Coder написав:

akurt написав: Подивимося, в яку країну світу варто було вкладатися, де вкладення в нерухомість принесли б форумчанам найбільший результат: Подивимося, в яку країну світу варто було вкладатися, де вкладення в нерухомість принесли б форумчанам найбільший результат:

In March 2021, RPPI increased monthly by 2.4percent, recorded an annual increase of 32.0 percent in nominal terms and 13.6 percent in real terms.



Нас в університеті завжди вчили не дивитися на цифри, оскільки цифри вторинні, а розуміти сутність процесу чи методології. Та, навіть, в школі вчителька математики казала "нельзя складывать яблоки с апельсинами". Ви тут носитесь зі своїм калькулятором, як мавпа з гранатою, наводите якісь цифри, графіки, але, здається, не розумієте сутності процесів. Я тепер не дивуюся всім тим жахіттям, які Ви розповідали про стан освіти у вишах, до яких Ви були дотичні. Якщо там викладають вчать таким самим підходам і рахувати на калькуляторі, то зникнення таких вишів може й на краще для України.Це був ліричний відступ, а тепер по суті. Відкриваємо документ на який Ви дали посилання. Зліва від таблички з цифрами, яку Ви тут навели, є блок Sources (Джерела), а в ній - Central Bank of the Republic of Turkey (TCMB). Йдемо на сайт ЦБ Туреччини, знаходимо там Residential Property Price IndexДійсно бачимо, ніби там 32% річне зростання, але що там далі?Тобто реальне здорожчання не 32.0%, а майже в два з половиною рази менше 13.6%, що викидає Туреччину з першої трійки. Ой! Мені ліньки було шукати, який зміст вони вкладають в слова real і nominal, але зазвичай - це коригування на відсоток інфляції. 32.0%-13.6% = 18.4%? Ну-ну...А ще нижче там табличка з цінами на нерухомість в різних містах Туреччини, яка наведена в лірах. Тобто турецький звіт оперує лірами (що логічно). Але як можна порівнювати відсотки зростання цін номінованих в турецьких лірах, з відсотками зростання в новозеландських доларах, шведських кронах чи злотих?! Яким чином це об'єктивно для людини, що тримає на руках суму в доларах чи євро, і розглядає варіанти для придбання нерухомості?! Це те саме додавання яблук до апельсинів, яке нас вчили не робити з четвертого класу. В дорослому світі це називається "маніпуляція". Укладачі цього рейтингу часом не Ваші випускники?Підсумок. Для того, щоб зробити висновок про найкращий результат, які принесуть вкладення в нерухомість, потрібно, як мінімум, зробити нормалізацію, наприклад, звести всі початкові дані до єдиної валюти, і далі рахувати зміни на базі цих цифр. Без того, об'єктивність цього звіту така сама, як і об'єктивність більшості Ваших повідомлень тут.