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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 15:36

о Париж!

https://news.finance.ua/ru/news/-/494350/frantsiya-otkryvaetsya-dlya-ukrainskih-turistov-s-9-iyunya

В зеленую зону попали европейские и еще семь стран: Австралия, Южная Корея, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия и Сингапур.

В оранжевую зону попали большинство стран мира, в том числе Украина.

В красную зону попали 16 стран: Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка, Суринам, Турция, Уругвай, ЮАР.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 15:47

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  osafly написав:писать о нем как о бесплатном,все равно что писать о бесплатных вилках и ложках.Дурь!
Пока на форуме + бесплатные,пользуюсь.Иначе вы бы меня разорили :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 17:08

Думаю, Финансовый форум Украины в восторге от такого количества ценных советов на ветке о зарубежной недвижимости.
Трудно даже было ожидать...
Отлично!
Особо активничать начали после того, как "Аэропорт Борисполь" подвёл итоги того, куда больше всего летали украинцы в мае.
Первое место - кто же сомневался - Анталия! Вот, парни поняли, куда надо было вкладывать свои деньги и обращать свой взор!
В 10-ке направлений - Турция, Турция, Турция.
Ну что же - классная ветка! И специалисты отличные!
Если надо куда-то вкладывать деньги, господа форумчане, парни подскажут точно.
Жаль, конечно, что каждому из них нигде и ничего не удалось купить...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 чер, 2021 19:02, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 17:51

  akurt написав:В 10-ке направлений - Турция, Турция, Турция.

Дорогие тебе рассияне попадут туда еще не скоро...
Об этом недавно заявил российский царь:
..Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения РФ. Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», -
Более того, депутат Госдумы Г. Онищенко предлагает ввести административные наказания для туристов, которые, вопреки запретам Оперштаба пробираются на «грязные лежбища» Кипра, Туниса и даже Турции.
Гнев Г. Онищенко вызвали и туристы, пробирающиеся в Турцию через Белоруссию и Украину. При этом он выразил уверенность, что сейчас данный маршрут перекрыт, так как рейсы из Минска в Киев, которыми якобы пользовались туристы, перекрыты по политическим причинам.
Он также добавил, что «тех, кто сознательно, по своей воле, несмотря на запреты, едет за границу, в самое пекло COVID-19», «пора образумить, раз сами не понимают».
https://www.tourprom.ru/news/50656/

Печалька тебе. Чем меньше будет в Турции народу, тем худее будет твой карман....
А укр.земляки там особой погоды не сделают...
Так что пане Акурт, налегай на дармовой хлеб с чаем и экономь свои монеты.
Судя по всему зимовка у тебя будет трудная...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 06:05

Склалася добра традиція: хочеш знати, куди інвестувати зароблені гроші - читай цю гілку та, головне, - роби висновки.
Дехто з форумчан читає, але висновки не робить.
Дехто з форумчан пише та пише цікаві речі, але як були ні з чим, так і залишаються...
Але потяг йде вперед...
З 2018 по 2021 роки саме на цій гілці можна було прочитати про напрямок вкладення грошей.
Всі ці роки невдахи працюють на те, щоби форумчани були бідними, але хворими і щоби не були багатими, але здоровими.
Підсумки не забарилися: Global House Price Index оприлюднило підсумки вдалого вкладення грошей в нерухомість в усьому світі - підсумки оновлено - за 1 квартал 2021 року.
Подивимося, в яку країну світу варто було вкладатися, де вкладення в нерухомість принесли б форумчанам найбільший результат:
Зображення
Джерело: https://www.knightfrank.com/research/re ... -8146.aspx
Ну, хто б міг подумати...
akurt
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