» доллар, обеспечивая себе минимум рисков и комфорт во время отдыха.Вряд ли это коснется наличного рынка, где, судя по всему, коррекция курса «американца» может продолжаться и 06 апреля. Пусть и более низким темпом.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 62903 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3763 раз. Подякували: 7131 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Прогнозы 03.04.18

дядя Caша » Вів 03 кві, 2018 12:35 0 113

дядя Caша Вів 03 кві, 2018 12:35 Итоги: Прогнозы 02.04.18

дядя Caша » Пон 02 кві, 2018 12:43 0 131

дядя Caша Пон 02 кві, 2018 12:43 Итоги: Прогнозы 30.03.18

дядя Caша » П'ят 30 бер, 2018 12:18 0 248

дядя Caша П'ят 30 бер, 2018 12:18 реклама