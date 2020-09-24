Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Думаю, Финансовый форум Украины в восторге от такого количества ценных советов на ветке о зарубежной недвижимости. Трудно даже было ожидать... Отлично! Особо активничать начали после того, как "Аэропорт Борисполь" подвёл итоги того, куда больше всего летали украинцы в мае. Первое место - кто же сомневался - Анталия! Вот, парни поняли, куда надо было вкладывать свои деньги и обращать свой взор! В 10-ке направлений - Турция, Турция, Турция. Ну что же - классная ветка! И специалисты отличные! Если надо куда-то вкладывать деньги, господа форумчане, парни подскажут точно. Жаль, конечно, что каждому из них нигде и ничего не удалось купить...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 чер, 2021 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Дорогие тебе рассияне попадут туда еще не скоро... Об этом недавно заявил российский царь: ..Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения РФ. Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», - Более того, депутат Госдумы Г. Онищенко предлагает ввести административные наказания для туристов, которые, вопреки запретам Оперштаба пробираются на «грязные лежбища» Кипра, Туниса и даже Турции. Гнев Г. Онищенко вызвали и туристы, пробирающиеся в Турцию через Белоруссию и Украину. При этом он выразил уверенность, что сейчас данный маршрут перекрыт, так как рейсы из Минска в Киев, которыми якобы пользовались туристы, перекрыты по политическим причинам. Он также добавил, что «тех, кто сознательно, по своей воле, несмотря на запреты, едет за границу, в самое пекло COVID-19», «пора образумить, раз сами не понимают». https://www.tourprom.ru/news/50656/
Печалька тебе. Чем меньше будет в Турции народу, тем худее будет твой карман.... А укр.земляки там особой погоды не сделают... Так что пане Акурт, налегай на дармовой хлеб с чаем и экономь свои монеты. Судя по всему зимовка у тебя будет трудная...
Склалася добра традиція: хочеш знати, куди інвестувати зароблені гроші - читай цю гілку та, головне, - роби висновки. Дехто з форумчан читає, але висновки не робить. Дехто з форумчан пише та пише цікаві речі, але як були ні з чим, так і залишаються... Але потяг йде вперед... З 2018 по 2021 роки саме на цій гілці можна було прочитати про напрямок вкладення грошей. Всі ці роки невдахи працюють на те, щоби форумчани були бідними, але хворими і щоби не були багатими, але здоровими. Підсумки не забарилися: Global House Price Index оприлюднило підсумки вдалого вкладення грошей в нерухомість в усьому світі - підсумки оновлено - за 1 квартал 2021 року. Подивимося, в яку країну світу варто було вкладатися, де вкладення в нерухомість принесли б форумчанам найбільший результат: Джерело: https://www.knightfrank.com/research/re ... -8146.aspx Ну, хто б міг подумати...