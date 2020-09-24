Додано: Вів 08 чер, 2021 17:51

akurt написав: В 10-ке направлений - Турция, Турция, Турция.

В 10-ке направлений - Турция, Турция, Турция.

Дорогие тебе рассияне попадут туда еще не скоро...Об этом недавно заявил российский царь:Более того, депутат Госдумы Г. Онищенко предлагает ввести административные наказания для туристов, которые, вопреки запретам Оперштаба пробираются на «грязные лежбища» Кипра, Туниса и даже Турции.Гнев Г. Онищенко вызвали и туристы, пробирающиеся в Турцию через Белоруссию и Украину. При этом он выразил уверенность, что сейчас данный маршрут перекрыт, так как рейсы из Минска в Киев, которыми якобы пользовались туристы, перекрыты по политическим причинам.Он также добавил, что «тех, кто сознательно, по своей воле, несмотря на запреты, едет за границу, в самое пекло COVID-19», «пора образумить, раз сами не понимают».Печалька тебе. Чем меньше будет в Турции народу, тем худее будет твой карман....А укр.земляки там особой погоды не сделают...Так что пане Акурт, налегай на дармовой хлеб с чаем и экономь свои монеты.Судя по всему зимовка у тебя будет трудная...